整個村都是志工 「全美最友善小鎮」在紐約州

紐約州利物浦（Liverpool）社區面積僅約1平方英里。(取材自維基百科資源，Mr. Matté (if there is an issue with this image, contact me using this image's Commons talk page, my Commons user talk page, or my English Wikipedia user talk page; I'll know about it a lot faster), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州雪城郊外的利物浦以強烈社區凝聚力與長年志工傳統，獲評為全美最友善的小鎮，居民互助成為最大特色。

紐約州雪城 郊外一座人口僅約2600人的小村莊，獲「讀者文摘」（Reader's Digest）評選為「全美最友善的地方」。這座名為利物浦（Liverpool）的社區面積僅約1平方英里，長期以志工服務聞名，居民彼此扶持的凝聚力，也成為小鎮最鮮明的特色。

「美國太陽報」（The US Sun）報導，利物浦雖緊鄰雪城，卻保有獨特的小鎮風貌。當地居民佩洛特（Rick Pelotte）表示，雪城許多郊區只是住宅區不斷擴張，但利物浦有更強烈的社區認同感。

佩洛特是慈善組織「北方慰藉行動」（Operation Northern Comfort）的專案經理。該組織是當地志工服務的重要力量，最初由居民安傑耶夫斯基（Norm Andrzejewski）在卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）過後創立，當時名為「南方慰藉行動」（Operation Southern Comfort）。

颶風災後，利物浦居民連續六年搭乘巴士前往路易斯安那州，協助重建紐奧良。組織2012年更名為「北方慰藉行動」，服務重心也轉向當地，主要為居民興建無障礙坡道及升降梯，協助行動不便者改善生活環境。

利物浦的互助精神也展現在日常生活中。當地牧師高夫（Bruce Gowe）在利物浦居住兩年，他表示，居民總是願意為彼此付出。他在任職的聖馬太聖公會教堂（St. Matthew's Episcopal Church）親眼見證教友齊心協力，幫助一名街友找到住處。

高夫說，利物浦讓人感受到社區歸屬感與安全感，居民可以在此安居、成長，同時享有大城市的便利，以及美國小鎮特有的人情味。