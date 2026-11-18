福特（Ford）於日前向部分幸運的汽車愛好者及歷史迷打開了新展館Vault的大門。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 福特在底特律郊區啟用新展館Vault，展出125輛經典與歷史車款，並計畫未來擴大開放，讓更多車迷近距離感受品牌傳承。

福特（Ford）於日前向部分幸運的汽車愛好者及歷史迷打開了新展館Vault的大門。美聯社報導，擁有123年歷史的福特讓部分民眾及員工進入Vault，一睹從稀有的概念車 、在好萊塢 電影中常見的野馬（Mustangs），到具有歷史意義的巡邏警車，甚至一輛1938年的救護車等展品。福特表示，這次活動的門票迅速被搶購一空，但未來還會開放更多的參觀機會。

福特檔案與品牌傳承經理萊恩（Ted Ryan）表示，他們不會打造出這樣的體驗與空間，卻又將它藏起來，該公司將設法盡快讓密西根州 的汽車愛好者群體也能一睹為快。

福特的歷史車款收藏曾存放於密西根州迪爾伯恩（Dearborn）的總部及其他地點。新的龐大展館Vault位於底特律另一處郊區羅慕路斯（Romulus）的一座前亞馬遜物流中心內，佔地7萬9000平方英尺。萊恩說，他在這裡工作了幾周後，每天平均要走約2萬步。

Vault匯集了「傳承車隊」（Heritage Fleet）中125輛具有歷史意義的車輛，包括賽車、設計概念車以及與流行文化相關的車款。

福特檔案館經理卡斯蒂爾（Ciera Casteel）指出，他們終於擁有了一個專為這些車款打造的空間，這就是福特汽車的傳承、就是他們在此的工作，也正是該公司的本質。

部分亮點車款

- 2005年的Mustang GT概念驗證車，為Shelby GT350鋪平了道路。工程師們暱稱它為「強尼·凱許」（Johnny Cash），靈感來自這位美國傳奇鄉村音樂歌手的歌曲「One Piece at a Time」，敘述一名汽車工人用不匹配的零件拼湊出一輛車的故事。萊恩說，這就像「科學怪人」一樣，這些年來，各種零件都被螺栓固定在「強尼」身上，「這是它首次公開展出」。

- 1966年利曼（Le Mans）24小時耐力賽中率先衝過終點線的前三輛車，這場比賽在2019年由麥特·戴蒙（Matt Damon）與克里斯汀·貝爾（Christian Bale）主演的電影「賽道狂人」（Ford v Ferrari）中名垂千古。

1966年利曼（Le Mans）24小時耐力賽中率先衝過終點線的兩輛車。美聯社

- 1910年生產的右駕T型車，於英國製造並一直留在當地，直到2025年才被納入「傳承車隊」。

- 1973年生產的野馬敞篷車，曾用於電視劇「瑪麗·泰勒·摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）。該車於1974年售出，一直由私人持有，直到去年被福特收購。車身曾於1999年修復過，而內裝則維持原貌。

福特汽車打造Vault作為一個營運中的檔案庫，讓設計師與工程師在構思未來產品時，能夠接觸到那些塑造公司歷史的創意與實驗。萊恩說，整棟建築處處充滿驚奇與喜悅的時刻。

1973年生產的野馬敞篷車，曾用於電視劇「瑪麗·泰勒·摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）。該車於1974年售出，一直由私人持有，直到去年被福特收購。美聯社