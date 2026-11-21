豐田迷你卡車明年引進美國 川普曾讚可愛…但不能開上高速路
豐田將把日本受歡迎的迷你卡車Scion KEI-01引進美國，先供車隊與商用客戶使用，並在印地安納州組裝，主打低速車輛市場與品牌重振。
AI摘要
文章摘要整理：
豐田將把日本受歡迎的迷你卡車Scion KEI-01引進美國，先供車隊與商用客戶使用，並在印地安納州組裝，主打低速車輛市場與品牌重振。
豐田汽車(Toyota)宣布，明年將在美國開賣一款在日本甚受歡迎的迷你卡車。名稱為Scion KEI-01的迷你型多功能小卡車，長度略超過11呎，寬度不到5呎，最高時速25哩，在美國銷售初期將供應給車隊廠商，不是一般消費者，但未來可能開放個人購買。
豐田表示，這款小卡車將在豐田目前位於印地安納州的車廠組裝，符合聯邦法律「低速車輛」(low speed vehicle)製造地規定，預計2027年下半年進入美國市場。這款迷你卡車配備四輪驅動，冷暖空調封閉式車廂，可載重600磅。
對於這款不能開上高速公路的迷你卡車，豐田將目標客群定位於平常使用小型、低速工業車輛的商家與車主，對象包括農民、大學、市政府以及需要小型工作車輛的公司企業。
數十年來，迷你卡車在日本受到民眾歡迎。不過，2003年豐田旗下成立Scion品牌，推出實驗產品希望吸引年輕人，不料2016年停產並結束品牌。
豐田現在則希望憑藉KEI-01迷你卡車讓Scion品牌重振雄風。豐田認為，迷你卡車可望建立龐大的支持者基礎，看好在美國市場的未來發展。豐田在新聞稿中表示，全新出發的Scion品牌將成為非傳統車輛與全新移動概念的實驗室。
川普總統去年訪問日本，曾說日本風格的迷你卡車「真的很可愛」(really cute)、「有點像以前的金龜車(Beetle)」。川普當時曾說，將設法讓迷你卡車能在美國市場販賣。
紐約時報日前分析，從許多層面來看，KEI-01迷你卡車跟福特(Ford)F-150、雪佛蘭(Chevrolet)Silverado等傳統型美國皮卡(pickup trucks)風格截然不同。美國皮卡在過去幾十年間變得愈來愈大、愈來愈重，而且愈來愈貴。
雖然豐田尚未透露迷你卡車的售價，但預料比入門價超過4萬元的新款福特F-150便宜許多。
豐田表示，Scion KEI-01預計在2027年下半年進入美國市場，並會先由印地安納州工廠組裝後供貨，初期鎖定車隊與商用需求。 KEI-01長度略超過11呎、寬度不到5呎，最高時速25哩，配備四輪驅動、冷暖空調與封閉式車廂，載重約600磅，但不能上高速公路。 豐田希望藉由KEI-01重新打造Scion為非傳統車輛與新移動概念的實驗室，吸引農民、市政府、大學和企業等低速工作車需求者，建立新的支持者基礎。
精華 FAQ
豐田表示，Scion KEI-01預計在2027年下半年進入美國市場，並會先由印地安納州工廠組裝後供貨，初期鎖定車隊與商用需求。
KEI-01長度略超過11呎、寬度不到5呎，最高時速25哩，配備四輪驅動、冷暖空調與封閉式車廂，載重約600磅，但不能上高速公路。
豐田希望藉由KEI-01重新打造Scion為非傳統車輛與新移動概念的實驗室，吸引農民、市政府、大學和企業等低速工作車需求者，建立新的支持者基礎。
上一則
Nvidia風暴燒向帳目 傳SEC查會計處理方式 股價崩跌14%
下一則