網路星期一、旅遊星期二 「黑五」預購機票最高折扣達35%

若正在考慮明年來場長途旅行，那絕對應該在感恩節過後的周末預購機票。這段期間機票折扣最高可達35%。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黑色星期五周末不只適合買商品，也是預購來年機票的好時機，Skyscanner數據顯示票價最高可降35%，並提供多項省錢搜尋技巧。

感恩節後的黑色星期五 是全年最大的促銷節慶之一，這時候是採購聖誕禮物、家電、電子產品和服裝的絕佳時機，但折扣促銷不只有消費品，「今日美國報」報導，這個超級促銷周末也是預購來年機票 的最佳時機之一；據統計，機票價格在這個周末通常最高折扣可達35%。

若正在考慮明年來場長途旅行，那絕對應該在感恩節過後的周末購買機票。機票比價搜尋引擎Skyscanner的數據指出，在這個超級購物周末，機票通常降價高達35%。

2025年的「網路星期一」(Cyber Monday，也就是感恩節過後的第一個周一)是訂機票最便宜的一天，但特定航線在「旅遊星期二」(Travel Tuesday，也就是感恩節過後的第一個周二)降幅最大，包括國內航班。

Skyscanner在去年的網路星期一和旅遊星期二追蹤到一些最佳優惠，例如飛摩洛哥卡薩布蘭卡(Casablanca)便宜了35%，葡萄牙里斯本(Lisbon)少了28%，韓國首爾(Seoul)降了24%，佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)則減價28%。

Skyscanner也提供了一些在假期前追蹤機票優惠的小技巧。第一是設定價格提醒，這個功能讓人能輕鬆掌握票價動態，只須找到想關注的航班，當價格下降時Skyscanner就會寄送電子郵件通知，很適合在黑色星期五前設定這個功能。

第二是選擇清晨航班，清晨出發的航班通常較不搶手，因此價格較低。最後是彈性選擇出遊日期，若還在規畫行程的初期階段，彈性選擇出遊日期是省錢的好方法，Skyscanner可以按月份搜尋航班，輕鬆找到最便宜的旅遊日期。

對於行程安排較有彈性的旅客而言，搜尋機票時若不侷限於單一機場，也可能找到價格更優惠的機票。例如，住在數座大型機場附近的旅客，可以比較不同出發機場所節省的票價，並衡量前往其他機場所需額外花費的交通費用與時間，再決定是否值得更換出發地點。

此外，不要將整個旅遊購票策略都押在某一天。應在大型促銷活動開始前就著手搜尋機票，這樣當票價下跌時，才能有所比較，判斷是否真的划算。

機票比價搜尋引擎Skyscanner可以按月份搜尋航班，輕鬆找到最便宜的旅遊日期。（取材自官網）