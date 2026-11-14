豪華郵輪「合眾國號」長眠墨西哥灣 成世上最大人工魚礁

拆除煙囪後的合眾國號於2026年11月11日準備沉入海底作為人工魚礁前的最後身影。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 曾載過多位名人的豪華郵輪合眾國號，在退役多年後轉為人工魚礁，沉入墨西哥灣並成為世界最大，兼具生態修復與觀光效益。

即使油漆剝落、鏽跡斑斑，曾搭載許多名人的巨型豪華郵輪 「合眾國號」(SS United States)依然氣勢非凡，其船身長990呎、高12層樓，在夕陽映照下風采依舊。不過合眾國號結束營運後幾經轉手卻遲遲找不到第二春，在即將面臨拆解命運時有了新出路：成為世界上最大的人工魚礁。

綜合媒體報導，合眾國號在1952年首航及創下了以平均38節(時速44哩)橫跨大西洋的遠洋客輪航速紀錄，且至今仍未被打破。合眾國號曾載運過逾百萬名乘客，包括豔星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、藝術家薩爾瓦多·達利(Salvador Dalí)、製片家華特·迪士尼(Walt Disney)，以及杜魯門(Harry Truman)、艾森豪(Dwight Eisenhower)和甘迺迪(John F. Kennedy)等美國總統、英王愛德華八世(King Edward VIII)；年輕時的柯林頓(Bill Clinton)1968年前往牛津大學求學時也是搭乘這艘船。

隨著飛機旅行普及、跨大西洋客運量下滑，合眾國號於1969年結束營運，歷經多次收購並計畫改建卻都不了了之。佛州奧卡盧薩郡(Okaloosa County)近年以100萬元買下這艘船，並與合作夥伴共同投入近1300萬元用於拖曳和改造為人工魚礁的準備工作，同時也資助一座與該船相關的全新博物館。

合眾國號已在阿拉巴馬州一處造船廠接受大規模整理，清除船上大量環境汙染物。鍋爐冷卻系統中的水箱已被拆除，一旦閥門打開，海水就會湧入船體；工人們還在甲板上切割出數個3公尺見方的洞、拆除四百多個舷窗，以便沉入海底時海水能迅速灌入船內，排出空氣。

奧卡盧薩郡原計畫12日將合眾國號沉入佛州德斯廷(Destin)西南方22海里處。郡發言人托梅切克(Nick Tomecek)表示，聯邦法規禁止該郡及包商使用炸藥，由於擔心惡劣天氣，官員們將沉船日期提前了一天。負責單位曾預測沉船過程最快只需一小時即可完成，但從下午到約晚上9點，才看到這艘船傾斜一側後迅速沉入海底。

2006年在佛州彭薩科拉(Pensacola)海岸附近沉入海底的航空母艦「奧里斯卡尼號」(USS Oriskany)此前是全球最大人工魚礁，托梅切克表示兩艘船的沉船地點非常近，經驗豐富的潛水客可以在同一天遊覽這兩處；而這些人工魚礁有益於水生生物、幫助修復自然棲息地，同時也能吸引遊客，帶動觀光與潛水產業的收益。

豪華郵輪「合眾國號」1952年7月3日首航時，駛離紐約港的歷史鏡頭。(美聯社)