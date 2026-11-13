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整個村都是志工 「全美最友善小鎮」在紐約州

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紐約州利物浦（Liverpool）社區面積僅約1平方英里。(取材自維基百科資源，...
紐約州利物浦（Liverpool）社區面積僅約1平方英里。(取材自維基百科資源，Mr. Matté (if there is an issue with this image, contact me using this image's Commons talk page, my Commons user talk page, or my English Wikipedia user talk page; I'll know about it a lot faster), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州雪城郊外的利物浦以強烈社區凝聚力與長年志工傳統，獲評為全美最友善的小鎮，居民互助成為最大特色。

紐約州雪城郊外一座人口僅約2600人的小村莊，獲「讀者文摘」（Reader's Digest）評選為「全美最友善的地方」。這座名為利物浦（Liverpool）的社區面積僅約1平方英里，長期以志工服務聞名，居民彼此扶持的凝聚力，也成為小鎮最鮮明的特色。

「美國太陽報」（The US Sun）報導，利物浦雖緊鄰雪城，卻保有獨特的小鎮風貌。當地居民佩洛特（Rick Pelotte）表示，雪城許多郊區只是住宅區不斷擴張，但利物浦有更強烈的社區認同感。

佩洛特是慈善組織「北方慰藉行動」（Operation Northern Comfort）的專案經理。該組織是當地志工服務的重要力量，最初由居民安傑耶夫斯基（Norm Andrzejewski）在卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）過後創立，當時名為「南方慰藉行動」（Operation Southern Comfort）。

颶風災後，利物浦居民連續六年搭乘巴士前往路易斯安那州，協助重建紐奧良。組織2012年更名為「北方慰藉行動」，服務重心也轉向當地，主要為居民興建無障礙坡道及升降梯，協助行動不便者改善生活環境。

利物浦的互助精神也展現在日常生活中。當地牧師高夫（Bruce Gowe）在利物浦居住兩年，他表示，居民總是願意為彼此付出。他在任職的聖馬太聖公會教堂（St. Matthew's Episcopal Church）親眼見證教友齊心協力，幫助一名街友找到住處。

高夫說，利物浦讓人感受到社區歸屬感與安全感，居民可以在此安居、成長，同時享有大城市的便利，以及美國小鎮特有的人情味。

精華 FAQ

  • 因為當地長期形成濃厚的社區認同與互助文化，居民積極投入志工服務，從災後重建到日常照顧弱勢，都展現出高度的友善與凝聚力。

  • 志工組織最早由居民安傑耶夫斯基在卡崔娜颶風後創立，原名為「南方慰藉行動」，之後在2012年更名為「北方慰藉行動」，並轉向服務當地社區。

  • 居民不只曾連續6年前往路易斯安那州協助紐奧良重建，也為行動不便者興建無障礙坡道與升降梯，甚至曾合力幫助街友找到住處。

紐約州 雪城

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