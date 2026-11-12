年滿65歲仍在職 雇主保險可續留不必急著轉換紅藍卡

年滿65歲但仍留在職場的民眾經常面臨選擇：繼續使用雇主提供的醫療保險，還是改用紅藍卡？(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 年滿65歲仍在工作的民眾，不一定要立刻放棄雇主醫保改投紅藍卡，應綜合保費、處方藥、配偶保障與高收入附加費等因素再做決定。

華爾街日報報導，年滿65歲但仍留在職場的民眾經常面臨選擇：繼續使用雇主提供的醫療保險 ，還是改用俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)。雇主提供的基本款健康保險通常保費較低，因為雇主承擔大約84%費用，紅藍卡持有人則有選擇醫生的較多自由，而且較少出現意料之外的收費帳單。

值得注意的是，高收入勞工加入紅藍卡要考慮「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount，IRMAA)加收費用，此外65歲勞工若改為加入紅藍卡，年紀較輕的配偶可能就無法透過較年長的配偶繼續使用職場保險。

不過，屆滿65歲並不一定意味著必須放棄雇主提供的健康保險而轉為紅藍卡。

南卡羅來納州理材規畫師馬加德(Stephen Maggard)說，許多勞工在接近65歲時感到困惑，因為收到大量與紅藍卡有關的信件，以為自己必須做出改變。

紅藍卡持有人選擇醫生有較多自由，而且較少出現意料之外的收費帳單。（美聯社）

更改保險 沒有強制規定

除非公司員工人數少於20人，否則並沒有強制規定必須在65歲時把主要保險改成紅藍卡。如果勞工在規模較大的公司任職，對雇主提供醫保感到滿意，可以繼續使用現有保險直到退休，或者日後覺得紅藍卡更加划算時再加入。

理財專家指出，勞工在每年秋季的紅藍卡開放投保期間(open enrollment period，今年從10月15日起至12月7日為止)都應該重新檢視投保方案，確認自己喜歡的醫師、醫院以及使用藥物都在保險公司系統範圍內，而且費用沒有大幅調漲。

65歲以上民眾如果離職或失去雇主提供保險但未在8個月之內登記參加紅藍卡，同樣也將面臨罰款。

紅藍卡有三部分，A部分住院保險(Part A)在65歲時或65歲之後登記就能免費參加，即使同時擁有雇主提供醫保也一樣。

至於紅藍卡D部分處方藥物保險(Part D)，政府規定，年滿65歲以上、工作單位沒有合格(creditable)處方藥物保險的所有民眾，都必須參加紅藍卡D部份，如果略過恐將面臨終身罰款。

D部分處方藥物保險支付保費多少，取決於使用哪些藥物以及選擇參加哪家保險公司，不過保費平均每月約44元。

主要考量 B部分看診保險

因此，年滿65歲但仍在工作的勞工主要考量，在於是否要向社會安全局(Social Security Administration)登記參加紅藍卡B部分看診保險。

今年參加紅藍卡B部分看診保險的民眾，每月支付保費約202.90元，一年約2434.80元。有了B部分保險之後，民眾看醫生、做檢驗或接受物理治療，不需要經過保險公司批准。

結合A部分、B部分與D部分的紅藍卡三大項目之後，每年平均花費總額接近3000元。

政府規定，年滿65歲以上、工作單位沒有合格處方藥物保險的所有民眾，都必須參加紅藍卡D部分。(美聯社)

有能力者 建議買差額險

一般而言，紅藍卡僅支付醫師費用的80%，住院保險則在患者自行承擔1736元的自付額(deductible)之後開始生效，或罹患癌症或進行大型手術，花費可能頗為昂貴，因此理財規畫師通常建議有能力的民眾購買「差額保險」(Medigap，又稱補充保險)。

根據聯邦醫療保險支付委員會(MedPAC)統計，全國65歲民眾購買差額保險平均費用為每月217元，這將使得參加紅藍卡年度花費總數來到5500多元。

紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)通常比傳統紅藍卡計畫加上差額保險的組合更划算，但紅藍卡優勢計畫跟雇主提供的職場醫療保險一樣，通常規定只能選擇特定醫師、醫院與藥物，接受治療之前必須獲得保險公司預先批准。

個人年收入超過10萬9000元、夫妻合併收入超過21萬8000元的高收入勞工，根據「收入相關每月調整金額」規定，觸發Part B與Part D的保費附加費，B部分每個人每月額外支付284.10到 689.90 元不等，D部分每月額外支付91元。

連帶影響配偶職場醫保

另一個需要考量的因素是，如果勞工在65歲時加入紅藍卡，年紀較輕的配偶可能就無法透過較年長的配偶享有原本的職場醫保，因此65歲勞工可能選擇仍繼續使用雇主提供保險，而不是轉到紅藍卡。