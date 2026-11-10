田納西婦「35歲當外婆」她當年懷孕輟學 如今女兒也當了小媽媽

田州女子艾利斯讀11年級時懷孕生下女兒，她極力避免孩子重蹈自己年輕的覆轍，女兒卻在10年級時懷孕，讓艾利斯在35歲當外婆。(示意圖，美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州35歲外婆黛文艾利斯曾因年少懷孕失去學業，如今女兒也在高中懷孕，她轉而提供支持，並透過社群分享經歷鼓勵其他人。

田納西州 女子黛文艾利斯(Devon Ellis)11年級時懷孕，當時家中缺乏後援，她只能輟學照顧女兒；如今，女兒也在高中階段懷孕，讓她35歲就成了年輕外婆，她協助女兒照顧孩子，讓女兒上學期間無後顧之憂。

艾利斯告訴「今日美國報」，當年成了小媽媽，「非常、非常艱難」。她回憶當時情況說：「沒有人鼓勵我留在學校，也沒有人可以幫我顧小孩，所以我就只能照顧她。」

兩年後，艾利斯又生下一名男嬰；如今兩個孩子都已是青少年，她與高中時的男友也已分道揚鑣。

艾利斯極力避免孩子重蹈自己年輕的覆轍，女兒卻在10年級時懷孕，讓艾利斯在35歲當外婆。

回想得知女兒懷孕當周，艾利斯坦言「非常難過」，她早已和女兒談過性教育及各種避孕方式；她告訴孩子，避免懷孕最安全的方法就是不要發生性行為，但她不諱言，「我了解青少年，我也年輕過」。

聯邦疾病防治中心 (CDC)數據顯示，少女生育率連續數十年下降，去年每1000名15歲至19歲少女的出生率降至歷史新低的11.7，但全國健康統計中心(NCHS)指出，美國少女生育率在工業化國家中仍偏高。

女兒懷孕後，艾利斯決定幫忙，那是她年輕時最缺乏的家庭支援。

艾利斯每天早晨幫忙顧孫，讓女兒能夠上學；此外，她還要叫14歲的兒子起床上課，並在居家工作之餘處理家務，等女兒下午放學後接手照顧嬰兒，艾利斯就準備晚餐、洗澡及就寢。

艾利斯說，女兒「是一位非常好的母親」，但她不希望女兒因為當媽而失去未來，「我要確保她能照顧好兒子，也想確保她擁有資源，有朝一日成為自己想成為的人。」

艾利斯後來取得高中同等學力證書(GED)，她感嘆當年若有人支持自己完成高中學業，人生或許會不同，因此希望女兒能獲得自己當年沒有的機會。

成為年輕外婆後，艾利斯透過TikTok分享單親母親與年輕外婆的家庭生活，吸引超過9萬人追蹤，部分影片觀看次數突破100萬人次。

艾利斯最初只是希望靠經營社群媒體的收入來支付日常開銷，卻意外找到社群支持；她自述憂鬱、焦慮及創傷後壓力症候群(PTSD)發作時，時常覺得「世上只有我有這種感受」，因此希望讓其他人知道自己並不孤單。

她說：「許多婦女向我道謝，我想用我此生做些事，讓其他人感覺好一點。」

美國少女生育率在工業化國家中仍偏高。圖為19歲的克莉絲塔．泰謝拉照顧四個月大的女兒和三歲兒子(右)。(美聯社)