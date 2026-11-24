涉嫌性侵女同學而遭停學處分的前杜蘭大學學生韋斯頓認罪，獲判三年緩刑。(奧爾良郡警長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 杜蘭大學在性侵案調查期間因配合警方而暫停校內程序，讓被指控學生透過轉學分畢業，事後雖認定性侵成立卻難撤銷學位，凸顯制度漏洞。

杜蘭大學(Tulane University)學生卡麥蓉·路易斯(Cameron Lewis)指控同校學生泰特·韋斯頓(Tate Weston)對她性侵 ，校方承諾調查期間不會讓加害者畢業，卻因配合警方調查而暫停校內程序，讓韋斯頓得以透過在其他學校修課並將學分轉回杜蘭大學而取得學位，畢業後甚至進入法學院就讀。校方事後雖認定性侵指控成立，建議讓韋斯頓退學，卻無法撤銷文憑，凸顯制度漏洞。

華盛頓郵報 報導，這起事件發生於2021年9月，杜蘭大學大三學生卡麥蓉指控大四學長韋斯頓性侵，校方原先以校內重大事件調查機制處理，並向路易斯保證，韋斯頓在調查期間不得畢業。

杜蘭大學的個案管理員克弗思科(Alison Cofrancesco)傳訊息安慰路易斯，表示韋斯頓受到暫時停學處分，無法註冊，因此只要暫緩畢業的措施仍有效，就不能畢業或進入校園。但隔年5月，杜蘭大學因為配合警方刑事調查而暫停校內程序；韋斯頓遂利用這段期間，在德州 一所州立大學註冊修課，再將學分轉回杜蘭大學，最終仍取得學位。

然而，校方聘請的外部調查員賈桂林·巴伯(Jacqueline Barber)直到2023年4月才完成調查，認定性侵指控成立，並建議將韋斯頓退學，但她表示，自己無權撤銷韋斯頓透過「操弄程序」取得的學位。

現年25歲的韋斯頓今年稍早遭依二級性侵罪名起訴，12日認罪二級傷害重罪及性騷擾輕罪，獲判三年緩刑，無須登記為性犯罪者。路易斯在法庭上表示，杜蘭大學原本有能力協助她脫離困境，「卻讓我困在其中」。

杜蘭大學副校長史翠克(Michael Strecker)以保密法為由，拒絕說明校方為何發文憑給韋斯頓，但表示學校已修改規定，禁止面臨可能導致退學相關調查的學生畢業。

韋斯頓2024年進入維吉尼亞州華盛頓與李大學(Washington and Lee University)法學院就讀，該校發言人傑頓(Peter Jetton)證實，招生人員已知悉杜蘭大學認定韋斯頓有不當行為，但未進一步調查。他表示，事件已引發校方對法學院招生程序，以及如何監督學生「品格與適任性」要求的更廣泛疑慮。

路易斯2024年11月曾寫信提醒華盛頓與李大學，但校長與董事會直到本月稍早「華盛頓郵報」記者詢問時，才得知此事。校方目前讓韋斯頓休學，並聘請律師事務所展開調查。專精性暴力案件的紐約律師蘿拉·鄧恩(Laura Dunn)指出，校方為了避免訴訟並試圖滿足各方的需求，保留過大的裁量空間，卻沒有真正做對的事，反而鑄下大錯。