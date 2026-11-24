被裁員的白領勞工掙扎找工作 平均耗時長達27周
華爾街日報指出，美國白領勞工面臨裁員後求職艱困、平均耗時27周，且必須靠人脈、額外投資與策略轉型，才能在兩極化就業市場中脫穎而出。
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華爾街日報指出，美國白領勞工面臨裁員後求職艱困、平均耗時27周，且必須靠人脈、額外投資與策略轉型，才能在兩極化就業市場中脫穎而出。
華爾街日報報導，美國勞工如今彷彿置身兩個平行宇宙：有工作的依然享受加薪，雖然對於保住飯碗的焦慮仍在，但企業裁員人數已比去年減少；遭到裁員的白領勞工則掙扎於尋找新工作，現在求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛，身心耗損更重，煎熬程度是有薪階級難以想像的。
為了深入了解美國勞動市場的兩極化現象，主跑高等教育與求職的華爾街日報記者琳賽‧艾利斯(Lindsay Ellis)採訪全國50州的100多名求職者，探究為何現在找工作變得如此困難、順利找到工作的人是憑藉哪些條件脫穎而出。
根據聯邦數據，目前平均求職時間需要27周，是除了新冠疫情期間之外，最近十多年來耗時最長的求職時間。
艾利斯指出，綜合受訪者親身經歷，想在現在就業市場成功突圍，必須了解以下現實狀況：
廣發履歷表 幾乎沒用
許多州規定失業者必須持續申請工作才能領取失業救濟金，且若不投履歷表便絕無錄取機會，因此廣發履歷表的狀況一直存在。
匹茲堡32歲居民凱特琳·曼尼恩(Kaitlin Manion)去年遭裁員後，投遞數百履歷表尋找行銷職缺卻都石沉大海。最後是她在職場社交平台領英(LinkedIn)的「求職中」(open-to-work)貼文而獲得聘用。
為找工作花費數千元
許多求職者聘請求職教練、付費購買LinkedIn Premium會員，並且訂閱AI產品讓履歷表看起來更加吸睛。45歲求職者摩根(Josh Morgan)為了為期半年的求職諮商、個人化獵頭對接及客製化自我宣傳網站花費1萬元，後來成功找到工作。
不要排斥與學位不相符的機會
35歲的泰瑞莎·威斯納(Teresa Wisner)擁有公共政策碩士，花兩年找工作之後，今年開始在一家非營利組織負責募款。
考慮「80/20法則」(80-20 rule)
花20%時間研究公司背景並投遞履歷表，另外80%時間用來面對面訪談與交流，拓展人脈。
不要指望兼職接案填補待業空窗
AI正在取代企業以前發包給自由接案者(freelancers)的工作，白領約聘人員受到沉重打擊。
年齡歧視(Ageism)難以克服
51歲的蘿賓·麥爾斯(Robin Myers)為撫養孩子而暫別職場之後，兩年來一直找不到全職工作。
根據聯邦數據，平均求職時間已達27周，除新冠疫情期間外是近十多年最久。這反映出白領失業者在當前市場中，重新就業的難度明顯上升。 因為許多職缺競爭激烈，單靠大量投遞往往石沉大海。文章指出，LinkedIn曝光、面對面交流與人脈引介，往往比盲目送履歷更能提高錄取機會。 不少人得花錢請求職教練、買LinkedIn Premium或用AI優化履歷，還要接受不符學歷的工作、面對年齡歧視，甚至發現兼職接案也被AI壓縮。
精華 FAQ
根據聯邦數據，平均求職時間已達27周，除新冠疫情期間外是近十多年最久。這反映出白領失業者在當前市場中，重新就業的難度明顯上升。
因為許多職缺競爭激烈，單靠大量投遞往往石沉大海。文章指出，LinkedIn曝光、面對面交流與人脈引介，往往比盲目送履歷更能提高錄取機會。
不少人得花錢請求職教練、買LinkedIn Premium或用AI優化履歷，還要接受不符學歷的工作、面對年齡歧視，甚至發現兼職接案也被AI壓縮。
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