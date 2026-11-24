有150年歷史的伍伯恩大樓是西維吉尼亞大學最悠久的建築和精神象徵。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西維吉尼亞大學在2014年新生死亡與多起醜聞後大幅整頓Greek Life，如今部分被除名兄弟會重返校園，顯示校方與組織逐步找到新的監管平衡。

過去兩個世紀，美國各大學主管一直在努力找尋兄弟會 和姊妹會活動(Greek Life)的管理之道，因為幾乎每個新學年都會爆出新的霸凌醜聞；研究發現兄弟會成員更容易犯下性侵，他們的會所也是校園裡性侵犯事件頻繁的地點之一。然而，要改革或廢除兄弟會和姊妹會制度絕非易事。2014年西維吉尼亞大學(West Virginia University)一名18歲新生在Kappa Sigma兄弟會入會儀式中不省人事、隨後過世，加上後續不斷爆出的兄弟會性侵、毒品和酒精濫用等問題，促使校方開始嚴厲打擊兄弟會和姊妹會活動；時至今日，雙方似乎找到了新的相處平衡。

有線電視新聞網(CNN)報導，2014年時Kappa Sigma兄弟會Gamma Phi分會的監視器錄到伯奇(Nolan Burch)被領帶蒙住雙眼帶出會所，稍晚回到畫面中的時候已經醉倒，因為他聽從兄弟會學長的命令，一口氣喝下整瓶威士忌。當他們發現伯奇臉色發青並撥打911時，一切都太遲了。據警方稱他的血液酒精濃度超過法定限值的六倍多，伯奇剛滿18歲後一周就過世了。

伯奇過世後，西維吉尼亞大學暫停了兄弟會和姊妹會的活動。Kappa Sigma兄弟會全國總部發表聲明稱，總部在該儀式舉行前兩天便通知大學和Gamma Phi分會，該分會因違反行為準則而被撤銷分會資格(charter)。

Kappa Sigma兄弟會此後在西維吉尼亞大學沉寂。該兄弟會的兩名前成員：引領伯奇的學長和儀式主持人因霸凌輕罪被起訴，他們簽署認罪協議完成社區服務和兩年緩刑。伯奇家人控告大學、Kappa Sigma總會、Gamma Phi分會、前述兩名兄弟會成員和其他相關人員，最終以300萬元達成和解，大部分由該兩名兄弟會成員支付。

根據當時發布的一份報告和建議，該校提高了參加兄弟會和姊妹會的最低GPA要求，縮短了新人的入會期，實施新的社交活動限制，並將迎新活動改到春季學期。然而五名面臨處罰的兄弟會選擇脫離學校，而非遵守規定。時任校長吉伊(E. Gordon Gee)憤怒地宣布這些兄弟會/姊妹會將被禁止在校園內活動至少十年。他還表示，學校將採取其他嚴厲措施：通知家長和學生這些分會已失去學校認可，鼓勵其他認可的學生社團不再與它們有任何聯繫，並禁止它們使用學校資源或標誌。

八年後，西維吉尼亞大學在本學年度宣布先前被除名的三個兄弟會Kappa Alpha Order、Phi Sigma Kappa、Delta Chi即將重返校園，使該校的登記兄弟會數量從2018年整頓後八個增加到19個。吉伊過去常常「突襲」兄弟會派對，看看他們有無違規行為。他表示這三個曾經叛逆的兄弟會重新回到校園並不會讓他感到困擾，他反而覺得這是成功案例，「我認為他們發現，如果脫離學校、沒有大學支持，許多兄弟會都會逐漸衰落。」伯奇父母也正面看待兄弟會與大學建立溝通，柏奇父親便說「有監管總比沒有監管好。」