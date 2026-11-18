50歲以上女性吃好睡飽 打下健康老化基礎
醫師提醒50歲以上女性，面對更年期與停經後變化，應透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠與社群連結，降低慢性病與失智風險。
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醫師提醒50歲以上女性，面對更年期與停經後變化，應透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠與社群連結，降低慢性病與失智風險。
近年來，大眾逐漸重視更年期與中年時期的轉變；專門照護中年女性的西北大學范伯格醫學院婦產科教授黛娜．戈塞特(Dana Gossett)提醒50歲以上的女性，在日常生活中注意飲食、運動和睡眠，打好健康老化的基礎。
華盛頓郵報報導，戈塞特解釋，連續12個月沒有來月經，即視為停經；多數女性在停經前的更年期過渡期就會出現潮紅、盜汗、睡眠被干擾、焦慮、易怒和憂鬱、關節痛、五十肩、心悸等症狀。
此外，壞膽固醇(LDL)上升、好膽固醇(HDL)下降，脂肪容易堆積在腹部，加上荷爾蒙變化，使更年期女性罹患第二型糖尿病風險升高；這段期間的生理變化，也會影響日後罹患心臟病、中風、失智與癌症的風險。
戈塞特建議中年女性多攝取蛋白質與蔬果，克制攝取精緻澱粉與糖分，因為雌激素下降後，胰島素阻抗與糖尿病風險都會增加。
女性隨著年齡增長也會流失肌肉量與骨密度，增加衰弱、跌倒與骨折風險。營養專家通常建議每公斤體重每天攝取約1公克蛋白質，分散於三餐與點心中攝取，體重約68公斤者，則需攝取約70公克蛋白質。
此外，鈣質的每日建議1000毫克至1200毫克，維生素D為600國際單位至800國際單位，最好從食物與日曬中獲得。
運動方面，戈塞特指出，現代人必須刻意安排時間運動；許多中年女性忙於工作與照顧他人，因而疏忽運動。戈塞特建議，先從每天十幾分鐘的步行開始，逐漸延長時間，並加入高強度運動。美國健康指南建議每周進行150分鐘至300分鐘中強度有氧運動，其中兩、三天應加入重量訓練，以維持骨密度與肌力。
除了飲食與運動，睡眠更加重要；長期睡眠不足會提高高血壓、糖尿病、心臟病發作與中風的風險，也與憂鬱、焦慮及失智風險相關。
若盜汗等症狀干擾睡眠，可與醫師討論治療；部分女性使用更年期荷爾蒙療法，有助改善睡眠，打呼者必須接受睡眠呼吸中止症篩檢，或找專業人士進行失眠認知行為治療。
戈塞特強調社群連結的保護作用，研究顯示，廣泛的友情網絡與固定聯繫，可能降低罹患阿茲海默症風險，社群孤立則會讓罹患阿茲海默症的風險增加60%，甚至加重憂鬱與焦慮。她建議，每天至少與別人進行一次有意義的互動。
因為更年期後荷爾蒙變化會影響代謝、骨密度與心血管健康，若再加上睡眠不足與活動量下降，糖尿病、高血壓、骨折與失智風險都可能上升。 建議多攝取蛋白質與蔬果，並減少精緻澱粉與糖分，以降低胰島素阻抗與糖尿病風險；蛋白質也有助維持肌肉量，鈣與維生素D則能保護骨骼。 還包括規律睡眠與社群互動。若盜汗影響睡眠，可與醫師討論治療；若有打呼或失眠問題，也應檢查睡眠呼吸中止症，並維持每天一次有意義的交流。
精華 FAQ
因為更年期後荷爾蒙變化會影響代謝、骨密度與心血管健康，若再加上睡眠不足與活動量下降，糖尿病、高血壓、骨折與失智風險都可能上升。
建議多攝取蛋白質與蔬果，並減少精緻澱粉與糖分，以降低胰島素阻抗與糖尿病風險；蛋白質也有助維持肌肉量，鈣與維生素D則能保護骨骼。
還包括規律睡眠與社群互動。若盜汗影響睡眠，可與醫師討論治療；若有打呼或失眠問題，也應檢查睡眠呼吸中止症，並維持每天一次有意義的交流。
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