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賺愈多生愈少趨勢反轉：美國有錢家庭子女數量 超過中產階級

編譯廖振堯／綜合報導
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美國人平均想要2.7個孩子，但實際平均只生了1.6個，其中一個原因是托兒費用太高...
美國人平均想要2.7個孩子，但實際平均只生了1.6個，其中一個原因是托兒費用太高。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新分析顯示，美國高收入家庭的子女數量已反轉為高於中產階級，第三胎更可能是頂端1%菁英的特徵，而高昂托兒費與家庭結構變化是重要原因。

幾十年來，收入與家庭規模的關聯非常簡單：家庭收入愈高，子女愈少。但近年來這一趨勢開始逆轉，富裕家庭的子女數量開始超過中產階級家庭，一項新的分析表明，生第三個孩子的家庭可能不僅僅代表富裕，而是頂端1%的菁英階層。

華盛頓郵報報導，左傾非營利組織「經濟安全計畫」(Economic Security Project)的政策與研究副總裁康薩爾(Mike Konczal)，分析聯準會近期發布的消費者財務調查(Survey of Consumer Finances)，發現收入前1%的家庭中，有49%的家庭有三個或更多子女，而其他大多數收入群體，有三個或更多子女的比率為40%至43%。

淨資產最高的1%族群也呈現同樣模式，約50%有三個或更多子女。康薩爾表示，養育子女是一項龐大集中的支出，許多專業人士勉強能湊夠錢養兩個孩子，但第三個孩子，可能意味著他們需要連續七、八年負擔托兒費，財務上更難負擔。

右傾智庫「家庭研究」(Family Studies)資深研究員史東(Lyman Stone)認為，這項分析可能有缺陷，因為數據可能是反映富裕男性更傾向於再婚的事實，也就是子女數量多主要是因為繼子女，而非親生子女。康薩爾也同意繼子女和再婚可能會使分析變得複雜，但認為這並非全貌。

許多人表示他們想要兩個以上的孩子。蓋洛普(Gallup)2025年一項民調顯示，42%的人表示理想子女數量是三個或更多，這一數字自1990年代末一直保持穩定。40%表示理想子女數量是兩個，只有6%表示理想子女數量為零或一個。整體而言，民眾平均想要2.7個孩子，但實際平均只生了1.6個。

其中一個原因是托兒費用。根據「美國兒童保育意識組織」(Child Care Aware of America)，目前兒童照護的年均費用為每個孩子1萬3184元，高於2021年的1萬681元。家庭收入中位數約為8萬7000元，也就是說若兩個孩子上托兒所，費用很容易就占到家庭總收入的30%左右。人口密集的城市地區托兒費用甚至可能更高，超過每年2萬元。

其他研究也發現，在已開發國家，收入愈高、子女數量愈多的現象日益普遍。舊金山州立大學和特拉維夫大學的經濟學家在2018年的研究中發現，1980年時美國人收入與子女數量呈線性關係：富裕女性生育的子女較少。但到了2010年這個趨勢更接近U型：貧困女性和富裕女性都比較有可能生三個孩子，而中產階級則更有可能生兩個孩子。

新的分析表明，在美國生第三個孩子的家庭可能不僅僅代表富裕，而是頂端1%的菁英階層...
新的分析表明，在美國生第三個孩子的家庭可能不僅僅代表富裕，而是頂端1%的菁英階層。(美聯社)

精華 FAQ

  • 過去是收入越高、子女越少，但近年出現反轉，收入前1%家庭有49%育有3個以上子女，比例高於多數收入群體的40%至43%。

  • 分析者認為，養育子女是一筆高度集中的支出，許多專業人士連2個孩子都吃緊，若再增加第3個，往往意味能承擔多年托兒費，財力更雄厚。

  • 除了財務能力外，研究者也提醒再婚與繼子女可能拉高統計數字；同時美國托兒費昂貴，年均每孩超過1萬3184元，也讓生育決策更受階層影響。

聯準會 華盛頓郵報

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