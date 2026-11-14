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飛機上可以免費索取的東西這麼多？空姐不藏私全說了

編譯周靜芝／綜合報導
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空服員透露，在班機上乘客如有需要，類似冰袋、熱水、OK繃和止痛藥等物品，都可以直...
空服員透露，在班機上乘客如有需要，類似冰袋、熱水、OK繃和止痛藥等物品，都可以直接開口向空服員索取。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

空服員分享機上常可免費索取的物品，包含冰袋、OK繃、止痛藥、衛生用品與熱水等，提醒旅客有需求時不妨直接詢問。

一位在業界服務了六年的空服員為乘客揭開了機艙內的幕後祕辛。瑞德爾（Sille Rydell）常在社群平台TikTok與Instagram分享大量飛行與旅行小秘訣，幫助乘客獲得更佳的飛行體驗。在最近的一則貼文中，她透露了幾項乘客可能不知道可以索取的機上必備品。

紐約郵報報導，瑞德爾的這則TikTok影片標題為「你可能不知道在飛機上可以索取的東西」，列出了一些常見但少為人知的基礎物品，可讓飛行旅程更加舒適。

其中一項乘客可能不知道可以索取的物品是冰袋。若腳部腫脹或頭痛，可以向空服人員詢問是否能提供一袋冰塊，用作冷敷。

另一項乘客可能沒想到機艙內會備有的是OK繃。空服人員透露，如果剛從一個登機門走到另一個登機門，需要OK繃來處理水泡，只要開口即可。

若乘客需要協助下機並前往下一登機口，空服人員也能提供協助；雖然最好在航班起飛前就提出，但若需轉搭遠距離航班，或單純因行走困難而需要協助，不妨向空服人員詢問，他們可協助聯繫機場工作人員。

瑞德爾在另一段影片中提到一則留言，指空服人員還可提供止痛藥。該網友分享自己因嚴重腹痛，得到泰諾（Tylenol）來緩解不適。

瑞德爾建議，即使認為機上沒有所需物品，也不妨大膽提出需求，空服人員很可能有東西、有訣竅、有藥物，或是能幫到忙的東西。

對於需要衛生棉的女性，瑞德爾在另一則TikTok影片中表示，部分航空公司可能會備有女性衛生用品，但最好先詢問。

瑞德爾也破解了「這些物品被藏在洗手間抽屜裡」的迷思。她建議，與其冒著破壞設置的風險四處翻找，不如直接詢問空服人員；即使該航班未備有這些物品，機上工作人員仍可能提供協助。

旅客可以索取的其他物品，其中較為人所知的是熱水，用來沖泡茶包，甚至是隨身攜帶的泡麵；另一項則是嘔吐袋，最好在可能需要之前就先索取。其他還包括需安靜休息旅客使用的耳塞、額外飲用水及水瓶加水服務、衛生濕巾等。

瑞德爾說，總之，即使覺得請求幫助有些尷尬，空服人員很可能已經聽過類似的情況，而且大概知道解決辦法。

精華 FAQ

  • 內文列出冰袋、OK繃、止痛藥、女性衛生用品、熱水、嘔吐袋、耳塞、額外飲用水與衛生濕巾等，許多都能在需要時向空服人員詢問取得。

  • 空服員可能提供冰袋讓乘客冷敷消腫或舒緩頭痛，也可能備有OK繃處理水泡；若需要協助下機或轉乘，還可協助聯繫機場工作人員。

  • 瑞德爾建議不要害怕開口，因為空服人員常遇過類似需求，可能有現成物品、實用技巧或替代方案，即使機上沒有，也常能提供協助。

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