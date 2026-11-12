急診室空等4小時沒看診 伊州女收400元帳單、申訴難成功
伊利諾州女子因偏頭痛赴急診，等了4小時未見醫生便離開，事後卻收到410元帳單；專家指出急診一掛號就可能被收費，申訴也不易成功。
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伊利諾州女子因偏頭痛赴急診，等了4小時未見醫生便離開，事後卻收到410元帳單；專家指出急診一掛號就可能被收費，申訴也不易成功。
在急診室等待從來就不是一件輕鬆的事，有時候等太久會讓一些人放棄就醫自行返家，但這不代表就不用付費。伊利諾州一名女子因劇烈偏頭痛而前往醫院急診室就醫，但她等了四小時都看不到醫生，最後無奈地回家，沒想到事後收到超過400元的帳單。專家警告到急診室一旦登記就很可能被收費，就算提出申訴，成功機率也不高，因此須特別留意。
理財網站Moneywise報導，32歲的丹尼絲(Autumn Daniels)今年4月時因持續一整周的偏頭痛，迫使她到位於伊利諾州香檳市的一間急診輕症中心就醫，她在那裡獲得非類固醇抗發炎藥，她說這種藥通常能緩解她的偏頭痛，治療她的醫師對她說，若隔天狀況沒有好轉就要去大醫院的急診室。
隔天，丹尼絲的狀況沒有改善，她的姊姊帶她到位於厄巴納(Urbana)的卡爾基金會醫院(Carle Foundation Hospital)急診室。
丹尼絲說，她在急診櫃台掛號時急診室看起來不會很忙，她很快被帶到檢查室，一名醫療人員確認她的生命徵象和詢問她是否常會偏頭痛，接著對方要求她在候診區等待叫號。
但丹尼絲等了四小時，期間每小時因為頭痛而嘔吐好幾次，她和姊姊因為覺得短時間內不會看到醫生，姊姊因此帶她到另一間醫院的急診室，她在第二間醫院等了一個半小時後拿到藥。
讓丹尼絲等了四小時但沒看到醫生的卡爾基金會醫院，後來寄了一份410元的帳單給丹尼爾絲，上面寫是一級急診就醫(Emergency Room Level 1)的費用；丹尼絲說有一位醫療人員在她抵達時幫她量了脈搏、體溫和血壓，但她沒有獲得其他任何治療，也沒看到醫生，甚至她們在候診區時，姊姊跟醫療人員要一個冰袋讓丹尼絲敷在頭上都被拒絕。
根據KFF健康新聞和全國公共廣播電台(NPR)的調查，很多病患不知道自己幾乎是一踏進急診室的門，就有可能收到鉅額帳單，調查顯示急診室幾乎總是在病患掛號後就立刻收費。
丹尼絲參加了州政府雇員的醫療保險計劃，但該計畫只支付她在第二間醫院就醫的費用。負責管理丹尼絲醫保計畫的HealthLink發言人波拉斯(Leslie Porras)在聲明中表示，根據丹尼絲的醫保條款，患者違反醫囑自行離開醫院的相關費用，不在醫保範圍內。
專家指出，急診室帳單通常會逐項列出醫生費用和醫院費用，丹尼絲的卻只有單一項目，使用一個用於記錄服務的標準化數字代碼，即CPT代碼。美國醫學會(AMA)的CPT指南指出，僅分診(triage)費用不能使用此類代碼，AMA的發言人米爾斯(Robert Mills)說，丹尼絲帳單中顯示的代碼下的醫生費用通常低於410元，醫院可能把醫生費用和設施費加在一起了。
KFF健康新聞和NPR的調查建議，若症狀相對輕微，可以考慮到緊急照護中心(urgent care center)，因為這種中心若不隸屬於醫院，費用通常便宜得多。
最重要的是，若要去急診，要注意一旦掛號就有可能被收費。且只要過了櫃檯，即使沒有接受治療，幾乎肯定會被收取一筆不低的設施費。
若打算對該費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙，因為大多數保險公司不會對醫療就診的編碼提出質疑，除非是極其昂貴的醫療索賠，會讓他們損失慘重。
丹尼絲說，卡爾基金會醫院拒絕在她的帳單上讓步，她的醫療保險公司說她有權提出申訴，但她不確定自己是否會這麼做，那張410元的帳單她目前已付了25元，並已向醫院申請費用補助。
她因持續一周的劇烈偏頭痛到急診求醫，先在第一家輕症中心拿藥後仍未改善，再到第二家急診等候。由於等了4小時仍未見到醫生，加上期間多次嘔吐，最後轉往其他醫院。 她之後收到一張410元帳單，列為急診1級費用。雖然只做了生命徵象量測與分診，沒有接受正式治療或見到醫生，但醫院仍以急診掛號後的服務與設施費方式計算。 因為多數急診在病患掛號後就會開始收費，甚至未治療也常有設施費；而保險公司通常不會輕易質疑編碼，除非是高額索賠，因此民眾即使申訴，成功機率往往有限。
精華 FAQ
她因持續一周的劇烈偏頭痛到急診求醫，先在第一家輕症中心拿藥後仍未改善，再到第二家急診等候。由於等了4小時仍未見到醫生，加上期間多次嘔吐，最後轉往其他醫院。
她之後收到一張410元帳單，列為急診1級費用。雖然只做了生命徵象量測與分診，沒有接受正式治療或見到醫生，但醫院仍以急診掛號後的服務與設施費方式計算。
因為多數急診在病患掛號後就會開始收費，甚至未治療也常有設施費；而保險公司通常不會輕易質疑編碼，除非是高額索賠，因此民眾即使申訴，成功機率往往有限。
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