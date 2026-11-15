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金氏紀錄最矮女消防員 佛州女身高147公分：小個子反成救援優勢

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凱爾索獲金氏紀錄認證，成為最矮消防員。（取材自Instagram＠autumnk...
凱爾索獲金氏紀錄認證，成為最矮消防員。（取材自Instagram＠autumnkelso）

AI摘要

文章摘要整理：

佛州女消防員凱爾索身高僅147公分，獲金氏世界紀錄認證為最矮女性消防員，她表示嬌小身材在狹窄救援現場反成優勢，也希望鼓勵更多人勇敢追夢。

佛羅里達州女消防員凱爾索（Autumn Kelso）身高僅4英尺10英寸（約147公分），獲得金氏世界紀錄認證，成為全球身高最矮的女性消防員。從事消防工作5年的她表示，身材嬌小有時反而是救援優勢，尤其在需要爬窗戶、進入閣樓等狹窄空間時，同事往往第一個想到的就是她。她也希望自己的經歷能鼓勵更多人勇敢追夢，不要讓身材限制自己的能力。

People雜誌報導，任職於佛羅里達州皮尼拉斯郡聖彼得海灘消防救援隊（St. Pete Beach Fire Rescue）的凱爾索，於2026年初獲得金氏世界紀錄認證。這項紀錄原本並非她刻意追求，而是消防隊同事在消防站開玩笑時意外發現的。

凱爾索回憶，一名男同事有一天上網查詢相關紀錄，發現她確實有機會挑戰這項紀錄。她說：「我們按照程序進行，經過一番測量，結果就是現在這樣！」

她形容，獲得這項頭銜是「命運一個有趣的安排」，也是人生中「最酷的經歷之一」。

▲ 影片來源：instagram平台＠Abe Stewart•Good Vibes Only（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

凱爾索投入消防工作前，曾在企業界度過20多歲的大部分時光，但逐漸發現自己不想一輩子坐在辦公桌前。在已經擔任消防員的朋友鼓勵下，她決定轉換跑道，投入消防救援工作。

從業5年後，她認為工作中最有成就感的事情，並非撲滅火勢或操作大型設備，而是能夠幫助社區民眾。

她表示：「工作中最棒的部分，就是能夠為社區帶來改變。」

她進一步說：「沒有什麼感覺比得上，當你抵達現場，看到一個人似乎正經歷人生中最糟糕的一天，而你就在那裡，能夠為他們做一點事，讓情況有所不同。」

談到身高帶來的影響，凱爾索笑說，身材嬌小有時也有不方便之處，例如「我連最高層的架子都拿不到東西！」但在消防救援現場，嬌小身形反而讓她有獨特優勢。

她說：「只要需要爬窗戶，或是有人被困在閣樓裡，同事通常都會第一個派我上去，因為那些地方真的非常狹窄。」

她還笑稱：「我會把工作完成。」不少男同事甚至給她取了「蜘蛛猴」（spider monkey）的綽號，因為她總能爬上任何需要攀爬的地方。

不過，凱爾索也透露，自己出勤救援時，偶爾會因為身材嬌小而遭到低估。她說，有些民眾看到她走進現場，會開玩笑說：「哇，你好可愛，你能做什麼？」

她則會回答：「喔，看著吧。」

接著，她就會把需要救援的人從地上扶起來，對方往往驚訝地說：「我的天啊，你力氣好大！」她則回應：「我可是非常努力，才有辦法站在這裡。」

凱爾索鼓勵有志投入緊急救援工作的人勇於嘗試。她說：「勇敢冒險，不要讓別人替你設定極限。」

精華 FAQ

  • 她身高僅4英尺10英寸、約147公分，經正式測量後獲金氏世界紀錄認證，成為全球身高最矮的女性消防員，這項紀錄原本並非她刻意追求。

  • 在需要爬窗戶、進入閣樓或其他狹窄空間時，她的身材較容易通行，同事常會優先派她執行這類任務，讓她在現場發揮獨特作用。

  • 她鼓勵有志者勇敢嘗試，不要讓別人替自己設定極限；她也希望自己的故事能證明，身高或外在條件不應成為追夢與服務社區的阻礙。

佛羅里達州 佛州

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