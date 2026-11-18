一隻名叫蘿拉（Lola）的雌性短吻鱷，自2003年起便住在愛達荷州奇蹟溫泉（Miracle Hot Springs），至今已有23年。鱷魚示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Regan Dsouza ）

AI摘要 文章摘要整理： 愛達荷州奇蹟溫泉以地熱水飼養雌鱷蘿拉23年，牠因外型巨大常被誤認為模型，園區也以穩定照護讓牠健康生活。

愛達荷州 一處溫泉勝地，除了吸引遊客前來泡湯，還有一名特殊的「長住客」。一隻名叫蘿拉（Lola）的雌性短吻鱷，身長約2.7公尺、體重接近400磅（約181公斤），自2003年起便住在奇蹟溫泉（Miracle Hot Springs），至今已有23年。不少初次造訪的遊客看到牠時，還以為只是園區擺放的裝飾模型，得知是真正的鱷魚後都感到相當驚訝。

據環境新聞網站The Cool Down報導，蘿拉出生於2000年，2003年開始在奇蹟溫泉生活。園區業主奧爾森（Kalem Olsen）表示，許多遊客第一次看到蘿拉時，都不敢相信眼前的鱷魚是真的，甚至以為這只是業者吸引遊客的行銷手法。

奧爾森指出，在溫泉園區飼養鱷魚的構想，最初來自他的祖父，靈感則源於當地一名叫雷伊（Leo Ray）的男子。根據Idaho News 6報導，雷伊曾在1970至1980年代，於哈格曼（Hagerman）及千泉（Thousand Springs）一帶飼養鱷魚，並出售鱷魚肉及皮革。

由於愛達荷州冬季氣候寒冷，如何讓屬於變溫動物（冷血動物）的鱷魚順利度過寒冬，成為飼養過程中的重要課題。奧爾森表示，園區利用當地天然地熱資源，持續將少量溫泉水引入蘿拉的圍欄，尤其在冬季，更需要維持穩定的水溫。

透過源源不絕的地熱水，蘿拉生活環境的水溫能維持在華氏85度（約攝氏29.4度）左右。奧爾森表示，這套方式多年來運作良好，蘿拉也相當喜歡這樣的環境。除了蘿拉之外，圍欄內還飼養了烏龜及錦鯉。

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在日常照護方面，蘿拉的餵食頻率會隨季節調整。據報導，園區夏季約每周餵食一次，冬季則減少至每月一次。工作人員除了提供食物，也會持續注意牠的保暖需求及健康狀況。

今年夏天，園區還邀請一名來自猶他州的專家替蘿拉進行健康檢查。檢查結果顯示，雖然蘿拉的體重略微超標，但整體健康狀況良好。

報導指出，蘿拉能夠長年生活在愛達荷州，仰賴園區持續提供的地熱水源及人工照護。對於牠未來的生活，奧爾森表示，人工飼養的鱷魚壽命可達90歲以上，因此蘿拉很可能比他還長壽。他甚至開玩笑說，未來或許得把蘿拉寫進自己的遺囑。