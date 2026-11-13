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每天飛多遠、夜間棲哪兒…科學家安裝追蹤器解帝王斑蝶遷徙之謎

編譯陳韻涵／綜合報導
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一隻帝王斑蝶上安裝了太陽能迷你追蹤器，希望解開其神秘的遷徙之謎。(美聯社)
一隻帝王斑蝶上安裝了太陽能迷你追蹤器，希望解開其神秘的遷徙之謎。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

科學家以迷你太陽能追蹤器監測帝王斑蝶遷徙，盼釐清其停留、飛行與棲息模式，並為保育這個近年大幅衰退的物種提供依據。

科學家蕾貝卡．奎尼奧內斯-皮尼翁(Rebeca Quiñonez-Piñón)自幼便好奇帝王斑蝶(Monarch butterflies)橫越北美的漫長遷徙途中，會在哪裡停下覓食與過夜休息。如今，她和其他科學家在逾千隻帝王斑蝶上安裝太陽能迷你追蹤器，希望在這些關鍵停留點消失之前找到它們。

美聯社報導，橙黑相間的帝王斑蝶透過環境線索，從加拿大南部遷徙約3000哩，前往墨西哥中部的冷杉林過冬；當地不僅是生態保護區，也是世界遺產。

數十年來，科學家難以掌握帝王斑蝶的確切遷徙路線、每日飛行距離與夜間棲息地點；今年，將近1750隻帝王斑蝶裝上太陽能無線電標籤，希望解開神秘的遷徙之謎。

1990年代以來，帝王斑蝶的族群數量已銳減80%。在棲地消失、殺蟲劑與氣候變遷的多重影響下，帝王斑蝶族群持續萎縮，這項研究有望協助提升其數量。

非營利組織「國家野生動物協會」(National Wildlife Federation)近期加入三國研究帝王斑蝶的團隊，而其資深科學家奎尼奧內斯-皮尼翁負責即時遷徙追蹤，盼釐清蝴蝶在德州的停留地點。

只有部分帝王斑蝶會遷徙，洛磯山脈東部的多數遷徙個體在每年秋季南下與春季北返產卵時，都會飛越狹窄的「德州漏斗」地區；牠們偏好不同的德州地區，變動因素取決於水源、花蜜和樹木等過夜棲所的所在地。

這項追蹤計畫自去年開始以來，科學家首度發現洛磯山脈以西的猶他州蝴蝶，加入墨西哥中部的東部族群。

此外，另有蝴蝶沿東海岸南下至佛羅里達州，飛越墨西哥灣，目前正穿越墨西哥，如此大規模的連結過去從未見過。

瑟西斯無脊椎動物保護協會(Xerces Society for Invertebrate Conservation)資深保育生物學者艾瑪．佩爾頓(Emma Pelton)說，舊款追蹤設備太大或過於笨重，改良的迷你太陽能追蹤器使用一年來，效果好很多，大家都非常興奮；新款追蹤器由Cellular Tracking Technologies公司研發，重量相當於一滴水，每枚費用約200元。

帝王斑蝶今年開始遷徙以來，墨西哥已偵測到約175隻被標記的蝴蝶；大眾可透過免費應用程式「帝王斑蝶科學計畫」(Project Monarch Science)，追蹤個別蝴蝶的行蹤。

帝王斑蝶原定2025年12月被列入「受威脅」物種，但川普政府未採行動。聯邦漁業和野生動物局(U.S. Fish and Wildlife Service)最近表示，將於2030年6月公布是否將帝王斑蝶納入聯邦「瀕危物種法」保護。

一枚微小的追蹤器，被小心翼翼的安裝在蝴蝶的胸部。(美聯社)
一枚微小的追蹤器，被小心翼翼的安裝在蝴蝶的胸部。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為帝王斑蝶長途遷徙時的路線、每日飛行距離與夜間休息地點一直難以掌握，研究團隊希望在關鍵停留點消失前，先找出牠們真正依賴的覓食與棲息位置。

  • 研究首度發現洛磯山脈以西的猶他州蝴蝶，會加入墨西哥中部的東部族群；也看到部分蝴蝶沿東海岸南下到佛州、再飛越墨西哥灣，形成過去未曾見過的大規模連結。

  • 帝王斑蝶自1990年代以來數量已減少80%，主要受棲地消失、殺蟲劑與氣候變遷影響；雖原訂2025年納入受威脅物種，聯邦政府未行動，現改為2030年6月再決定是否列入保護。

氣候變遷 墨西哥 加拿大

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