我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

豪華郵輪「合眾國號」長眠墨西哥灣 成世上最大人工魚礁

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
拆除煙囪後的合眾國號於2026年11月11日準備沉入海底作為人工魚礁前的最後身影...
拆除煙囪後的合眾國號於2026年11月11日準備沉入海底作為人工魚礁前的最後身影。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

曾載過多位名人的豪華郵輪合眾國號，在退役多年後轉為人工魚礁，沉入墨西哥灣並成為世界最大，兼具生態修復與觀光效益。

即使油漆剝落、鏽跡斑斑，曾搭載許多名人的巨型豪華郵輪「合眾國號」(SS United States)依然氣勢非凡，其船身長990呎、高12層樓，在夕陽映照下風采依舊。不過合眾國號結束營運後幾經轉手卻遲遲找不到第二春，在即將面臨拆解命運時有了新出路：成為世界上最大的人工魚礁。

綜合媒體報導，合眾國號在1952年首航及創下了以平均38節(時速44哩)橫跨大西洋的遠洋客輪航速紀錄，且至今仍未被打破。合眾國號曾載運過逾百萬名乘客，包括豔星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、藝術家薩爾瓦多·達利(Salvador Dalí)、製片家華特·迪士尼(Walt Disney)，以及杜魯門(Harry Truman)、艾森豪(Dwight Eisenhower)和甘迺迪(John F. Kennedy)等美國總統、英王愛德華八世(King Edward VIII)；年輕時的柯林頓(Bill Clinton)1968年前往牛津大學求學時也是搭乘這艘船。

隨著飛機旅行普及、跨大西洋客運量下滑，合眾國號於1969年結束營運，歷經多次收購並計畫改建卻都不了了之。佛州奧卡盧薩郡(Okaloosa County)近年以100萬元買下這艘船，並與合作夥伴共同投入近1300萬元用於拖曳和改造為人工魚礁的準備工作，同時也資助一座與該船相關的全新博物館。

合眾國號已在阿拉巴馬州一處造船廠接受大規模整理，清除船上大量環境汙染物。鍋爐冷卻系統中的水箱已被拆除，一旦閥門打開，海水就會湧入船體；工人們還在甲板上切割出數個3公尺見方的洞、拆除四百多個舷窗，以便沉入海底時海水能迅速灌入船內，排出空氣。

奧卡盧薩郡原計畫12日將合眾國號沉入佛州德斯廷(Destin)西南方22海里處。郡發言人托梅切克(Nick Tomecek)表示，聯邦法規禁止該郡及包商使用炸藥，由於擔心惡劣天氣，官員們將沉船日期提前了一天。負責單位曾預測沉船過程最快只需一小時即可完成，但從下午到約晚上9點，才看到這艘船傾斜一側後迅速沉入海底。

2006年在佛州彭薩科拉(Pensacola)海岸附近沉入海底的航空母艦「奧里斯卡尼號」(USS Oriskany)此前是全球最大人工魚礁，托梅切克表示兩艘船的沉船地點非常近，經驗豐富的潛水客可以在同一天遊覽這兩處；而這些人工魚礁有益於水生生物、幫助修復自然棲息地，同時也能吸引遊客，帶動觀光與潛水產業的收益。

豪華郵輪「合眾國號」1952年7月3日首航時，駛離紐約港的歷史鏡頭。(美聯社)
豪華郵輪「合眾國號」1952年7月3日首航時，駛離紐約港的歷史鏡頭。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這艘退役郵輪多次轉手仍找不到新用途，奧卡盧薩郡後來買下並投入資金整理，改造為人工魚礁，讓它以沉船方式延續價值。

  • 它在1952年首航時創下平均38節橫跨大西洋的遠洋客輪航速紀錄，至今未被打破，且曾載運瑪麗蓮夢露、達利等名人。

  • 人工魚礁有助於水生生物棲息與自然棲地修復，也能吸引潛水客與遊客，帶動地方觀光、潛水產業與相關經濟收益。

郵輪 墨西哥灣

上一則

傑佛瑞斯將任眾院議長 支持者斥軟弱迴避民生問題

下一則

黃仁勳如何成為川普親密盟友？6重要時刻回顧

延伸閱讀

郵輪在密西西比河遭撞側翻 乘客游泳逃難「像鐵達尼號」

郵輪在密西西比河遭撞側翻 乘客游泳逃難「像鐵達尼號」
紐奧良港內油輪撞翻遊河船 129名乘客及船員全員獲救

紐奧良港內油輪撞翻遊河船 129名乘客及船員全員獲救
懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎

懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎
整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11