喬州飼主送愛犬安樂死 驚見牠活在別人家 該動物醫院不認錯

喬州一名飼主指控付費讓賽洛亞動物醫院把病重的巴哥犬安樂死，後來卻發現愛犬並未死，還被醫院員工帶回家飼養；示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 喬州飼主將病重愛犬送醫並同意安樂死，數月後卻發現牠仍活著且被員工帶回家，院方否認錯誤，警方則認為未達刑事犯罪標準。

喬治亞州 一名寵物飼主帶狗去動物醫院看病，被醫師告知寵物病重並建議安樂死 ，飼主同意也支付費用，沒想到後來竟意外發現寵物並未安樂死，還被醫院員工帶回家飼養，讓飼主氣得向主管機關投訴。這是該間動物醫院今年第二起未執行寵物安樂死案件，當地警長說動物醫院的行為有道德問題，但並未構成刑事犯罪。

眾生相(People)雜誌報導，飼主貝洛特(Rebecca Belote)今年3月帶家裡養的四歲巴哥犬「查查」(Cha Cha)到賽洛亞動物醫院(Senoia Animal Hospital)就醫。

貝洛特接受WSB-TV採訪時說，院方當時說因為「查查」病情嚴重，器官衰竭且患有「糖尿病酮酸中毒」(diabetic ketoacidosis)，建議讓牠安樂死，這對她17歲的兒子打擊很大，因為他們感情很好，會穿相同的衣服，「查查」幾乎不用走路，因為她兒子不管去哪兒都抱著「查查」。

貝洛特說雖然這是個艱難的決定，但她還是同意了醫院的建議，付了費用讓「查查」安樂死。沒想到幾個月後，貝洛特在臉書上瞥見一張「查查」的照片，她說她一下就認出來了，心想「那是我的狗」。

貝洛特說，一位賽洛亞醫院的前員工證實一名醫院員工把「查查」抱回家養，這名員工告訴貝洛特，「查查」是他妻子養的狗而且牠很健康。

貝洛特說，賽洛亞的管理人員否認這項說法，醫院有律師，不願談論此事，她已向喬治亞州獸醫醫學委員會(Georgia State Board of Veterinary Medicine)投訴。

據稱這是賽洛亞醫院今年第二起沒有幫寵物執行安樂死的案例。WSB-TV今年9月報導，賈格特(Brian Jagt)去年2月付了將近300元，要讓他病重的19歲布偶貓「安妮」(Annie)在賽洛亞醫院安樂死和火化。不料今年7月賈格特得知，「安妮」還活著，並由一位獸醫助理飼養。「安妮」後來在8月13日安樂死。

賽洛亞警方和檢察官決定不對涉事獸醫和獸醫助理提起刑事訴訟，調查人員認為他們的行為不符合犯罪的法律定義。警方已將此事移交州監管機構，特別是州獸醫管理局，並表示任何進一步的訴訟都將由寵物主人在民事法庭提起。

賽洛亞動物醫院今年還發生沒有幫一隻布偶貓安樂死的事件；示意圖。(美聯社)