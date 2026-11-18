專家建議中年女性多攝取蛋白質與蔬果，克制攝取精緻澱粉與糖分。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒50歲以上女性，面對更年期與停經後變化，應透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠與社群連結，降低慢性病與失智風險。

近年來，大眾逐漸重視更年期與中年時期的轉變；專門照護中年女性的西北大學 范伯格醫學院婦產科教授黛娜．戈塞特(Dana Gossett)提醒50歲以上的女性，在日常生活中注意飲食、運動和睡眠，打好健康老化的基礎。

華盛頓郵報報導，戈塞特解釋，連續12個月沒有來月經，即視為停經；多數女性在停經前的更年期過渡期就會出現潮紅、盜汗、睡眠被干擾、焦慮、易怒和憂鬱、關節痛、五十肩、心悸等症狀。

此外，壞膽固醇(LDL)上升、好膽固醇(HDL)下降，脂肪容易堆積在腹部，加上荷爾蒙變化，使更年期女性罹患第二型糖尿病 風險升高；這段期間的生理變化，也會影響日後罹患心臟病、中風 、失智與癌症的風險。

戈塞特建議中年女性多攝取蛋白質與蔬果，克制攝取精緻澱粉與糖分，因為雌激素下降後，胰島素阻抗與糖尿病風險都會增加。

女性隨著年齡增長也會流失肌肉量與骨密度，增加衰弱、跌倒與骨折風險。營養專家通常建議每公斤體重每天攝取約1公克蛋白質，分散於三餐與點心中攝取，體重約68公斤者，則需攝取約70公克蛋白質。

此外，鈣質的每日建議1000毫克至1200毫克，維生素D為600國際單位至800國際單位，最好從食物與日曬中獲得。

運動方面，戈塞特指出，現代人必須刻意安排時間運動；許多中年女性忙於工作與照顧他人，因而疏忽運動。戈塞特建議，先從每天十幾分鐘的步行開始，逐漸延長時間，並加入高強度運動。美國健康指南建議每周進行150分鐘至300分鐘中強度有氧運動，其中兩、三天應加入重量訓練，以維持骨密度與肌力。

除了飲食與運動，睡眠更加重要；長期睡眠不足會提高高血壓、糖尿病、心臟病發作與中風的風險，也與憂鬱、焦慮及失智風險相關。

若盜汗等症狀干擾睡眠，可與醫師討論治療；部分女性使用更年期荷爾蒙療法，有助改善睡眠，打呼者必須接受睡眠呼吸中止症篩檢，或找專業人士進行失眠認知行為治療。

戈塞特強調社群連結的保護作用，研究顯示，廣泛的友情網絡與固定聯繫，可能降低罹患阿茲海默症風險，社群孤立則會讓罹患阿茲海默症的風險增加60%，甚至加重憂鬱與焦慮。她建議，每天至少與別人進行一次有意義的互動。

許多中年女性忙於工作與照顧他人，因而疏忽運動。(美聯社)