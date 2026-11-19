北卡一間餐酒館規定若兩次無故沒給小費，下次消費將強制收20%小費，強硬規定在網路引發熱議，不但被大批網友抨擊，店家在網路上還被狂洗一星負評。餐酒館示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北卡餐酒館規定兩次沒給小費，次回將自動收20%

北卡餐酒館規定兩次沒給小費，次回將自動收20% 重點二： 公告被顧客貼上網後，引發大量網友批評與一星洗版。

公告被顧客貼上網後，引發大量網友批評與一星洗版。 重點三：老闆堅稱支持員工，稱此舉是教育顧客非單純懲罰。

北卡一間餐酒館近期因為小費 規定而成為輿論焦點，該餐廳宣布，若一名顧客被發現無故沒給小費兩次，將於下次帳單自動收取20%小費，白紙黑字的規則被顧客放上網後引發網友不滿，批評餐廳作法太過，店家更在網路被網友以一星差評洗板，餐廳負責人親自在網路回應，說他們將百分之百支持這項政策和店內員工。

紐約郵報（New York Post）報導，位於北卡格林斯伯勒（Greensboro）的餐酒館Freeman’s Grub & Pub近來在網路爆紅，有網友在Reddit上貼出該店的小費政策，店家表示若顧客被員工發現無故不給小費兩次，將於下次消費時在帳單自動加上20%小費。

該規則上寫道，若發生這樣的狀況，收據將被保留，顧客可以提出質疑，「但若餐廳員工服務過您，而且沒有出現任何問題，就不應該少給小費」，還說在美國，20%或以上的小費是餐廳服務的慣例，「如果服務不盡如人意，歡迎您留下姓名和電話號碼，我們會盡力解決任何問題。」 這張紙條最後寫道。

這張寫了小費政策的公告被顧客放上網後，引來大批網友留言批評。一名網友說他再也不會去這間店，「誰會給這種店一分錢？」另一人說可以用信用卡付款，然後提出申訴，畢竟這根本算詐欺了，還有一人說他只會去這間店一次，只為了不給小費。

一名網友說，如果這張公告是真的，他希望這間店倒閉，因為強迫顧客給小費真的太過分了。

發文者說，他是被家人帶到該餐酒館的，這是他第一次也是最後一次到這間店，但他沒有說他們是否有給小費。

在一片批評聲浪中，Freeman’s Grub & Pub的老闆柏賽爾（Kevin Purcell）在餐酒館的Instagram上以措辭強硬的影片回擊並為餐廳辯護。

▲ 影片來源：freemansgrubandpub＠Instagram（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

柏賽爾批評Reddit上那篇關於他餐廳小費規定的貼文，餐廳在Google和Yelp被狂刷一星負評，很多根本沒去過餐廳的人湧入並給出一星。

柏賽爾說，他無意深究美國的小費文化，也不提倡自助結帳還要給小費，但現在是2026，大家應該了解在酒吧或餐廳給小費的規則和預期，他的員工非常稱職，提供的服務非常出色，理應獲得小費，這些錢讓員工得以撫養小孩、照顧家庭，還有在現在這樣的經濟中生存，他們以提供優質服務而感到自豪。

柏賽爾接著話鋒一轉，開始批評給很少小費和不給小費的人，他說那些人離開店裡時，每一位服務員都在罵，說那些人自以為是、活到這個年紀還不懂最基本的用餐禮儀，真是太可悲了，連鎖餐廳的員工可能必須強顏歡笑，但在他這間由他和妻子經營的小店，這種人可以滾蛋，他將百分之百支持這項小費政策和店裡員工。

許多人在柏賽爾的影片下留言表示支持，有人說不給小費的人客觀來說都不討喜，還有人說若不喜歡或無法負擔在餐廳吃完飯後給小費，那就應該在家吃或去得來速。

紐約郵報採訪了柏賽爾夫婦，他們說這項小費政策已經上路五個月，至今已有十位常客被加到自動給20%小費的名單，還沒有人抱怨。

柏賽爾夫婦說，他們不歡迎那些發表負面評論的人，他們的員工也不歡迎，他們也承認美國現在的確有「小費疲勞」的現象，因為連自助點餐機都有小費選項，會讓人搞不清楚到底哪些服務要給小費，他們不認為所有不給小費的人都很糟糕。

柏賽爾夫婦說，制定這樣的政策是為了教育而非懲罰，當一個人走進餐廳並坐下，有人來服務，這就形成一種社會契約，這是服務業，也是待客之道，20%小費是人們對優質服務的期待。

柏賽爾夫婦後來在Instagram發布第二篇貼文，感謝社區在對抗網路批評和給予服務人員應有待遇方面給予的幫助。

▲ 影片來源：freemansgrubandpub＠Instagram（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.