豐田汽車宣布，在日本甚受歡迎的Scion KEI-01的迷你多功能小卡車，明年將在美國開賣。(取自Toyota官網)

AI摘要 文章摘要整理： 豐田將把日本受歡迎的迷你卡車Scion KEI-01引進美國，先供車隊與商用客戶使用，並在印地安納州組裝，主打低速車輛市場與品牌重振。

豐田 汽車(Toyota )宣布，明年將在美國開賣一款在日本甚受歡迎的迷你卡車。名稱為Scion KEI-01的迷你型多功能小卡車，長度略超過11呎，寬度不到5呎，最高時速25哩，在美國銷售初期將供應給車隊廠商，不是一般消費者，但未來可能開放個人購買。

豐田表示，這款小卡車將在豐田目前位於印地安納州的車廠組裝，符合聯邦法律「低速車輛」(low speed vehicle)製造地規定，預計2027年下半年進入美國市場。這款迷你卡車配備四輪驅動，冷暖空調封閉式車廂，可載重600磅。

對於這款不能開上高速公路的迷你卡車，豐田將目標客群定位於平常使用小型、低速工業車輛的商家與車主，對象包括農民、大學、市政府以及需要小型工作車輛的公司企業。

數十年來，迷你卡車在日本受到民眾歡迎。不過，2003年豐田旗下成立Scion品牌，推出實驗產品希望吸引年輕人，不料2016年停產並結束品牌。

豐田現在則希望憑藉KEI-01迷你卡車讓Scion品牌重振雄風。豐田認為，迷你卡車可望建立龐大的支持者基礎，看好在美國市場的未來發展。豐田在新聞稿中表示，全新出發的Scion品牌將成為非傳統車輛與全新移動概念的實驗室。

川普 總統去年訪問日本，曾說日本風格的迷你卡車「真的很可愛」(really cute)、「有點像以前的金龜車(Beetle)」。川普當時曾說，將設法讓迷你卡車能在美國市場販賣。

紐約時報日前分析，從許多層面來看，KEI-01迷你卡車跟福特(Ford)F-150、雪佛蘭(Chevrolet)Silverado等傳統型美國皮卡(pickup trucks)風格截然不同。美國皮卡在過去幾十年間變得愈來愈大、愈來愈重，而且愈來愈貴。

雖然豐田尚未透露迷你卡車的售價，但預料比入門價超過4萬元的新款福特F-150便宜許多。

豐田Scion KEI-01迷你多功能小卡車，採四輪驅動，冷暖空調封閉式車廂，可載重600磅。(取自Toyota官網)