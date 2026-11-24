緬因州登山客在樹林中撿到5.5萬元鉅款，4年後結局超暖心；示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法爾茅斯登山客發現裝有5萬5737元現金的保險箱後交給警方，經多年無人認領，鎮議會最終決定將款項捐作冬季能源援助。

還記得1998年驚悚電影「絕地計畫」（A Simple Plan）中，三名男子在雪地森林意外撿到裝滿鉅款的袋子，最終卻引發人性貪婪與悲劇嗎？現實生活中，緬因州 法爾茅斯（Falmouth）也上演了類似的「森林尋寶記」，但結局卻截然不同，不僅沒有血腥紛爭，更成為溫暖整個小鎮的冬日奇蹟。

據財經媒體「Moneywise」報導，這起奇遇始於2022年，一名登山客在法爾茅斯中央消防局與棒球場之間的樹林健行時，意外發現了一個被人遺棄的保險 箱。拾金不昧的登山客隨即將保險箱交給當地警方，員警打開後大吃一驚，裡面竟整整齊齊放著5萬5737元現金！

警方隨即發出公告尋找遺失鉅款的銀行或民眾，但半年過去始終無人認領，這筆錢在法律上正式成為無人認領的遺失物。考量到若這筆錢是從某戶人家偷來的，失主未必會第一時間察覺，警方謹慎地又代為保管了好幾年，最終在確認無主後，將這筆錢轉入市政府的慈善專用帳戶。

由於緬因州冬季嚴寒，當地家戶高度依賴暖氣燃油，取暖開銷相當可觀。法爾茅斯鎮議會於11月9日正式投票通過，決定將這筆從天而降的「意外之財」，全數挹注於該州的「低收入家庭能源援助計畫」（LIHEAP），幫助弱勢家庭度過寒冬。

法爾茅斯鎮議會主席布萊斯·哈奇（Bryce Hach）接受「WGME-TV」採訪時感性表示：「我們深知現在取暖燃料有多昂貴，也知道眼看就要進入冬天，這筆資金對居民有多迫切。這真的是送給我們社區的一份大禮，簡直就像直接掉進我們懷裡一樣。」

「Moneywise」也藉此提醒大眾，在美國撿到遺失財物的處理方式因各州法律而異。多數州規定拾獲者必須尋找失主或交給警方，例如紐約州規定撿到超過20元就須在10天內歸還或報警。此外，就算符合當地法規得以合法保留拾獲的現金，這筆錢在稅法上仍被視為「雜項收入」，必須依法申報所得稅——過去就曾有一對夫婦在買來的二手鋼琴裡意外發現4467美元，事後想申請退稅卻遭法院駁回。