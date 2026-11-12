我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網喊「聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

急診室空等4小時沒看診 伊州女收400元帳單、申訴難成功

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若打算對急診室的費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙。圖為俄勒岡州塞勒姆醫院急...
若打算對急診室的費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙。圖為俄勒岡州塞勒姆醫院急診室的護士與一名病人談話。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

伊利諾州女子因偏頭痛赴急診，等了4小時未見醫生便離開，事後卻收到410元帳單；專家指出急診一掛號就可能被收費，申訴也不易成功。

在急診室等待從來就不是一件輕鬆的事，有時候等太久會讓一些人放棄就醫自行返家，但這不代表就不用付費。伊利諾州一名女子因劇烈偏頭痛而前往醫院急診室就醫，但她等了四小時都看不到醫生，最後無奈地回家，沒想到事後收到超過400元的帳單。專家警告到急診室一旦登記就很可能被收費，就算提出申訴，成功機率也不高，因此須特別留意。

理財網站Moneywise報導，32歲的丹尼絲(Autumn Daniels)今年4月時因持續一整周的偏頭痛，迫使她到位於伊利諾州香檳市的一間急診輕症中心就醫，她在那裡獲得非類固醇抗發炎藥，她說這種藥通常能緩解她的偏頭痛，治療她的醫師對她說，若隔天狀況沒有好轉就要去大醫院的急診室。

隔天，丹尼絲的狀況沒有改善，她的姊姊帶她到位於厄巴納(Urbana)的卡爾基金會醫院(Carle Foundation Hospital)急診室。

丹尼絲說，她在急診櫃台掛號時急診室看起來不會很忙，她很快被帶到檢查室，一名醫療人員確認她的生命徵象和詢問她是否常會偏頭痛，接著對方要求她在候診區等待叫號。

若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜...
若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜得多。圖為紐約一家緊急照護中心。(美聯社)

但丹尼絲等了四小時，期間每小時因為頭痛而嘔吐好幾次，她和姊姊因為覺得短時間內不會看到醫生，姊姊因此帶她到另一間醫院的急診室，她在第二間醫院等了一個半小時後拿到藥。

讓丹尼絲等了四小時但沒看到醫生的卡爾基金會醫院，後來寄了一份410元的帳單給丹尼爾絲，上面寫是一級急診就醫(Emergency Room Level 1)的費用；丹尼絲說有一位醫療人員在她抵達時幫她量了脈搏、體溫和血壓，但她沒有獲得其他任何治療，也沒看到醫生，甚至她們在候診區時，姊姊跟醫療人員要一個冰袋讓丹尼絲敷在頭上都被拒絕。

根據KFF健康新聞和全國公共廣播電台(NPR)的調查，很多病患不知道自己幾乎是一踏進急診室的門，就有可能收到鉅額帳單，調查顯示急診室幾乎總是在病患掛號後就立刻收費。

丹尼絲參加了州政府雇員的醫療保險計劃，但該計畫只支付她在第二間醫院就醫的費用。負責管理丹尼絲醫保計畫的HealthLink發言人波拉斯(Leslie Porras)在聲明中表示，根據丹尼絲的醫保條款，患者違反醫囑自行離開醫院的相關費用，不在醫保範圍內。

專家指出，急診室帳單通常會逐項列出醫生費用和醫院費用，丹尼絲的卻只有單一項目，使用一個用於記錄服務的標準化數字代碼，即CPT代碼。美國醫學會(AMA)的CPT指南指出，僅分診(triage)費用不能使用此類代碼，AMA的發言人米爾斯(Robert Mills)說，丹尼絲帳單中顯示的代碼下的醫生費用通常低於410元，醫院可能把醫生費用和設施費加在一起了。

KFF健康新聞和NPR的調查建議，若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心(urgent care center)，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜得多。

最重要的是，若要去急診，要注意一旦掛號就有可能被收費。且只要過了櫃檯，即使沒有接受治療，幾乎肯定會被收取一筆不低的設施費。

若打算對該費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙，因為大多數保險公司不會對醫療就診的編碼提出質疑，除非是極其昂貴的醫療索賠，會讓他們損失慘重。

丹尼絲說，卡爾基金會醫院拒絕在她的帳單上讓步，她的醫療保險公司說她有權提出申訴，但她不確定自己是否會這麼做，那張410元的帳單她目前已付了25元，並已向醫院申請費用補助。

民眾去急診要注意：一旦掛號就有可能被收費。(美聯社)
民眾去急診要注意：一旦掛號就有可能被收費。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她因持續一周的劇烈偏頭痛到急診求醫，先在第一家輕症中心拿藥後仍未改善，再到第二家急診等候。由於等了4小時仍未見到醫生，加上期間多次嘔吐，最後轉往其他醫院。

  • 她之後收到一張410元帳單，列為急診1級費用。雖然只做了生命徵象量測與分診，沒有接受正式治療或見到醫生，但醫院仍以急診掛號後的服務與設施費方式計算。

  • 因為多數急診在病患掛號後就會開始收費，甚至未治療也常有設施費；而保險公司通常不會輕易質疑編碼，除非是高額索賠，因此民眾即使申訴，成功機率往往有限。

伊利諾州 伊州

上一則

聯航驚傳「有炸彈」 兩度遭驅逐移民試圖衝撞駕駛艙

下一則

新州急診等逾3小時 等待時間全美第9長

延伸閱讀

「每年藥費省超過500元」德州女子發文感謝馬斯克和庫班

「每年藥費省超過500元」德州女子發文感謝馬斯克和庫班
紐約女電費太高十年不敢開冷氣 真相讓她氣炸又鬆一口氣

紐約女電費太高十年不敢開冷氣 真相讓她氣炸又鬆一口氣
送愛犬安樂死卻驚見牠活在別人家 動物醫院被控「拿錢不辦事」

送愛犬安樂死卻驚見牠活在別人家 動物醫院被控「拿錢不辦事」
金山醫院接軌趨勢 增設老年急診項目

金山醫院接軌趨勢 增設老年急診項目

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放