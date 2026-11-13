濫捕+水溫升高 東海岸條紋鱸魚已連續8年繁殖率低下

經過多年過度捕撈，條紋鱸魚的魚群不再像以前那樣頻繁出現。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國東海岸條紋鱸魚因過度捕撈、水溫升高與乾旱等因素持續衰退，切薩皮克灣已連續8年繁殖不佳，魚群數量恐在未來數年急劇下滑。

釣條紋鱸魚(striped bass，又名銀花鱸魚、線鱸)是美國東海岸一項歷史悠久的傳統，從緬因州 海岸到佛州 聖約翰河(St. Johns River)的溫暖水域，在晚上隨處可見戴著頭燈的釣客在黑暗中拋竿。然而，經過多年過度捕撈，條紋鱸魚大規模洄游現象已逐漸消失，魚群不再像以前那樣頻繁出現，幼魚也愈來愈難見到。

美聯社報導指出，曾經是長島釣魚 協會主席的雅各布(Bill Jakob)承認，造成條紋鱸魚幾乎絕跡的局面，他自己曾肆無忌憚的釣魚是罪魁禍首之一。

不少像雅各布這樣的釣客、漁民，擔心釣條紋鱸魚的好日子即將成為歷史。在條紋鱸魚最重要的棲息地切薩皮克灣(Chesapeake Bay) ，已連續八年繁殖率低下，大西洋沿岸大部分地區的條紋鱸魚數量都在下降。

科學家們指這個擔憂不無道理，但多年來過度捕撈只是原因之一，水溫升高，河流流量不足、乾旱、汙染以及鯊魚捕食等因素，也是導致條紋鱸魚產卵困難，數量愈來愈少。

近年來，各州監管機構對條紋鱸魚的管理方式作了調整，包括統一魚類體型的標準，未達標者必須放回水裡。然而即使加強監管商業撈捕，卻一直不願減少休閒釣魚的捕撈量。

不少商業漁民認為，目前的措施並不足夠，需要採取更嚴格的措施，例如重新實施禁漁令，這是上世紀80年代曾經使用過的策略，藉以確保子孫後代仍能釣到條紋鱸魚。

條紋鱸魚是在淡水或鹹淡水中孵化，然後在河流入海口度過幼年時期，其繁殖能力取決於是否出現有利於幼魚生存的環境條件。當春季乾旱時期，淡水流量過低，又或夏季氣溫過高時，魚類會受到影響，種群數量也會下降。

麻州條紋鱸魚協會政府事務協調員、州際法規諮詢小組成員帕奎特(Patrick Paquette)甚至警告，條紋鱸魚即將滅絕。他預測，按照目前的減少趨勢，到了2029年或2030年時，數量將會斷崖式下跌，而且情況非常糟糕。

假如到了這個地步，不僅商業捕魚業受影響，就連休閒釣魚業也難倖免。

釣魚業人士表示，目前釣魚嚮導、乘船遊覽、釣具、魚餌、酒店房間等等加起來，就創造了約80億元的經濟效益及多達10萬個就業崗位。

麻州居民卡布拉(右)在嚮導的帶領下，在紐約州蒙托克海灘釣鱸魚。(美聯社)