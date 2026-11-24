登山客撿到神祕保險箱竟藏5.5萬元 4年後成小鎮「冬日奇蹟」
法爾茅斯登山客發現裝有5萬5737元現金的保險箱後交給警方，經多年無人認領，鎮議會最終決定將款項捐作冬季能源援助。
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法爾茅斯登山客發現裝有5萬5737元現金的保險箱後交給警方，經多年無人認領，鎮議會最終決定將款項捐作冬季能源援助。
還記得1998年驚悚電影「絕地計畫」（A Simple Plan）中，三名男子在雪地森林意外撿到裝滿鉅款的袋子，最終卻引發人性貪婪與悲劇嗎？現實生活中，緬因州法爾茅斯（Falmouth）也上演了類似的「森林尋寶記」，但結局卻截然不同，不僅沒有血腥紛爭，更成為溫暖整個小鎮的冬日奇蹟。
據財經媒體「Moneywise」報導，這起奇遇始於2022年，一名登山客在法爾茅斯中央消防局與棒球場之間的樹林健行時，意外發現了一個被人遺棄的保險箱。拾金不昧的登山客隨即將保險箱交給當地警方，員警打開後大吃一驚，裡面竟整整齊齊放著5萬5737元現金！
警方隨即發出公告尋找遺失鉅款的銀行或民眾，但半年過去始終無人認領，這筆錢在法律上正式成為無人認領的遺失物。考量到若這筆錢是從某戶人家偷來的，失主未必會第一時間察覺，警方謹慎地又代為保管了好幾年，最終在確認無主後，將這筆錢轉入市政府的慈善專用帳戶。
由於緬因州冬季嚴寒，當地家戶高度依賴暖氣燃油，取暖開銷相當可觀。法爾茅斯鎮議會於11月9日正式投票通過，決定將這筆從天而降的「意外之財」，全數挹注於該州的「低收入家庭能源援助計畫」（LIHEAP），幫助弱勢家庭度過寒冬。
法爾茅斯鎮議會主席布萊斯·哈奇（Bryce Hach）接受「WGME-TV」採訪時感性表示：「我們深知現在取暖燃料有多昂貴，也知道眼看就要進入冬天，這筆資金對居民有多迫切。這真的是送給我們社區的一份大禮，簡直就像直接掉進我們懷裡一樣。」
「Moneywise」也藉此提醒大眾，在美國撿到遺失財物的處理方式因各州法律而異。多數州規定拾獲者必須尋找失主或交給警方，例如紐約州規定撿到超過20元就須在10天內歸還或報警。此外，就算符合當地法規得以合法保留拾獲的現金，這筆錢在稅法上仍被視為「雜項收入」，必須依法申報所得稅——過去就曾有一對夫婦在買來的二手鋼琴裡意外發現4467美元，事後想申請退稅卻遭法院駁回。
2022年，一名登山客在緬因州法爾茅斯中央消防局與棒球場之間的樹林健行時，意外撿到一個被遺棄的保險箱，並主動交給當地警方處理。 警方打開後發現裡面整齊放著5萬5737元現金，公告尋找失主半年仍無人認領，之後依法列為無主遺失物，並轉入市政府慈善專用帳戶。 鎮議會11月9日決議將這筆錢全數投入低收入家庭能源援助計畫，因為當地冬季嚴寒、暖氣燃油昂貴，希望幫助弱勢家庭順利過冬。
精華 FAQ
2022年，一名登山客在緬因州法爾茅斯中央消防局與棒球場之間的樹林健行時，意外撿到一個被遺棄的保險箱，並主動交給當地警方處理。
警方打開後發現裡面整齊放著5萬5737元現金，公告尋找失主半年仍無人認領，之後依法列為無主遺失物，並轉入市政府慈善專用帳戶。
鎮議會11月9日決議將這筆錢全數投入低收入家庭能源援助計畫，因為當地冬季嚴寒、暖氣燃油昂貴，希望幫助弱勢家庭順利過冬。
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