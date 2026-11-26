科羅拉多州丹佛市一場原本只是為找人一起玩桌遊的聚會，如今已發展成每兩月固定舉辦兩次、每次都吸引超過40人參加的「桌遊社群」(Board Game Social)聚會。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 丹佛一個原為找人同玩的桌遊聚會，已成固定社群活動；在遠離螢幕與社交需求帶動下，全美桌遊團體數量也持續增加。

玩桌遊有助人們結識陌生人、建立人際關係。科羅拉多州 丹佛市一場原本只是為找人一起玩桌遊的聚會，如今已發展成每兩月固定舉辦兩次、每次都吸引超過40人參加的「桌遊社群」(Board Game Social)聚會。

美聯社報導，「桌遊社群」共同創辦人馬丁尼茲(Matt Martinez)在玩「卡坦島」(Catan)時說：「我沒料到，平常要找三個人到家裡玩桌遊都很困難，現在這麼多人出現，讓我很驚訝。」

近年來，桌遊的人氣持續攀升。隨著人們希望遠離螢幕、建立社群並參與實體活動，全美各地已成立超過900個桌遊聚會(Meetup)團體，華盛頓特區、洛杉磯 和紐約市 等城市都能有其蹤影。

在距離馬丁尼茲幾張桌子之外，有一組人正熱鬧地玩著「禁忌」(Taboo)桌遊。「禁忌」由兩隊在限定時間內，盡可能猜出更多詞彙，同時不能說出卡片上的禁忌詞。

玩家阿巴吉安(Jim Abajian)認為，玩桌遊更容易交到朋友。他說：「現在的社交本來就很難，真的很難。你得聊些有趣的話題，而桌遊很棒的是，至少已有共通點了。」

另一名玩家杜維克(Eric Duvic)將成年後缺乏交友機會歸咎於遠距工作，他說：「沒有職場，也沒有學校，還能用什麼方式結交志同道合的朋友呢？」

退休社工裘德．艾耶洛(Jude Aiello)記得過去交朋友較容易，如今則困難許多。她說：「事情改變很多，我年紀也大了。以前有社區舞會，你總能見到同一群人，現在都消失了。」

「桌遊社群」每月於丹佛的市政廳協作空間(Town Hall Collaborative)聚會兩次，歡迎21歲以上的所有人參加。

馬丁尼茲說：「只要在桌邊坐得夠久，就會發現彼此有哪些共同興趣，接著也會開始相約做其他事。」

玩桌遊有助人們結識陌生人、建立人際關係。美聯社