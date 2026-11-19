傳統型IRA與401(k)帳戶都規定強制最低提領。圖為佛州班德爾夫婦在自家廚房討論退休帳戶。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，退休資產若過度集中於傳統401(k)與IRA，可能因RMD與所得稅推高退休稅負，職場後期應依未來稅率預先規畫。

華爾街日報分析，進入職場生涯中後期的勞工必須思考一個重要問題：如果退休 儲蓄的絕大部分都放在傳統型IRA與401(k)帳戶，要注意未來可能出現的稅務負擔，現在審慎規畫就能減少日後的麻煩。如果預估退休後提領存款時繳稅稅率將比現在更低，最佳之道就是繼續在傳統型401(k)存款達到上限，以享受抵稅優惠。若退休後提領帳戶將讓繳稅稅率變高，則可考慮向Roth 401(k)或Roth IRA存款。

許多高收入勞工存下金額龐大的傳統型個人退休帳戶(traditional IRAs)與401(k)s退休帳戶，因為年輕時期不能使用享受稅務優惠的Roth 401(k)帳戶。

向傳統退休帳戶存款通常可以抵稅，還能獲得雇主相對提撥(match)，使得這些帳戶跟一般的應稅券商帳戶比較起來，是更好的退休儲蓄方式。基於這些原因，美國民眾存在傳統型IRA帳戶裡的資金，遠遠超過存在Roth IRA的資金。

根據國稅局 (IRS)數據與美國投資公司協會(Investment Company Institute)估算，截至2025年底為止，傳統型IRA有15兆資金，Roth IRA則有2兆。

理財顧問經常看到這種失衡現象，專門從事退休稅務規畫的註冊會計師史洛特(Ed Slott)說，民眾前來尋求退休財務諮詢時，往往是因為傳統IRA的規模「已經大到不成比例」。

絕大部分退休存款都放在傳統型IRA與401(k)帳戶有一個很大的缺點：強制最低提領(Required Minimum Distributions)。帳戶持有人屆滿73歲那一年要從戶頭金額提領3.77%存款，然後逐年提高，不論是否需要動用這筆錢。提領金額將按照普通所得稅的稅率課稅，不是按照稅率較低的長期資本利得稅計算。而且，退休族整體收入由於提領而推高，稅務負擔變重。

舉例來看，一對70多歲夫妻在傳統型IRA存下350萬元，家庭年收入26萬當中包括了14萬元的強制提領。這對夫妻根據「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)規定要繳紅藍卡附加費，也不符合國會去年通過的老年人報稅可享1萬2000元扣稅資格，某些投資收入還要交3.8%附加稅(surtax)。

如果不必強制提領，他們對於退休存款將有更靈活運用，稅負可能更低。

為了避免這種困擾，職場生涯中晚期的勞工或許可考慮優先把錢存入Roth 401(k)或Roth IRA，而不是傳統型退休帳戶，但這意味著放棄傳統型IRA與401(k)的抵稅優惠。

職場生涯中晚期的勞工，或許可考慮優先把錢存入Roth 401(k)或Roth IRA，如此稅負可能更低。(美聯社)