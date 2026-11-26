巧克力的原料可可含有一種特殊的多酚，稱為類黃酮。巧克力愈黑、愈純，這些多酚類化合物的濃度就愈高。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 多項研究指出，黑巧克力因富含多酚與類黃酮，適量食用可能有助心臟、血糖、情緒與腸道健康，專家建議每天最多1盎司。

營養界長期將黑巧克力視為甜點中的特例，多項研究顯示，適量攝取黑巧克力對健康有益。專家建議，喜愛者每天最多可吃約一盎司，並挑選可可含量至少55%的產品。

華盛頓郵報 報導，健康專家長期呼籲美國人少吃餅乾、糖果與包裝零食，因為這些食物是添加糖的主要來源，與心臟病 和第二型糖尿病風險升高有關。

不過，黑巧克力卻在營養界享有特殊地位。黑巧克力由可可製成，富含具抗氧化與抗發炎特性的多酚類化合物(polyphenols) 。營養師貝瑟妮．杜爾佛勒(Bethany Doerfler)指出，「巧克力的原料可可含有一種特殊的多酚，稱為類黃酮(flavonoids)。巧克力愈黑、愈純，這些多酚類化合物的濃度就愈高。」

華郵查閱多項研究，歸類出黑巧克力對健康有四種益處：

1. 可能有益心臟健康：2020年一項統合分析彙整十多項、受試對象615人的隨機試驗，發現有規律的少量攝取黑巧克力，能保護並放鬆血管。

此外，一項大型臨床試驗發現，年長者每天服用可可萃取物補充劑約三年半，死於心臟病的機率比服用安慰劑者低27%。

2. 降低糖尿病風險：許多研究顯示，可可中的類黃酮能改善身體對胰島素的反應並調節血糖 ，實驗室研究也發現，它們可能保護胰臟中分泌胰島素的β細胞。

2024年發表於「英國醫學期刊」(BMJ)的大型研究，分析逾11萬名美國受試者且最長追蹤15年的資料，結果顯示每周至少吃五份黑巧克力者，罹患第二型糖尿病的風險，比極少或從不吃者低21%。

3. 改善情緒：2024年另一項研究招募60名患有輕至中度憂鬱的停經婦女，連續八周每天分別攝取12公克78%黑巧克力或牛奶巧克力。兩組受試者的睡眠品質無顯著差異，但吃黑巧克力的女性憂鬱症狀明顯減輕。

研究人員推測，多酚可能改善腦部血流，且可可含有色胺酸(tryptophan)，是「快樂」神經傳導物質血清素的前驅物。

4. 改善腸道微生物群：南韓首爾大學研究團隊發現，黑巧克力可能透過「腸腦軸」(gut-brain axis，中樞神經系統與腸道微生物之間的溝通網絡)影響情緒。

吃85%黑巧克力的受試者，腸道微生物多樣性明顯提高，另一種潛在益菌含量也增加。

研究人員總結，黑巧克力能「重組腸道細菌的多樣性與豐度」，因此可能透過腸腦軸改善負面情緒。

專家建議，喜愛黑巧克力者每天最多可吃約一盎司，並挑選可可含量至少55%的產品。(美聯社)