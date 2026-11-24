圖為美國鑄幣局發行的一款以美國獨立戰爭為主題的25美分硬幣。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一枚1885年銀質貿易元因存世極少與身世未解，在Stack's Bowers拍賣會拍出195萬美元；另有1971-S艾森豪試鑄幣也以18.9萬美元成交。

一枚面額只有1美元的銀幣，竟然能拍出195萬美元？近日在Stack's Bowers拍賣會上，一款極為罕見的1885年銀質貿易元（Trade Dollar）拍出驚人行情，也讓人再度見識到收藏界的熱情。

根據「大眾科學」（Popular Science）報導，美國費城 鑄幣廠在1885年僅鑄造了5枚銀幣，而且直到1913年才首度出現在拍賣會上，堪稱是收藏界的SSR級藏品。

據了解，美國貿易元最早於1873年推出，主要用於與中國及東亞地區的貿易，但隨著銀價及貿易政策變化，貿易元在1876年失去法定貨幣地位，後來只剩少數供收藏用的精製幣。1883年，官方停止生產精製貿易元，鑄幣局更在1885年1月銷毀了1884年使用的模具，但之後市場上竟出現了1885年版的貿易元，美國鑄幣局的年度報告及相關鑄造紀錄，都沒有正式記載這5枚硬幣的生產。

這5枚神祕的貿易元被懷疑是當時費城鑄幣局局長A.勞登．斯諾登（A. Loudon Snowden）利用職權安排鑄造的，但至今仍沒有確切定論。

拍出195萬美元的1885年銀質貿易元。（圖／取材自Stack's Bowers Galleries官網）

對收藏家來說，藏品年代久遠固然重要，但發行數量、保存狀況及歷史背景，同樣會影響市場價值。這次拍賣的1885年銀質貿易元的罕見程度，對藏家來說可遇不可求，也因此引發激烈競標。

除此之外，近期還有另一枚銀元拍出不俗價格。根據GreatCollections資料，一枚1971-S艾森豪（Eisenhower）試鑄原型銀元，在拍賣會上以18.9萬美元成交。