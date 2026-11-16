密西西比白人女大生涉辱黑人 扮猴搥胸怪叫影片瘋傳
密西西比大學兩名白人女生在黑人女學生住處外模仿猴叫、捶胸挑釁，影片瘋傳後引發全美關注，校方與涉事者相繼道歉並展開調查。
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密西西比大學兩名白人女生在黑人女學生住處外模仿猴叫、捶胸挑釁，影片瘋傳後引發全美關注，校方與涉事者相繼道歉並展開調查。
密西西比大學(University of Mississippi)近日發生一起引發全美關注的校園種族歧視事件，兩名白人女生在三名黑人女生合居的住所外，模仿猴子捶胸怪叫，過程被門外的Ring保全攝像系統錄下，視頻後來在網上瘋傳，種族歧視爭議持續發酵。
美聯社報導，事件發生於11月6日晚上，三名黑人女生分別是梅特卡夫(Jakiyra Metcalf)、強生(Victoria Johnson) 及卡德威爾(Kaiyden Caldwell)，她們發現畫面後隨即開門外出理論，其後將視頻放到TikTok，四天累積超過1300萬次觀看，一時間在全州乃至全國鬧得沸沸揚揚。
密西西比大學9日發聲明譴責行為「冒犯、傷人且不可接受，與學校價值觀相悖」，並就事件展開調查，重申致力「維護一個安全友善的環境」。
三名黑人女生在CBS電視台11日播出的「CBS早晨」(CBS Mornings) 節目訪問裡，進一步講述了視頻以外之事，表示一個白人女生當場向她們道了歉，另一名女生不但沒有道歉，反而變本加厲，在同伴道歉時竟在鏡頭外繼續做出模仿猴子的挑釁動作。強生形容這簡直就像打了一巴掌。
在網上群情洶湧及校方聲明下，涉事的其中一名18歲白人生庫內斯(Alaina Kunes)，也就是當場道歉的那一位，10日再透過律師公開致歉，承認自己的行為「缺乏同理心、不恰當且造成深深傷害」，但聲稱事不認識三名黑人女生，不清楚她們的膚色與種族，強調並非出於種族歧視。她現已主動退學，但會協助調查，並稱家人收到死亡威脅。
另一涉事女生至今仍未公開身分。
在接受訪問時，梅特卡夫、強生及卡德威爾對於是否原諒庫內斯都顯得矛盾。卡德威爾說感謝對方道歉，但仍然感到受傷害。
密西西比大學長久以來存在種族爭議、甚至衝突，直到1962年才錄取首位黑人學生；2014年有白人兄弟會成員，將絞索套在該首位黑人學生雕像的脖子上；2024年白人學生示威時對黑人女學生扮猴子叫，此次風波再次觸動當地非裔社群的不滿。
兩名白人女生在3名黑人女學生住處外，模仿猴子捶胸怪叫，行為被門外的Ring攝像系統拍下，影片後來在網上迅速擴散，引發強烈譴責。 因為3名黑人女生將監視畫面上傳TikTok後，短短4天就累積超過1300萬次觀看，事件隨即在全州及全國引爆討論，校方也被迫公開回應。 密西西比大學發聲明譴責並啟動調查，其中1名18歲白人女生透過律師道歉後主動退學，稱行為不當且造成傷害，但另一名涉事女生至今未公開身分。
精華 FAQ
兩名白人女生在3名黑人女學生住處外，模仿猴子捶胸怪叫，行為被門外的Ring攝像系統拍下，影片後來在網上迅速擴散，引發強烈譴責。
因為3名黑人女生將監視畫面上傳TikTok後，短短4天就累積超過1300萬次觀看，事件隨即在全州及全國引爆討論，校方也被迫公開回應。
密西西比大學發聲明譴責並啟動調查，其中1名18歲白人女生透過律師道歉後主動退學，稱行為不當且造成傷害，但另一名涉事女生至今未公開身分。
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