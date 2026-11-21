伊朗戰爭緊張緩和、供應增加、季節性需求減少這三大因素驅使下，全美汽油價格終於跌破每加侖4元大關。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國汽油價格跌至每加侖3.94元，主要因伊朗戰爭緊張緩和、供應增加與季節性需求下降，但目前仍高於往年同期水平。

七個月來，全美汽油價 格本月初首次跌破每加侖4元關口，16日繼續維持在4元以下，全國平均價格每加侖3.94元。過去一個月大約下跌了0.4元，大部分跌幅出現在過去兩周。

對於汽油價格為何會在近期下跌？全國公共廣播電台(NPR)及國會山報(The Hill)不約而同訪問了石油分析專家解釋，主要歸納是伊朗 戰爭緊張緩和、供應增加、季節性需求減少這三大因素。

美國與以色列 發動極不受歡迎的伊朗戰爭，擾亂全球石油市場，推高了燃料價格。戰爭局勢近期緩和，布蘭特原油價格開始下跌，目前已降至每桶約90元。

GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)認為，如果川普總統早點採取行動緩和與伊朗的緊張關係，美國民眾本可更早感受到油價下跌的緩解。

研究機構Rystad Energy的地緣政治研究主管萊昂(Jorge León) 也表示，如果局勢再次升級，過去一星期油價的下跌趨勢，可能會再度迅速逆轉。

與此同時，儘管荷莫茲海峽仍遭伊朗封鎖，但中東地區透過油管輸送的原油已有所增加。美國煉油廠的年度維護工作也已在秋末完成，進一步增加了汽油供應。

但道瓊斯能源(Dow Jones Energy)的煉油和石油市場執行董事布里託(Jaime Brito)認為，要恢復到戰前的水平，全球供應鏈的原油生產、運輸及煉油都必須恢復正常，在短期而言尚未達到這個地步。

至於需求減少，德哈恩指出汽油價格通常在秋季會回落，因為需求旺季夏天已過。美國汽車協會(AAA)指出，天氣寒冷時開車的人會減少，在需求下降前提下，市場上汽油供應量便顯得寬裕起來。

目前汽油平均價格在每加侖4元左右徘徊，看似降價，但AAA數據顯示，這個價格仍是往年同期的最高水平。

德哈恩的估算也指出，自伊朗戰爭爆發以來，與去年同期相比，美國人在汽油的額外支出高達960億元，柴油額外支出630億元。在這個沉重負擔下，伊朗戰爭是共和黨在期中選舉慘敗的原因之一。

目前全美汽油平均價格在每加侖4元左右徘徊，看似降價，但AAA數據顯示，這個價格仍是往年同期的最高水平。(路透)