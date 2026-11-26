卡普70多歲時考取證照，75歲那年成為健身教練。(示意圖，美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 90歲的安妮特·卡普75歲才成為健身教練，如今每周6天在社區中心免費教長者重訓與瑜伽，以運動、飲食和正向心態維持活力。

今年90歲的安妮特·卡普(Annette Kapp)日常生活充滿活力，她在休士頓 的一處社區中心免費教授健身課程，每周有六天早晨會授課一小時，內容涵蓋重量訓練、瑜伽、彈力帶運動，班上經常爆滿，也培養出許多固定班底；除此之外她還兼職擔任印刷品經紀人。持續活動、健康飲食，都是卡普依然活躍的秘訣。

華盛頓郵報 報導，卡普70多歲時每天早上6點都會去當地健身房 運動，後來得知其中一位教練即將離職，她心想「我也做得到！」，於是就去考取了證照，75歲那年成為健身教練。在該健身房教了幾年課後新冠疫情爆發、健身房被迫關閉，她便聯繫了健身房的熟面孔，提議在自家前院繼續教課，除了周日之外每天早上都免費教學。

卡普說起初只有三、四個人來，後來人陸續變多，「無論是雨天酷暑，他們堅持前來、在戶外運動，真的讓人很感動。」這段在前院教課的時光持續了大約一年半，後來卡普得知社區中心有健身教練的職缺，便積極爭取。

如今她帶領的數十位學員，大多數都已年過65歲。77歲的考夫曼(Leslie Cauffman)自2020年起便開始參加卡普的課，表示自從開始上課以來感覺身體變得更強健，心情也更快樂、更有活力，除了運動以外社交互動也很棒，許多人在課後會相約喝咖啡。有時候早上醒來，考夫曼會覺得背部僵硬或雙腿痠痛，但上完課後不適感就消失了。

長壽似乎是卡普家族的基因，她的母親享壽92歲、父親享壽86歲，哥哥92歲、姐姐94歲。不過卡普將良好的健康歸功於飲食，雖然不是百分之百都吃得很健康，但大部分時間都是優質蛋白質、蔬菜水果、健康澱粉，約每周會吃一次紅肉，再加上規律運動和保持正向心態。

卡普學生時代打過籃球和排球，認為自己有運動細胞，但是是到40多歲才又開始運動，最初只是快走，後來知道重訓對她的健康很重要。卡普認為，幾乎每天教課讓她保持高昂的精神狀態，生活也有了目標。

75歲學員羅達克(John Rodak)表示，卡普是班上年紀最長的人之一，這本身就是種激勵，每當遇到特別困難或令人卻步的動作時，他就會告訴自己：「連一位90歲的老太太都做得到，我有何不可？」

今年90歲的卡普在休士頓的一處社區中心免費教學健身課程。(示意圖，美聯社)