西北大學校門口。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥西北大學一名23歲男子尾隨女學生進入宿舍並在房內掐喉，幸好其他學生及時協助制伏嫌犯，校方已加強巡邏。

芝加哥 一名男子遭控尾隨一名女大學生進入宿舍並攻擊她，調查人員指出該男一路跟蹤這名女學生，闖過校園安全管制後，在宿舍內對她施暴，直到其他學生衝上前協助她脫困。目前校方已加強校園巡邏。

福斯新聞(Fox News)報導，警方表示事件發生於15日下午5時過後，地點在西北大學 (Northwestern University)。根據法院文件，來自芝加哥高地(Chicago Heights)、23歲的亞當斯 (Diaunte Adams)，涉嫌從捷運站一路尾隨女學生進入宿舍大樓，隨後掐住她的喉嚨。

法院文件指出，嫌犯據稱在芝加哥一處車站看見這名年輕女子與其他學生一起搭乘捷運，於是也搭上同一班列車，並在眾人抵達艾文斯頓(Evanston)下車後繼續尾隨她們。嫌犯隨後成功進入西北大學宿舍大樓，突破兩道安全管制，並一路跟隨這名女學生到她的房間，據稱在房內掐住她的喉嚨。起訴書指出：「嫌犯用力掐住受害人的脖子，受害人大聲呼救，直到她無法再尖叫或呼吸。她隨後開始失去意識。」

宿舍走廊上的其他學生聽見騷動後，立即上前協助這名女學生脫困。這些學生也設法將嫌犯困在房間內，抵住房門，直到警方抵達，嫌犯當場即遭逮捕。

西北大學向福斯新聞證實，嫌犯與該校沒有任何關聯；亞當斯目前面臨侵入住所罪、加重傷害罪，以及非法侵入建築物罪等指控。校方官員證實，這名女學生已送往醫院接受檢查之後出院。福斯新聞已聯繫庫克郡(Cook County)地方檢察官辦公室，要求提供更多資訊。

西北大學在一份聲明中表示：「西北大學感謝挺身而出、協助同學的學生所展現的勇氣。無論是在校園內或其他地方，人身安全都是所有人的共同責任。我們鼓勵校園社群成員提高對周遭環境的警覺，並向當地執法機關通報可疑活動。」

西北大學每年學費加上食宿費用高達9萬至9萬9000元，但學生宿舍不止一次發生類似事件。2016年5月12日下午一名不明男子進入女學生的宿舍房間，雙方發生爭執。男子離開房間時，女學生跟出去與他理論，結果遭到男子毆打，並被威脅要開槍。宿舍大樓及各樓層都需要刷卡才能進入，但男子仍成功進入二樓的女學生房間。

兩名亞裔女學生走在西北大學校園內。(路透)