上一學年全美共有1156所學校關閉，創下疫情爆發以來新高。圖為學童在加州瓦列霍市一所小學的休息時間玩耍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 因出生率下滑、經費吃緊與移民政策等因素，美國上學年關閉1156所學校創新高，學區雖縮編求生，卻可能面臨更大財務與教育衝擊。

美聯社報導，隨著出生率持續數十年下滑，州與聯邦教育經費枯竭，全美愈來愈多財務吃緊的學區 為節省經費而關校。根據分析，上一學年共有1156所學校關閉，創下疫情 爆發以來新高。學生人數下降的速度，明顯快於學校關閉的速度，接下來恐怕還有更嚴峻的財務取捨。

舊金山 附近的瓦列霍市聯合學區(Vallejo City Unified School District)目前招收的學生人數只有20年前的一半，自2025年以來已關閉五所學校，占該學區學校的四分之一，為了填補高達3600萬元的赤字，最多三分之一的教職員職位也恐遭裁撤。

不過，研究顯示，關校很少能產生學區所期望的省錢效果，接送學生到新學校、裁員資遣費及空置校舍的保全，往往會吃掉省下來的經費，關校還可能使學生成績下滑，並更難吸引教師，因為教師會擔心工作不保。關校還可能產生惡性循環，例如部分瓦列霍的家長表示，今年秋天已選擇在家自學或打算搬到鄰近學區。

瓦列霍學區學監奧雷利奧(Rubén Aurelio)坦言，裁員與關校確實讓家庭難以接受，但是必要之舉。他說，「我們是在把一個原本為遠多於現在的孩子所設的學區，調整到合適規模。」 瓦列霍市聯合學區學監奧雷利奧表示，裁員與關校確實讓家庭難以接受，但是必要之舉。(美聯社)

美聯社針對史丹佛大學學者湯瑪斯·迪(Thomas Dee)與派恩(Jaymes Pyne)彙整的教育數據分析發現，公立學校入學人數在2019年秋季至2024年間減少逾140萬人。出生率下降是人數減少的主因，但聯邦政府打擊移民、疫情後私立學校教育券。以及在家自學選項日益普遍，也是下滑的原因。研究估計，入學人數下降可能導致學校在2030至2031年前每年損失115億元州政府撥款，連帶引發大規模裁員、刪減學術課程與學校關閉。

根據瓦列霍市學區資料，入學人數已從2006年秋季的近1萬8000人降至約9300人。加州的入學人數下降幅度，在全美名列前茅，包括克利夫蘭、休士頓與費城等大型學區也面臨類似關校處境。

「重塑公共教育中心」研究主任雷尼(Lydia Rainey)表示，招生與財務狀況不太可能改善。她說，「那是極度一廂情願的想法。各州不會突然打開金庫、突然撥出額外經費來拯救學校。」

瓦列霍學區一方面削減預算，另一方面翻修較老舊的校園，希望吸引無力在舊金山成家的年輕父母。不過，開學第一周，在接收額外學生的教室裡，調度上的壓力顯而易見。三年級教師貝克-瓦爾德斯(Ellen Baker-Valdez)被分配到34名學生，只能把課桌緊緊併在一起，學生的背包與餐盒堆在門邊的收納箱裡。

芝加哥大學研究顯示，經歷過轉校的學生往往在閱讀與數學成績上出現長期下滑，如果學生轉到的是表現不佳的學校，情況尤其明顯。