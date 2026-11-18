每天這3個小時 突發中風機率高72%
統合分析指出，中風與心肌梗塞都在清晨出現高峰，主因與血壓、荷爾蒙及血液凝固變化有關；服藥時間以能穩定規律為主，並應與醫師討論。
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統合分析指出，中風與心肌梗塞都在清晨出現高峰，主因與血壓、荷爾蒙及血液凝固變化有關；服藥時間以能穩定規律為主，並應與醫師討論。
研究顯示，早晨6至9時是中風風險最高的時段，機率比其餘時間高出72%；心肌梗塞在6時至中午的風險也高出40%。血壓、荷爾蒙與血液凝固性的變化，共同構成一場清晨的「完美生理風暴」。
華盛頓郵報報導，一項涵蓋近1萬2000名成人中風患者的統合分析發現，上午6時至9時之間發生中風的機率，比當天其餘21小時高出72%。研究涵蓋的所有類型中風，無論是血栓、出血，或稱為暫時性腦缺血發作(transient ischemic attacks)的「小中風」，發生率都在早晨出現高峰。心肌梗塞也有類似模式，因為另一項分析發現，心肌梗塞在上午6時至中午發生的機率，比當天其餘時間高出40%。
清晨時，褪黑激素會開始下降，皮質醇(cortisol)上升，其濃度在醒來後不久達到高峰。睡眠期間，血壓通常會比白天基準值下降約10%至20%，然後在醒來之前開始上升，等到起床開始活動時，血壓便會飆升。血壓升高會增加心肌梗塞與中風的風險。
不過，就中風而言，問題不單純是血壓，事實證明，血液本身在早晨也會發生變化。研究人員2011年發現，在晝夜節律作用下，血小板(形成血栓的小細胞碎片)在清晨更容易聚集。隨後一項研究也發現，能防止血塊溶解的血液蛋白，其濃度在清晨也會達到高峰。
中風是大腦某個部位的血液供應中斷，通常是血栓突然阻塞血管或血管破裂。發生時，腦細胞會在數分鐘內開始死亡，屬於醫療急症。許多中風患者會突然出現平衡感失調或視力喪失的情況。當大腦後部的血管發生阻塞時，這些症狀較為常見。美國中風協會(American Stroke Association)提供方便記憶中風警訊的方法：B.E.F.A.S.T.：
Balance：平衡
Eye：視力變化
Face：臉部下垂
Arm：手臂無力
Speech：言語困難
Time：立即撥打911
在美國，中風是主要死因之一，但中風愈早治療，愈有可能康復，且康復後幾乎沒有失能。
高血壓是中風最重要、也最能治療的風險因子之一。從理論上來說，與早上服用降血壓藥相比，改在晚上服藥似乎更可能有助於身體應對清晨血壓自然上升的現象。但是英國與加拿大各有一項獨立試驗發現，睡前服用血壓藥並未使心臟病發作、中風或死亡機率出現差異。
因此服用血壓藥的最佳時間，就是能穩定服藥的時間。當然，改變用藥前務必先諮詢醫師，而且也應定期在家測量血壓，包括在早晨服藥前。
分析近1萬2000名患者的資料後發現，上午6時至9時是中風風險最高的時段，發生機率比當天其餘21小時高出72%，連小中風也有相同晨間高峰。 清晨褪黑激素下降、皮質醇上升，血壓也會從睡眠時的低點回升並在起床活動後快速攀升；同時血小板較易聚集，抑制血塊溶解的蛋白也升高。 不一定。英國與加拿大的獨立試驗都未發現睡前服藥比早上服藥更能降低心臟病發作、中風或死亡風險；最重要的是固定規律服藥，並先諮詢醫師。
精華 FAQ
分析近1萬2000名患者的資料後發現，上午6時至9時是中風風險最高的時段，發生機率比當天其餘21小時高出72%，連小中風也有相同晨間高峰。
清晨褪黑激素下降、皮質醇上升，血壓也會從睡眠時的低點回升並在起床活動後快速攀升；同時血小板較易聚集，抑制血塊溶解的蛋白也升高。
不一定。英國與加拿大的獨立試驗都未發現睡前服藥比早上服藥更能降低心臟病發作、中風或死亡風險；最重要的是固定規律服藥，並先諮詢醫師。
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