好市多向來以優渥薪資與完善福利著稱。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 好市多員工喬絲在7年內靠年資、內部轉職與考取配鏡師執照，將時薪從14元提高到37.9元，年薪估近8萬元。

許多人認為零售業 與速食業的工作並不算真正的「職業生涯」，僅是屬於青少年或年長者的暫時性工作，且毫無發展前景。其實即使是一份入門級的零售工作，也可能發展成真正的職涯；對於忠誠的員工，這份工作能提供穩定的回報，包括更優渥的薪資、完善的福利、以及晉升的機會。

連鎖大賣場好市多 (Costco )的一名女性員工，近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅把這份職業視為短暫的工作，沒想到一路晉升並考取專業證照，時薪從剛入職的14元一路翻倍飆升，年薪預估上看八萬元，引發廣大網友熱議。

根據Upworthy網站報導，這名在影音平台TikTok上自稱喬絲(Joce)的好市多員工，日前透過影片揭露自己多年來的薪資變化。她表示，2018 年加入向來以優渥薪資與完善福利著稱的好市多時，原先只以為是打一份短期工，沒想到隨著年資累積與內部晉升，薪資逐年調升。

到了2025年，喬絲的時薪已從最初的14元大幅提高至37.9元，漲幅高達171%。若以全職每周工作40小時、一年52周計算，其基礎年薪約為7萬8832元。此外，該數字還不包含好市多每年發放兩次的績效獎金、完整員工福利以及周日上班可獲加班薪資。

喬絲能夠獲得高額時薪，除了依靠年資累積之外，更關鍵的原因在於她成功轉任內部專業職務。喬絲透露，自己後來進入好市多眼鏡部門服務，並順利考取專業配鏡師(optician)執照，使她的基本時薪提升至31.9元。

喬絲說明，儘管她先前完全沒有相關經驗或受過訓練，Costco 仍協助她考取證照。她寫道：「這完全是『在職訓練』，而且他們會讓你利用工作時間讀書準備考試！他們會給你三個月的時間準備第一階段考試，接著再給你大約一年的時間通過第二階段考試，最終取得完整執照。」

在加計專業職務津貼後，喬絲的平日時薪來到37.9元，若逢周日出勤，受惠於假日薪資加成制度，時薪更一舉衝上56.85元。喬絲以自身經歷證明，即便從基層打工起步，只要善用企業內部的轉職與培訓機制，也能打造可觀的職涯發展。

網友們看到喬絲的經歷相當震驚，沒想到在一般被視為「沒前途」的零售業工作，竟然能賺這麼多錢。特別是那些投入大量時間與金錢攻讀高學位，結果卻深陷債務、在職涯中感到身心俱疲的人，更是大受衝擊。有位網友打趣道：「看看我的碩士學位，只能嘆口氣了。」

好市多一名女員工進入眼鏡部門服務，考取專業配鏡師執照後，薪水大幅提升。(示意圖，美聯社)