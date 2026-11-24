根得公司是家族經營企業，公司精神是照顧員工，奉守不裁員原則，現由第三代史蒂夫.根得(右二)擔任執行長。 （取自根得公司The Gund Co.官網）

AI摘要 文章摘要整理： 根得公司在家族三代經營下堅持75年不裁員，以關懷員工、精簡管理與高績效文化支撐成長，成為外界學習的傳承典範。

史蒂夫．根得(Steve Gund)作為家族企業的第三代執行長，堅守一個令人稱奇的企業文化：75年來從未裁員 ，還連續10年保持年均18%的成長率。如此創舉吸引各方高階主管前來取經，學習根得公司(The Gund Co.)將員工福利置於短期利潤之上的領導模式。

華爾街 日報報導，史蒂夫的祖父艾德．根得(Ed Gund)曾是一名糖果推銷員，於1951年創立了這家複合材料公司。90年代初，史蒂夫和哥哥里奇(Rich，現任公司董事長兼營運長)全職加入根得公司，最初負責生產發電機和其他零件的備用零件，公司年銷售額為270萬元，20名員工中有九名是家族成員。當時公司正處於十字路口，史蒂夫稱那時情況像一家餐館，「總是充斥著尖叫和大吼」。

史蒂夫的父親保羅當時掌管公司，他常說：如果告訴員工失業是因為高階主管無法管理好財務，那就是領導失敗。隨著公司擴張並收購其他小型製造商，根得家族發誓不再裁員。不過史蒂夫表示，公司雖從未裁員，但在人力配置上一直保持精簡，以便在業務淡季、營運較為艱困的時期，仍能維持穩健經營。

史蒂夫制定了12步驟管理手冊，其中包含要「父母般關懷」員工。員工被鼓勵透過張貼在工廠的紅色意見卡，提出問題並詳實記錄，藉此提醒管理階層及時處理、迅速解決問題。從生產線員工到管理階層，每個人都必須制定個人的職涯發展計畫。然而，對於那些無法適應根得高績效企業文化的員工，公司則會設法讓他們離職。

33歲的喬納斯(Deidra Jonas)就是這樣一步步晉升的。16年前她同時兼職四份清潔工作，根得便是她的工作地點之一，她的經理注意到她工作態度細緻入微，便詢問她是否願意擔任晚班的機器操作員。兒子上學後喬納斯想換到日班，先是調到接待處後又轉到客服部門，最終獲同事提名擔任領導企業文化團隊，如今她出差各國，傾聽其他根得員工的意見。

目前根得公司年銷售額已接近4億元，客戶包括通用電氣(GE)、洛克威爾自動化(Rockwell Automation)等知名企業，其零件幾乎遍布電網的各個角落，從風力發電機到住宅區草坪上的綠色配電箱。

許多到訪的高階主管都希望了解根得模式，一些高層也是接手家族企業，並面臨出售公司或持續傳承的難關。史蒂夫表示，永續傳承之道在於更宏大的使命感，「我畢生的使命之一就是確保傳遞這個信息：商業不僅僅是為股東創造利潤，更重要的是關懷人。」

根得公司的管理手冊，包含了要「父母般關懷」員工。(示意圖，美聯社)