參加紅藍卡之後就不能再向HSA存款，但可從帳戶提款支付紅藍卡保費與自付款。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： HSA因具存入、增值與醫療提領3重免稅優勢而愈來愈受歡迎，尤其適合退休後支付醫療與紅藍卡相關費用。

華爾街日報報導，健康儲蓄帳戶(Health Savings Accounts，HSA)在美國民眾之間日益普及，這並不令人意外，因為這類帳戶具有三重稅務優惠。截至今年6月30日，HSA的數量已接近4300萬個。民眾可檢視如何運用HSA，爭取最大省稅優惠。

嬰兒潮世代年齡漸長，HSA帳戶的某些優勢更加重要。健康儲蓄帳戶專家拉姆頓(Roy Ramthun)說，從省稅角度來看，HSA帳戶是退休之後節省醫療花費的最佳方式，尤其是紅藍卡(Medicare)保費。

HSA是與高自付額健康保險(high-deductible health insurance)搭配使用的稅務優惠儲蓄帳戶。無論是透過職場計畫取得醫療保險 的勞工，或是透過俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」(ACA)購買保險的民眾，皆可使用。根據法律規定，保險部分必須符合特定標準，例如年度自掏腰包上限、最低自付額標準。

民眾可以把可抵稅供款(tax-deductible contributions)存入HSA帳戶，2027年個人存額上限4500元，家庭存額上限9000元。年滿55歲的帳戶持有人每年可以額外追加1000元存款。

報導分析，資金免稅存入、帳戶資金免稅增值、以及提領資金用在符合規定的醫療開銷可以免稅，就是HSA帳戶的三重稅務優惠。帳戶持有人有五大重點值得考量：

1.報銷(Reimbursements)

報銷必須有符合規定的醫療費用證明，雖然不必提供給帳戶管理機構，但國稅局(IRS)可能要求稽查。

2.年滿65歲

帳戶持有人屆滿65歲可基於任何原因從HSA提取資金，但非醫療提款將以一般收入課稅。參加紅藍卡之後就不能再向HSA存款，但可從帳戶提款支付紅藍卡保費與自付款(Copayments)，不過差額保險(Medigap)保費不能用HSA報銷。

3.過世

配偶是唯一可以免稅繼承HSA帳戶的受益人。

4.投資

HSA持有人可以先將帳戶內的資金用於投資，再提領使用。Devenir數據顯示，近期有投資的HSA帳戶平均規模接近2萬4000元。

5.ACA投保人的擴大福利

2026年裡，惠及ACA投保人的條款生效，允許HSA帳戶與自付額最高的銅級(bronze)計畫與災難級(catastrophic)計畫搭配使用，自雇者與使用歐記健保但不到紅藍卡年齡資格的提早退休族，是兩大受益對象。

住在佛州的尼維斯-塔蘭托家庭用HSA帳戶的錢，支付最小兒子出生時的8000元帳單。(美聯社)