家長過去會因孩子成績不理想而管教孩子，如今則常採取更強硬的做法，除了施壓教職員更改分數之外，甚至不惜對簿公堂。圖為加州巴洛阿圖一群高中生。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國家長對孩子成績與評分愈來愈強勢，從要求改分、提告到爭執AI判分皆有案例，導致教師壓力增加、校方也更難處理。

教育工作者表示，家長過去會因孩子成績不理想而管教孩子，如今則常採取更強硬的做法，除了施壓教職員更改分數之外，甚至不惜對簿公堂。

華爾街日報報導，矽谷 媽媽羅薇薇(Weiwei Luo，音譯)看到兒子的成績單上寫著「需要加強與他人合作」後，要求校方修改；學區 拒絕，她聘請律師提告，指老師的評語「不正確且缺乏事實依據」，請求法官命令學區重新審理她的申訴。

家長教育參與度提高

多項調查顯示，遠距教學把課堂帶進學生家裡後，美國家長對學校的參與度提高，好感度卻下滑，例如更仔細檢視老師如何評量子女表現。

教育周刊(EdWeek)於2024年訪查全美1500名教師，結果約40%的受訪教師曾面臨家長要求改分的壓力，且富裕的家長更常提出抱怨。

被譽為「矽谷教母」的教育專家艾絲特．沃西基(Esther Wojcicki)著有「養出內心強大的孩子：全球都在學的矽谷教養法」(How to Raise Successful People)表示，家長在維護子女方面，萌生了新的「自以為是」觀念。她說：「尤其在孩子拿到壞成績時，家長就會為他們上陣作戰。」 教育專家艾絲特．沃西基(左)表示，家長在維護子女方面，萌生了新的「自以為是」觀念。圖為沃西斯幫助學生。(美聯社)

家長干涉讓部分教師萌生退意，田納西州 納許維爾的約翰甘迺迪中學「年度教師」薩米拉．哈德卡索(Samira Hardcastle)今年請辭後在網路上引發關注。

哈德卡索在辭職信中指控學區官員為「安撫憤怒的家長」而篡改成績，當事學生在她任教的美術課中，多次未交作業。她說：「沒有任何問責制度，孩子學到無關緊要的處事態度。等他們進入現實世界，發現行不通時，那會是很難的一課。」

納許維爾都會區公立學校發言人布雷斯特德(Sean Braisted)表示，把這件事描述為學區單純應家長要求改分數並不精確，行政人員是為了讓學生有機會重新完成作業並獨立評分。

為「AI寫的作文」提告

無獨有偶，矽谷人工智慧(AI)新創公司創辦人與執行長加藤隆(Takashi Kato)在聯邦法院控告巴洛阿圖聯合學區，因為AI偵測軟體將他10年級兒子交的一篇作文標記為「76%出自AI工具」，並給予C的評分。

加藤向學區提交長達1162頁、紀錄兒子「草稿與修改過程」的資料，佐證兒子無不當行為。

訴狀指出，偵測軟體可能對非英語母語的寫作者存在偏見；加藤隆要求校方將兒子成績改為B以化解爭端，但學區不予理會；加藤3月聘請律師，主張「學術不誠實」的紀錄可能影響大學申請，經過數月訴訟，加藤隆9月撤告。

加藤隆的律師尼爾森(Evan Nelson)說：「若要指控學生使用AI，就必須了解這對學生的影響，並給予適當的正當程序。這從來不是為了成績，也不是為了錢，而是想把這件事處理好。」

巴洛阿圖學區發言人懷特(Lynette White)表示，學區不評論訴訟，但強調雙方並未和解。