哈丁花了4萬8000元買了一輛福特野馬(Bronco)休旅車，成功帶著兩名同事平安返家。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FAA全美停飛引發混亂，北達科他州女老闆與兩名員工在航班四度取消後，乾脆買新車開回家，歷時27小時完成1600哩旅程。

這個月的13日星期五，再度印證了這個日子「諸事不順」的惡名聲，全美空中交通在當天無預警全面停航，一名倒楣旅客卻將這場意外轉變成一筆投資。一輛售價4萬8000元的福特野馬(Bronco)休旅車，讓她成功帶著兩名同事平安返家。

據紐約郵報報導，11月13日，聯邦航空管理局(FAA)罕見下令全美航班暫停起飛，歷時超過4小時，引發大規模交通混亂。一名來自北達科他州 的女子為了趕回家，不惜付出高昂代價，甚至直接買下一輛新車。

執業家庭護理師、診所負責人哈丁(Tara Harding)當天與兩名員工剛結束在北卡羅來納州 夏洛特市的公務行程正準備搭機返家。沒想到全美航班停飛讓她們困在當地，距離北達科他州俾斯麥市(Bismarck)的家約1600哩遠。

原訂航班接連四度改時間，最後仍遭取消，哈丁索性買下一輛休旅車，載著自己和兩名員工開車返家。這趟約1600哩的公路旅程，總共耗時27小時。

哈丁表示，她考慮過租車、叫共乘車，搭乘美鐵(Amtrak)或灰狗巴士(Greyhound)等等替代方案，但發現這些選項都行不通，最後才決定買車。她接受CBS Mornings節目訪問時透露，原本打算到家後把新買的汽車轉售，如今卻決定留下這輛車。

哈丁說，「這輛車和這段經歷對我來說有很深的連結，我想我們最後可能會留下它。」她後來表示，現在已經決定不賣了。

哈丁回憶，當天她與兩名員工結束培訓行程後，正準備返家。三人抵達機場後大約半小時，FAA突然宣布全美航班停飛禁令。

她們一開始都試圖透過達美航空(Delta Air Lines)尋找其他公司班機，但經過一連串延誤、改訂和取消後，不得不放棄搭機。哈丁接受NBC新聞訪問時表示，當時三人開始討論是否改租車。

她說，「在那一連串混亂中，我們想著，或許應該試著租一輛車。我們三個人同時搜尋，結果方圓4小時車程內的所有租車公司，竟然一輛可租的車都沒有。」

哈丁於是打電話向丈夫求助，丈夫建議她們，「乾脆直接去買一輛車怎麼樣？」並提醒她們，挑選一輛日後轉售價值較高的車款。當時，三人已經花了一個多小時，試圖重新訂機票或尋找其他交通方式。

哈丁表示，隨後她們開始傳訊息聯絡當地一家福特經銷商的業務員。對方同意延長營業時間，讓她們有時間從夏洛特道格拉斯國際機場搭乘Uber前往。她們晚間7時45分抵達車行，不到兩小時就開著一輛全新的Bronco離開。

哈丁回憶，當時她一邊與丈夫、汽車經銷商及兩名員工進行三方通話，一邊處理購車事宜。三人彼此看著對方，忍不住問，「這一切真的正在發生嗎？」她形容，整個過程讓她腎上腺素飆升。

哈丁坦言，這個決定聽起來或許「瘋狂」，但當時她只是盡可能想辦法解決問題。她認為，自己身為企業經營者及臨床護理師，平時培養的臨場應變能力，這次派上了用場。

她說，「如果只有我一個人，情況可能就不一樣。但我還有兩名員工，她們必須趕回家陪孩子，而且我們周一早上還有病人等著看診。」

三人開著新買的Bronco上路後，輪流駕駛、休息，連續行駛27小時，終於抵達北達科他州俾斯麥市。儘管這筆購車費用不低，哈丁表示自己完全不後悔，認為這不僅是一段難忘的經歷，也讓整個團隊的感情更加緊密。

哈丁說，「我回家後昏睡了12個小時，醒來時發現丈夫已經開著這輛車出去兜風三次。他說想把車留下來，所以我們決定不賣了。」

執業家庭護理師、診所負責人哈丁突遇全美航班停飛，最後決定買輛新車載著兩名同事長征1600哩回家。(取自Tara Harding個人官網)