急診室空等4小時沒看診 伊州女收400元帳單、申訴難成功

若打算對急診室的費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙。圖為俄勒岡州塞勒姆醫院急診室的護士與一名病人談話。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州女子因偏頭痛赴急診，等了4小時未見醫生便離開，事後卻收到410元帳單；專家指出急診一掛號就可能被收費，申訴也不易成功。

在急診室等待從來就不是一件輕鬆的事，有時候等太久會讓一些人放棄就醫自行返家，但這不代表就不用付費。伊利諾州 一名女子因劇烈偏頭痛而前往醫院急診室就醫，但她等了四小時都看不到醫生，最後無奈地回家，沒想到事後收到超過400元的帳單。專家警告到急診室一旦登記就很可能被收費，就算提出申訴，成功機率也不高，因此須特別留意。

理財網站Moneywise報導，32歲的丹尼絲(Autumn Daniels)今年4月時因持續一整周的偏頭痛，迫使她到位於伊利諾州香檳市的一間急診輕症中心就醫，她在那裡獲得非類固醇抗發炎藥，她說這種藥通常能緩解她的偏頭痛，治療她的醫師對她說，若隔天狀況沒有好轉就要去大醫院的急診室。

隔天，丹尼絲的狀況沒有改善，她的姊姊帶她到位於厄巴納(Urbana)的卡爾基金會醫院(Carle Foundation Hospital)急診室。

丹尼絲說，她在急診櫃台掛號時急診室看起來不會很忙，她很快被帶到檢查室，一名醫療人員確認她的生命徵象和詢問她是否常會偏頭痛，接著對方要求她在候診區等待叫號。

若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜得多。圖為紐約一家緊急照護中心。(美聯社)

但丹尼絲等了四小時，期間每小時因為頭痛而嘔吐好幾次，她和姊姊因為覺得短時間內不會看到醫生，姊姊因此帶她到另一間醫院的急診室，她在第二間醫院等了一個半小時後拿到藥。

讓丹尼絲等了四小時但沒看到醫生的卡爾基金會醫院，後來寄了一份410元的帳單給丹尼爾絲，上面寫是一級急診就醫(Emergency Room Level 1)的費用；丹尼絲說有一位醫療人員在她抵達時幫她量了脈搏、體溫和血壓，但她沒有獲得其他任何治療，也沒看到醫生，甚至她們在候診區時，姊姊跟醫療人員要一個冰袋讓丹尼絲敷在頭上都被拒絕。

根據KFF健康新聞和全國公共廣播電台(NPR)的調查，很多病患不知道自己幾乎是一踏進急診室的門，就有可能收到鉅額帳單，調查顯示急診室幾乎總是在病患掛號後就立刻收費。

丹尼絲參加了州政府雇員的醫療保險計劃，但該計畫只支付她在第二間醫院就醫的費用。負責管理丹尼絲醫保計畫的HealthLink發言人波拉斯(Leslie Porras)在聲明中表示，根據丹尼絲的醫保條款，患者違反醫囑自行離開醫院的相關費用，不在醫保範圍內。

專家指出，急診室帳單通常會逐項列出醫生費用和醫院費用，丹尼絲的卻只有單一項目，使用一個用於記錄服務的標準化數字代碼，即CPT代碼。美國醫學會(AMA)的CPT指南指出，僅分診(triage)費用不能使用此類代碼，AMA的發言人米爾斯(Robert Mills)說，丹尼絲帳單中顯示的代碼下的醫生費用通常低於410元，醫院可能把醫生費用和設施費加在一起了。

KFF健康新聞和NPR的調查建議，若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心(urgent care center)，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜得多。

最重要的是，若要去急診，要注意一旦掛號就有可能被收費。且只要過了櫃檯，即使沒有接受治療，幾乎肯定會被收取一筆不低的設施費。

若打算對該費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙，因為大多數保險公司不會對醫療就診的編碼提出質疑，除非是極其昂貴的醫療索賠，會讓他們損失慘重。

丹尼絲說，卡爾基金會醫院拒絕在她的帳單上讓步，她的醫療保險公司說她有權提出申訴，但她不確定自己是否會這麼做，那張410元的帳單她目前已付了25元，並已向醫院申請費用補助。

民眾去急診要注意：一旦掛號就有可能被收費。(美聯社)