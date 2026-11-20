詐騙分子盜用密州男子比格姆的照片，創建數百個虛假帳號。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 詐騙分子長期盜用密西西比州男子比格姆照片，建立數百假帳號進行網戀詐騙，累計讓多名受害者損失約140萬元。

八年多來，詐騙 分子盜用密西西比州 男子比格姆(Hunter Bigham)的照片，創建了數百個虛假帳號，用來騙取錢財。許多受害者意識到自己受騙後會深入調查，最終甚至找到比格姆本人，他估算光是與他連繫過的受害者迄今已損失共約140萬元。

美聯社報導，比格姆的生活從2018年開始變調，會有陌生人傳來訊息問他人在倫敦、柏林、或是雪梨嗎？這些地方都是詐騙分子偽造身分時聲稱居住的城市，這些身分包括喪偶的石油 地質學家、西班牙特工，最常用的或許是海上油井工人，如此一來就能輕易推託見面邀請。

比格姆知道真相前還有點沾沾自喜，認為是有人覺得他很英俊，才模仿他來吸引追隨者。但很快的，聯絡他的陌生人說他們失去錢財，他才意識到這是網路詐騙，他被利用也根本不是出於他最初想像的原因，「我意識到不是因為我長得好看，而是因為我看來很普通，容易接近。」

比格姆說，在高峰期每天多達15名受害者聯繫他，這些人身處美國、西班牙、委內瑞拉、香港等地。單在Facebook上，美聯社就發現了177個使用比格姆照片作為頭像、但名字是亨利．格萊克(Henry Clerk)的帳戶。有些受害者誤以為比格姆就是騙子，威脅要傷害他、他的家人或自殘；一位受害者聲稱知道他住在哪裡，並揚言要毀掉他兒子的事業，比格姆的日常生活蒙上了一層恐懼陰影。

現實生活的比格姆是三個孩子的父親，與同性伴侶強尼住在密西西比州圖珀洛(Tupelo)，在家具製造商擔任銷售主管，整天忙於電話銷售。他試圖阻止詐騙的努力徒勞無功，向社群平台提出的刪除假帳戶請求大多遭到拒絕，向聯邦調查局(FBI)投訴也毫無結果。

對於一個在美國南方為爭取認同而奮鬥的同性戀者來說，比格姆常常同情一些受害者的遭遇。一名癌症倖存者在2019年表示她被騙走了7萬5000元，「我已經退休了，沒辦法補回這筆錢。」比格姆表示他無言以對，「我的心都碎了。我希望我能以某種方式提供幫助，我覺得自己負有部分責任。」

這種責任感迫使他回應每一名受害者，安慰傷心欲絕的被騙者他們值得被愛。

會與伴侶製作成人內容的比格姆，發現詐騙分子似乎更喜歡他穿著衣服、使用他出差時和與孩子的合照，「我的貼文愈像同志，他們就愈少使用。」因此現在他盡量減少發布家人照，盡可能地張貼他展露腹肌的照片。

比格姆得知照片被用來詐騙的真相後，才了解不是因為他長得好看，而是因為他看來很普通，容易接近。(美聯社)