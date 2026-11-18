中風愈早治療，愈有可能康復。圖為北卡治療師伊莉莎白．潘尼(右)用任天堂遊戲機的拳擊遊戲為中風病人做復健。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 統合分析指出，中風與心肌梗塞都在清晨出現高峰，主因與血壓、荷爾蒙及血液凝固變化有關；服藥時間以能穩定規律為主，並應與醫師討論。

研究顯示，早晨6至9時是中風 風險最高的時段，機率比其餘時間高出72%；心肌梗塞在6時至中午的風險也高出40%。血壓、荷爾蒙與血液凝固性的變化，共同構成一場清晨的「完美生理風暴」。

華盛頓郵報 報導，一項涵蓋近1萬2000名成人中風患者的統合分析發現，上午6時至9時之間發生中風的機率，比當天其餘21小時高出72%。研究涵蓋的所有類型中風，無論是血栓、出血，或稱為暫時性腦缺血發作(transient ischemic attacks)的「小中風」，發生率都在早晨出現高峰。心肌梗塞也有類似模式，因為另一項分析發現，心肌梗塞在上午6時至中午發生的機率，比當天其餘時間高出40%。

清晨時，褪黑激素會開始下降，皮質醇(cortisol)上升，其濃度在醒來後不久達到高峰。睡眠期間，血壓通常會比白天基準值下降約10%至20%，然後在醒來之前開始上升，等到起床開始活動時，血壓便會飆升。血壓升高會增加心肌梗塞與中風的風險。

不過，就中風而言，問題不單純是血壓，事實證明，血液本身在早晨也會發生變化。研究人員2011年發現，在晝夜節律作用下，血小板(形成血栓的小細胞碎片)在清晨更容易聚集。隨後一項研究也發現，能防止血塊溶解的血液蛋白，其濃度在清晨也會達到高峰。

中風是大腦某個部位的血液供應中斷，通常是血栓突然阻塞血管或血管破裂。發生時，腦細胞會在數分鐘內開始死亡，屬於醫療急症。許多中風患者會突然出現平衡感失調或視力喪失的情況。當大腦後部的血管發生阻塞時，這些症狀較為常見。美國中風協會(American Stroke Association)提供方便記憶中風警訊的方法：B.E.F.A.S.T.：

Balance：平衡

Eye：視力變化

Face：臉部下垂

Arm：手臂無力

Speech：言語困難

Time：立即撥打911

在美國，中風是主要死因之一，但中風愈早治療，愈有可能康復，且康復後幾乎沒有失能。

高血壓是中風最重要、也最能治療的風險因子之一。從理論上來說，與早上服用降血壓藥相比，改在晚上服藥似乎更可能有助於身體應對清晨血壓自然上升的現象。但是英國與加拿大各有一項獨立試驗發現，睡前服用血壓藥並未使心臟病發作、中風或死亡機率出現差異。

因此服用血壓藥的最佳時間，就是能穩定服藥的時間。當然，改變用藥前務必先諮詢醫師，而且也應定期在家測量血壓，包括在早晨服藥前。

早晨6至9時是中風風險最高的時段，機率比其餘時間高出72%。圖為參加華府社區會議的一名居民，閱讀如何識別中風的宣導材料。(美聯社)