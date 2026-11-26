薩尼丁亞島悠閒的步調以及在海邊度過的時光，完全改變了畢托路的視野。圖為該島海灘的白沙和清澈見底的海水。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國29歲女子為逃離高壓工作到義大利薩丁尼亞島度假，因當地藍區生活、天然飲食與悠閒步調而決定定居，身心狀態也明顯改善。

阿拉巴馬州 29歲居民凱西．畢托路(Casey Little Pittorru)2022年為了逃離心理健康 工作帶來的壓力，到義大利 著名長壽區薩丁尼亞島(Sardinia)度假，結果決定到當地定居。畢托路說，幾年下來她學會放慢步調、享用天然食物，不僅人變瘦了，感覺皮膚變得更光亮、思緒變得更清晰。

英國「每日鏡報」(The Mirror)報導，薩丁尼亞島的村落屬於全球著名、百歲人口比率特別高的「藍區」(blue zone)之一，科學家認為當地人的生活方式可能是長壽原因，畢托路也表示贊同。她目前在薩丁尼亞島和阿拉巴馬州之間往返，並說這種生活方式讓她感覺「更健康」。

畢托路表示，村裡的老年人之間緊密聯繫，年長男性坐在街上享受早晨咖啡或午後啤酒，女性之間也關係密切，大部分時候生活重心在家庭上。

畢托路說，她在一無所知的情況下來到薩丁尼亞島，認為這是天意。她在Airbnb上找到一間符合預算的公寓，當時並不知道公寓位置恰好在藍區中心。原本她只想要遠離工作並度假兩個月，不料卻享受到最美好的時光，她的體重變輕，長時間待在陽光下與海為伴，也讓皮膚變得光亮，思緒也變得更清晰。

畢托路說，在阿拉巴馬州的生活讓她身心俱疲，作為一名心理健康專業人員，工作讓她感到心力交瘁。她在求學期間就開始接案，遇過大規模槍擊事件、極端虐待等各種情況的個案。

畢托路在薩丁尼亞島度假期間，遇到名為畢托爾(Roberto Pittore)的男子，兩人後來結婚。薩丁尼亞島的生活出乎畢托路意料，悠閒的步調、營養豐富的食物、以及在海邊度過的時光，完全改變了她的視野。畢托路說，她會待在山裡或海邊，每天走七到八公里，生活方式完全不同。

畢托路的丈夫是薩丁尼亞島人，夫妻每年夏天會待在島嶼東北部，冬天則待在阿拉巴馬州。畢托路說，薩丁尼亞島的生活步調慢很多，以前她為了維持生活不得不做兩份工作，只為了負擔生活開銷和帳單費用；現在她透過遠距工作，可以配合兒子作息調整步調。

畢托路說，她在薩丁尼亞島的飲食更健康，因為沒有任何加工食品，所有食材都是向農夫購得，她吃很多魚、蔬菜、蛋、義大利麵和麵包。但在薩丁尼亞島度夏季時，畢托路還是會懷念美國生活的便利，像是在家下單，東西就會直接送到家門口。

畢托路說，她在薩丁尼亞島的飲食沒有任何加工食品，所有食材都是向農夫購得。圖為該島的傳統美食大蝦珍珠麵。(美聯社)