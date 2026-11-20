南卡州州眾議員卡菲在法院外捧著17歲兒子凱文的遺照，凱文2022年受到性勒索而自殺。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FBI指出青少年性勒索案件今年暴增，前8月通報已超過4萬起，受害者多為男孩且已有多人自殺，呼籲民眾不要付款，應立即切斷聯絡並報案。

聯邦調查局(FBI )警告，以索取金錢為主的青少年性勒索(sextortion)案件暴增，歹徒威脅公開私密影像以索財，今年恐創最嚴重紀錄。統計發現，受害者以男孩居多，已有多人自殺。專家呼籲勿付款、切斷聯絡並報案。FBI表示，對付性勒索罪犯最有效的做法就是不理會。

美聯社報導，截至8月止，國家失蹤和受虐兒童中心(NCMEC)已接獲超過4萬件針對未成年人、以索取金錢為目的的性勒索通報案件，反觀去年一整年共5萬件，數十名年輕人在遭性勒索後選擇自殺。

「這些加害者越來越囂張，」FBI駐奈及利亞聯絡官史密斯(Charles Smith)說，「這可能發生在我們任何一個孩子身上，只要是能使用電腦或上網的孩子都一樣。」

FBI已追查出許多性勒索案件源自奈及利亞，當地被稱為「雅虎小子」(Yahoo Boys)的網路詐騙犯蓬勃發展。奈及利亞官方雖曾稱「雅虎小子」是「國恥」，但對許多人而言，在一個逾90%勞工沒有穩定正職的國家裡，詐騙只是另一種餬口手段。

熱門歌曲與影片把詐騙富有的西方人當成快速炫富途徑，勒索話術與技巧更在網路上及朋友間公開流傳。「他們認為當雅虎小子沒什麼可恥的，」拉哥斯州立大學犯罪學教授奧耶努加(Adedeji Oyenuga)說：「甚至還覺得自豪。」

詐騙犯會利用美國社群媒體在私訊應用程式上鎖定受害者，隨後迅速將他們帶到加密聊天室。詐騙犯使用人頭PayPal帳戶及禮卡，迅速把受害者的錢匯往海外。

加拿大通報熱線Cybertip.ca的數據顯示，TikTok去年擴大私訊功能、開放用戶交換影像後，該平台上以騙錢為目的的性勒索量暴增。

美國法律規定，企業一旦發現包括性勒索的兒童性虐待影像，必須向NCMEC通報。但社群平台無法通報自己看不到的內容，因為端對端加密只有訊息發送者與接收者能存取。

NCMEC表示，端對端加密日益普及，造成潛在的兒少虐待更難被察覺，2024年通報量也跟著下降19%。「這產生一個法外之地，」NCMEC兒童受剝削事務部執行主任科弗倫(Lauren Coffren)說：「我能想像我們還有多少不知道的事，想到就很可怕。」

FBI與兒少安全倡議人士說，對付性勒索犯最有效的做法就是不理會他們。「如果孩子付了錢，威脅一定不會停，」非營利組織加拿大兒童保護中心(C3P)主任洛布(Lindsay Lobb)說，「這些人只想要錢，他們才不想公開你的影像。」

以索取金錢為主的青少年性勒索案件暴增，歹徒威脅公開私密影像以索財，今年恐創最嚴重紀錄。圖為一宗性勒索案的簡訊往來。(美聯社)