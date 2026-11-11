我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

直升機父母付千元「租媽媽」 遠端顧大學子女

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學新鮮人首次獨自離家生活面臨壓力。圖為南猶他大學女生布蘭蒂．伍茲清潔宿舍床墊。...
大學新鮮人首次獨自離家生活面臨壓力。圖為南猶他大學女生布蘭蒂．伍茲清潔宿舍床墊。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國大學城出現「租媽媽」服務，家長付費請人代為照顧離家求學子女，提供生活與情緒支持，同時引發是否過度保護年輕人的爭議。

大學城近年興起「租媽媽」(Rent-A-Mom)服務，遠在千里之外的直升機父母付費請人照顧在校子女，從煮雞湯、洗衣服到送生日氣球。這類由地方媽媽發起的小型事業，從透過社群媒體提供建議到實際接送學生，逐漸發展成專為離家求學的大學生量身打造的溫馨服務，卻也招致溺愛Z世代的批評。

紐約郵報引述聯合健保(UnitedHealthcare)今年稍早公布的數據顯示，69%的大學生表示，過去一年曾出現心理或行為健康問題，且整體發生率高於未就學的同齡人，離家上大學正是這些新鮮人首次獨自生活的壓力來源。

在阿拉巴馬大學附近，人稱「巴馬媽媽」(Bama Mama)的卡莉艾克哈(Carrie Eckhardt)曾任優步(Uber)駕駛，她載學生時，發現他們被社團活動與繁重課業壓得喘不過氣，遂於今年1月起推出各項服務方案。

艾克哈的「安心」方案每學期1295元，內容包括洗衣、每月探視(附擁抱與禮盒)，以及「期末周生存包」；每學期2495元的「媽媽挺你」頂級方案，加入每月最多三間房間的宿舍清潔服務、每學期一次棉被清洗、免費乾洗取送與每月當面探視。

另有選配服務，如按摩、臉部護膚、生病送湯與機場接送，其中生日慶祝最受歡迎，可根據預算安排花束、杯子蛋糕和客製氣球。

艾克哈開玩笑說，曾有一名學生的前女友想雇用她監視心儀對象；她強調，不會主動告知家長子女的狀況，只會在學生生病或發生緊急狀況時通知家長。她說：「有些要帶小孩的雙薪家長會請送貨或協助家務，這是一樣的道理。」

身為12名孩子的寄養與收養母親，她認為照顧年輕人是畢生志業。對於外界批評，她反駁說：「這不是溺愛，也不是剝奪獨立。我認為這些孩子並非不會做家事，只是沒時間。」

在聖路易，明蒂霍維茨(Mindy Horwitz)創辦家長禮賓服務「明蒂都懂」(Mindy Knows)，服務華盛頓大學的學生。

霍維茨2018年因為長子入學的關係，常在家長臉書社團回答家長提問，進而萌生創業念頭，如今已擴展為橫跨賓州州立大學、威斯康辛大學麥迪遜等八所校園的代理媽媽網絡。

霍維茨自詡為「區域領航員」，協助學生聯繫在地醫師、可靠技師，並提供餐廳推薦、包裹管理與送藥服務，但不做家事。她說：「獨立不代表孤單，我們會察言觀色，學生需要時，可以像外送員一樣低調地把事情處理好。」

大學城近年興起「租媽媽」服務，遠在千里之外的父母付費請人照顧在校子女。「租媽媽」...
大學城近年興起「租媽媽」服務，遠在千里之外的父母付費請人照顧在校子女。「租媽媽」提供的服務，包括慶祝生日。(示意圖，美聯社)

精華 FAQ

  • 這是一種針對大學生的代管與照顧服務，由在地媽媽替遠方家長協助學生處理生活瑣事，如洗衣、探視、送湯、接機與生日布置，讓學生在校園外也有人照應。

  • 卡莉艾克哈推出每學期1295元的「安心」方案與2495元的「媽媽挺你」頂級方案，內容含洗衣、宿舍清潔、乾洗取送與探視；另可加購按摩、護膚、生病送湯和機場接送。

  • 批評者認為這可能助長直升機父母過度介入，讓Z世代更依賴他人；業者則表示自己不是溺愛，而是協助忙於課業與活動的學生補上家務與生活支援。

社群媒體 健保

上一則

明年納稅標準扣除額、兒童抵稅將提高 夫妻同申報也增加

下一則

Amtrak冬季車票促銷 芝城赴洛杉磯128元

延伸閱讀

灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？

灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？
第一夫人偕LSU 設寄養學生獎學金 全國26所學校已照顧100名學生

第一夫人偕LSU 設寄養學生獎學金 全國26所學校已照顧100名學生
幾乎都拿A：紐約媽陪讀高中兒驚覺「小學數學都不會」怒控學校

幾乎都拿A：紐約媽陪讀高中兒驚覺「小學數學都不會」怒控學校
資源不足、升學資訊落差…甄選爭議揭紐約校園融合困境

資源不足、升學資訊落差…甄選爭議揭紐約校園融合困境

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐