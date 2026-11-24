新澤西州媽媽Vanessa Cruz在TikTok分享用餐經歷，抱怨餐廳未清楚標示收費規定，仍向一家五口加收18%小費；示意圖。（pexels／Vitaly Gariev）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新澤西州媽媽帶5口外食，結帳遭收18%自動小費。

新澤西州媽媽帶5口外食，結帳遭收18%自動小費。 重點二： 菜單只寫6人以上適用，餐廳卻稱消費逾200美元也算。

菜單只寫6人以上適用，餐廳卻稱消費逾200美元也算。 重點三：專家批評收費未先告知，州議會研議加強揭露規範。

新澤西州一名媽媽帶家人外出用餐，結帳時卻發現，超過300元的帳單被自動加收18%小費 。她事先看過菜單，明明寫著只有6人以上團體才須支付強制小費，但一家五口仍被收費。餐廳員工解釋，消費超過200美元也會自動加收，讓她氣得直呼：「怎麼可以替我決定要給多少小費？」

據「紐約郵報」報導，這名媽媽凡妮莎・克魯茲（Vanessa Cruz）近日在TikTok 發布影片，分享這段用餐經歷，引發網友對美國小費文化的討論。她當時與丈夫、婆婆及兩名分別6歲和2歲的孩子外出用餐，沒想到結帳時卻因小費問題鬧得不愉快。

Cruz表示，她事先仔細看過餐廳菜單，上面明確標示6人以上團體才會自動加收小費，因此認為一家五口不受此限。她說，自己很喜歡當天的餐點和飲料，也打算給服務生小費，並非不願意付錢，但認為當天服務表現普通，不值得直接收取18%。

一家人向服務生提出疑問時，對方表示，除了6人以上團體，帳單超過200美元也會自動加收18%小費。Cruz認為，這項規定並未清楚列在菜單上。據她轉述，服務生僅回應：「系統就是這樣設定的。」

Cruz表示，家人最後仍付清帳單，但她在意的不是能不能少付錢，而是餐廳沒有按照菜單公布的規則收費。「我們確實付了，不是我們不想付，而是你怎麼可以替我決定要怎麼慷慨？」

禮儀專家Nick Leighton接受「紐約郵報」訪問時表示，美國小費制度確實出了問題，自動加收小費本身不一定失禮，真正令人反感的是毫無預警的收費。他也提醒，消費者不應將不滿發洩在第一線服務生身上，因為服務生並未制定收費政策，有爭議應直接向餐廳管理層反映。

隨著自動小費、數位結帳提示及各種額外服務費愈來愈普遍，美國消費者對「小費通膨」（Tipflation）的反彈聲浪也逐漸升高。Leighton指出，現在連網路購物、自助結帳機，甚至加油站都出現小費提示，讓消費者感到疲乏。

芝加哥餐飲顧問公司Hospitality Works總裁Izzy Kharasch表示，目前美國餐廳一般或良好的服務，小費標準約為20%，若服務特別出色，甚至可能給到25%至30%以上。

此外，強制收取的小費在聯邦規定下屬於服務費，而非消費者自願給予的小費，因此不一定會直接交給服務生。

新澤西州也正研議加強相關規範。一項今年5月已在州眾議會通過的法案，要求餐廳必須在菜單、帳單、入口及網站明確揭露強制小費規定，違規最高可處5000美元罰款。

Cruz表示，未來自己可能只會給10或20美元小費。她也反駁「付不起小費就不要外食」的說法，認為餐廳應先提供讓顧客覺得值得付小費的服務。