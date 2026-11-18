新澤西州居民馬奧尼因中風錯過兒子的第一個生日。(示意圖，美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州35歲男子馬奧尼先後出現失語、右半身麻木等中風警訊，卻因年輕而誤判為疲勞，直到就醫才確診，所幸及時治療後順利康復。

一名年輕男子在中風 的前幾天已出現警告信號，但他認為自己才35歲而置之不理，差點錯過就醫時機。

眾生相(PEOPLE)網站報導，新澤西州 居民馬奧尼(Mathew Mahoney)回憶，最早出現異狀是在教堂領聖餐時，他突然失去說話能力，連一句完整的話都說不出來。當時他並未太在意，兩天後卻在工作時再次發生異常。

馬奧尼是電梯維修技師，當時正在處理電梯故障，右半邊身體突然完全失去知覺。同事察覺不對勁，提醒他可能是中風，但馬奧尼認為自己才35歲，怎麼可能發生這種事，反而認定大概只是神經受到壓迫。

但他不只身體出現異狀，連說話和思考也受到影響。當他與父親討論電梯維修問題時，腦中明明有想法，嘴巴卻像被按下靜音鍵，怎麼也說不出來；即使勉強開口，腦袋也一片混亂，無法整理思緒。

父親聽出他的聲音不對，苦勸他趕快就醫，馬奧尼卻以為父親太過緊張，覺得自己只是疲倦、工作壓力大，仍不相信年輕人會中風。

直到回到工作大樓，連大樓經理這名陌生人都看出他不太對勁，主動詢問他是否安好，還叫他坐下休息，馬奧尼才終於警覺，決定先去醫院檢查。

他前往新澤西州「羅伯特．伍德．強生大學醫院拉威分院」(Robert Wood Johnson University Hospital Rahway)，急診人員聽完症狀後，立即啟動中風應變程序。醫師明確告訴他已經中風，馬奧尼卻仍難以置信。

當時距離兒子的一歲生日只剩兩天，馬奧尼最掛心的就是能不能趕回家。他和妻子才剛買下新房子，原本計畫邀請親友到家裡，一起慶祝兒子人生的第一個生日，沒想到一場中風打亂所有安排。

後來，馬奧尼在庫珀曼巴納巴斯醫療中心(Cooperman Barnabas Medical Center)接受手術治療。住院期間，妻子布莉兒(Brielle Mahoney)一直陪在他身邊，只要醫院允許，就睡在病房沙發上，協助他洗澡、陪同就醫。

經歷這場驚魂記，馬奧尼坦言，自己當初真的無視中風警訊。他說，想到一個35歲的人竟然會中風，還不如相信自己只是太累，這種否認現實的心態，反而讓他差點錯過就醫時機。

如今，他決定重新調整生活方式，更留意自己的健康和日常習慣，因為中風可能再次發生，不能再拿健康開玩笑。

值得慶幸的是，馬奧尼後來順利康復，還慶祝了兒子的兩歲生日。他說，這次能夠活下來，關鍵在於有人認出他的症狀，並不斷提醒他尋求醫療協助。他也藉自身經歷提醒大家：「重視健康永遠不嫌早，中風可能發生在任何人身上。」

馬奧尼是電梯維修技師，正在工作處理電梯故障，右半邊身體突然完全失去知覺。(示意圖，美聯社)