航班4度取消 老闆買新車載2員工返家 開了27小時1600哩
FAA全美停飛引發混亂，北達科他州女老闆與兩名員工在航班四度取消後，乾脆買新車開回家，歷時27小時完成1600哩旅程。
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FAA全美停飛引發混亂，北達科他州女老闆與兩名員工在航班四度取消後，乾脆買新車開回家，歷時27小時完成1600哩旅程。
這個月的13日星期五，再度印證了這個日子「諸事不順」的惡名聲，全美空中交通在當天無預警全面停航，一名倒楣旅客卻將這場意外轉變成一筆投資。一輛售價4萬8000元的福特野馬(Bronco)休旅車，讓她成功帶著兩名同事平安返家。
據紐約郵報報導，11月13日，聯邦航空管理局(FAA)罕見下令全美航班暫停起飛，歷時超過4小時，引發大規模交通混亂。一名來自北達科他州的女子為了趕回家，不惜付出高昂代價，甚至直接買下一輛新車。
執業家庭護理師、診所負責人哈丁(Tara Harding)當天與兩名員工剛結束在北卡羅來納州夏洛特市的公務行程正準備搭機返家。沒想到全美航班停飛讓她們困在當地，距離北達科他州俾斯麥市(Bismarck)的家約1600哩遠。
原訂航班接連四度改時間，最後仍遭取消，哈丁索性買下一輛休旅車，載著自己和兩名員工開車返家。這趟約1600哩的公路旅程，總共耗時27小時。
哈丁表示，她考慮過租車、叫共乘車，搭乘美鐵(Amtrak)或灰狗巴士(Greyhound)等等替代方案，但發現這些選項都行不通，最後才決定買車。她接受CBS Mornings節目訪問時透露，原本打算到家後把新買的汽車轉售，如今卻決定留下這輛車。
哈丁說，「這輛車和這段經歷對我來說有很深的連結，我想我們最後可能會留下它。」她後來表示，現在已經決定不賣了。
哈丁回憶，當天她與兩名員工結束培訓行程後，正準備返家。三人抵達機場後大約半小時，FAA突然宣布全美航班停飛禁令。
她們一開始都試圖透過達美航空(Delta Air Lines)尋找其他公司班機，但經過一連串延誤、改訂和取消後，不得不放棄搭機。哈丁接受NBC新聞訪問時表示，當時三人開始討論是否改租車。
她說，「在那一連串混亂中，我們想著，或許應該試著租一輛車。我們三個人同時搜尋，結果方圓4小時車程內的所有租車公司，竟然一輛可租的車都沒有。」
哈丁於是打電話向丈夫求助，丈夫建議她們，「乾脆直接去買一輛車怎麼樣？」並提醒她們，挑選一輛日後轉售價值較高的車款。當時，三人已經花了一個多小時，試圖重新訂機票或尋找其他交通方式。
哈丁表示，隨後她們開始傳訊息聯絡當地一家福特經銷商的業務員。對方同意延長營業時間，讓她們有時間從夏洛特道格拉斯國際機場搭乘Uber前往。她們晚間7時45分抵達車行，不到兩小時就開著一輛全新的Bronco離開。
哈丁回憶，當時她一邊與丈夫、汽車經銷商及兩名員工進行三方通話，一邊處理購車事宜。三人彼此看著對方，忍不住問，「這一切真的正在發生嗎？」她形容，整個過程讓她腎上腺素飆升。
哈丁坦言，這個決定聽起來或許「瘋狂」，但當時她只是盡可能想辦法解決問題。她認為，自己身為企業經營者及臨床護理師，平時培養的臨場應變能力，這次派上了用場。
她說，「如果只有我一個人，情況可能就不一樣。但我還有兩名員工，她們必須趕回家陪孩子，而且我們周一早上還有病人等著看診。」
三人開著新買的Bronco上路後，輪流駕駛、休息，連續行駛27小時，終於抵達北達科他州俾斯麥市。儘管這筆購車費用不低，哈丁表示自己完全不後悔，認為這不僅是一段難忘的經歷，也讓整個團隊的感情更加緊密。
哈丁說，「我回家後昏睡了12個小時，醒來時發現丈夫已經開著這輛車出去兜風三次。他說想把車留下來，所以我們決定不賣了。」
她原本想改搭其他航班，但在FAA停飛後接連四度改期、延誤與取消，租車和共乘也都找不到，才在丈夫建議下直接買車。 三人原本在北卡羅來納州夏洛特市出差，返家目的地是北達科他州的俾斯麥市，兩地相距約1600哩，最後順利開車抵達。 她們輪流駕駛新買的福特Bronco，連續開了27小時才回家。哈丁原本想轉售，但後來覺得與這段經歷有連結，最後決定留下車子。
精華 FAQ
她原本想改搭其他航班，但在FAA停飛後接連四度改期、延誤與取消，租車和共乘也都找不到，才在丈夫建議下直接買車。
三人原本在北卡羅來納州夏洛特市出差，返家目的地是北達科他州的俾斯麥市，兩地相距約1600哩，最後順利開車抵達。
她們輪流駕駛新買的福特Bronco，連續開了27小時才回家。哈丁原本想轉售，但後來覺得與這段經歷有連結，最後決定留下車子。
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