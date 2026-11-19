身為BTS歌迷的菲律賓裔女子喬伊，去年40歲便退休，決定把「全力追星」當成生活目標之一。(示意圖，美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Bernadette Joy在40歲退休後，將追BTS巡演當成人生目標，透過現金儲蓄與靈活投資，打造能兼顧娛樂、旅行與自由時間的退休生活。

菲律賓裔女子喬伊(Bernadette Joy)在去年以40歲年齡退休 ，雖然生活上經歷巨大調整，但不變的是她對韓國偶像團體「防彈少年團 」(BTS)的熱愛，她說到了2027年底，她總共會欣賞20場演出，而且足跡遍及三大洲。「全力追星」聽起來可能不像是協助過數百位客戶規畫財務的人會設定的退休目標，但喬伊認為，許多人只關注退休需要多少錢，卻沒有思考過自己真正想要過上什麼樣的退休生活。

CNBC Make It報導，喬伊說，參加BTS的演唱會，讓她的退休生活有具體目標，許多財務決定變得更容易，她認為財務自由並非盡可能累積財富，而是能按照自己的意願運用時間的彈性。

喬伊說，她和丈夫的退休儲蓄充足，能舒適過著每個月開銷6000元的生活，如果是10年前，她背負著30萬元債務，當時的她可能不會相信能有今天的生活。

喬伊說，當BTS成員在2023年為了履行兵役義務，而暫停活動時，她就開始為日後BTS合體存錢準備。去年BTS宣布舉辦巡迴演唱會後，她就開設一個名為「和BTS一起巡迴」(Tour with BTS)的現金儲蓄帳戶。她不想為此出售投資資產，也不打算使用信用卡，所以她開始編列預算，將演唱會門票、機票、旅館、交通、餐飲，以及海外旅遊可能的其他開銷，全部納入考量。

喬伊說，這也改變了她的退休儲蓄規畫，原本她只打算將退休金放進投資帳戶和證券帳戶，但當她意識到自己很渴望見到BTS時，便明白需要隨時可使用的現金帳戶。現在她的退休投資組合包含指數型基金、配發股息的ETF、貨幣基金，和其他容易取得流動現金的投資標的，讓她運用資金更靈活，也更安心。

喬伊說，BTS讓她的自由時間更有條理，因為需要規畫旅行、舉辦聚會。退休的第一年她學會思考兩個問題，「這筆花費是否值得」和「這筆花費能帶來什麼樣的生活」。2025年年底，她和丈夫從北卡州搬到拉斯維加斯的兩房公寓，因為拉斯維加斯提供他們目前想要的生活方式，包含演唱會、喜劇表演和各種娛樂活動，前往國家公園很方便，而且還有方便出國的機場，搬到拉斯維加斯後，他們參加了四場BTS的演唱會。

喬伊說，她的父親工作到72歲才退休，在去世前只有10年的時光能真正像人一樣過日子。她選擇在40歲退休，有一部分是因為她希望趁著身體還做得到時，盡情享受喜愛的事物。

跟隨BTS巡演讓喬伊走遍世界，演唱會中的藝術、歡樂與同伴情誼讓她充滿活力。雖然這些事都不會出現在淨資產報表上，但觀看BTS的演唱會就是她累積淨資產的目的，她花許多年學習儲蓄、投資和累積財富，現在她要學習如何運用這些財富打造自己想要的生活。

喬伊開設一個名為「和BTS一起巡迴」的現金儲蓄帳戶，編列預算，將演唱會門票、機票、旅館、交通、餐飲，以及的海外旅遊可能的其他開銷，全部納入考量。(美聯社)