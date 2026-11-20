這陣婉轉鳥鳴，是這座橫跨101號國道及其支線、位於洛杉磯市區西北約35英里處的天橋，在12月2日正式舉行開幕典禮前，已開始被動物們使用的最新跡象。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 加州101號公路上的安納伯格野生動物通道完工啟用，這座全球最大天橋將連接棲地、降低路殺風險，並盼成為美洲獅等野生動物安全通行的新關鍵。

在帶隊參觀全球最大的野生動物通道時，非營利組織「野生動物通道基金」（Wildlife Crossing Fund）主席普拉特（Beth Pratt）小心地穿過新栽種的本土植被，並舉手示意大家保持安靜。身為該計畫負責人之一的普拉特笑著問「聽到了嗎？」她說，此刻大家正聽著鳥鳴，而這裡就在美國最繁忙的高速公路之一的上方，這讓她十分欣慰。

美聯社報導，這陣婉轉鳥鳴，是這座橫跨101號國道及其支線、位於洛杉磯 市區西北約35英里處的天橋，在12月2日正式舉行開幕典禮前，已開始被動物們使用的最新跡象。

就在兩周前，移動偵測攝影機捕捉到一隻郊狼，據信它是首隻安全穿越這座橋樑的哺乳動物；數天後，攝影機又拍到三隻年幼郊狼在橋樑兩側、高10英尺隔音牆下方的灌木叢中嬉戲。普拉特說，牠們才不管什麼剪綵儀式。

阿古拉山（Agoura Hills）這段101號公路每天約有30萬輛車通行，小城四周環繞著受保護野生地區，而這座新的通道將把這些區域連接起來，高速公路沿線的圍欄引導動物前往這座通道。

橋樑的景觀與周圍的山坡融為一體，全長1250英尺，分兩段跨越車道，為被城市擴張所圍困的動物提供一條通往附近聖塔莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）及更遠地區的安全通道。

這座橋以已故慈善家華立斯·安納伯格（Wallis Annenberg）命名，他的基金會為這座總預算1.14億元的工程捐贈了2500萬元。工程預算從最初的9200萬元大幅膨脹，資金來源包括6000名民眾捐款，以及非營利組織的補助金和州政府為保育目的預留的資金。十年前募款活動啟動後，男星李奧納多·狄卡皮歐便是最早的捐款人之一。

等待美洲獅的到來

普拉特表示，對她而言，真正的啟用儀式將是當一隻在加州 被列為受威脅物種的美洲獅成功穿越這座天橋之時。

這座天橋建造計畫的主角正是一隻被稱為P-22的美洲獅，牠是洛杉磯的「名人」，曾穿越多條高速公路，並在一座巨大公園中安家。P-22疑因遭車輛撞擊，於2022年被安樂死，數千人出席了為牠舉行的追悼會；牠已成為多樣性野生動物日益縮減的象徵，這些動物若不是被不斷擴張的城市開發困在山區，便是面臨命喪輪下的風險。

數十年來，科學家追蹤佩戴GPS項圈的美洲獅發現，道路系統已將這些動物主要困在沿著馬里布（Malibu）海岸、橫跨洛杉磯市中心直至格里菲斯公園（Griffith Park）的山區內，而P-22正是棲居於此。

普拉特在這場導覽活動中，穿著一件印有這隻備受喜愛的美洲獅圖案的T恤，她希望能在這座新的天橋旁豎立一尊P-22的雕像。

科學家與州野生動物官員指出，這些被混凝土囚禁、遭車輛撞死、或因毒鼠藥而患病的孤獨美洲獅，正因近親繁殖而面臨滅絕風險。加州大學戴維斯分校日前發布的一份報告顯示，每年至少有780隻、佔該州總數18%的美洲獅死於車禍。

非營利組織「荒野網絡」（Wildlands Network）的加州計畫主任加洛威（Mari Galloway）表示，P-22的故事令人動容，他們從這隻美洲獅的遭遇看到了危機，充分顯示這片區域的美洲獅正面臨的困境。

加洛威所屬的組織雖未參與安納伯格通道的規劃，但希望這座新橋能帶動加州乃至全美各地興建更多此類設施。「荒野網絡」正與州交通部門合作，初步規劃在洛杉磯以東莫哈維沙漠（Mojave Desert）的一段高速公路上建造一座野生動物天橋，該區域有大角羊出沒。

包括天橋與隧道的野生動物通道，在西歐、加拿大十分常見，亞伯達省班夫國家公園內便有一座著名的天橋橫跨Trans-Canada公路，常有熊、麋鹿與駝鹿使用。

科羅拉多州公園與野生動物部門於九月宣布，該州在25號州際公路上興建的大型高架橋，連同地下通道、圍欄等設施，已使野生動物車禍發生率減少了91%。

蜂鳥、蜜蜂與蜘蛛也現身

在安納伯格動物通道頂端，加州交通局檢查員迪阿森蒂斯（Anthony Deascentis）招手示意普拉特走到一叢灌木旁；他指著一隻如一元銀幣大小的圓網蜘蛛，正編織著細密的蛛網。

迪阿森蒂斯說，這裡還有不少蜜蜂在原生植物間穿梭；此外，他還觀察到橡木山雀、麻雀與蜂鳥，證明即使施工人員正持續用重型機械填平橋樑南側的地形，野生動物仍逐漸適應這片新環境。

國家公園管理局生物學家西基奇（Jeff Sikich）負責為美洲獅及其他野生動物佩戴追蹤項圈並進行監測，他表示，下一步將植入生物記錄器，讓科學家也能監測心率、體溫和活動水平等數據；透過這些資訊，他們將能判斷動物在使用這座野生動物通道時是否感到壓力或是很放鬆。

西基奇指出，近幾周科學家已在天橋附近的丘陵地帶偵測到多種哺乳動物，包括北美山貓、鹿、灰狐，以及帶著兩隻幼獅的雌美洲獅。他表示，這些動物正在四處嗅探，但願牠們正準備要穿越這座通道。

阿古拉山（Agoura Hills）這段101號公路每天約有30萬輛車通行，小城四周環繞著受保護野生地區，而這座新的通道將把這些區域連接起來，高速公路沿線的圍欄引導動物前往這座通道。美聯社