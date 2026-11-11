直升機父母付千元「租媽媽」 遠端顧大學子女

大學新鮮人首次獨自離家生活面臨壓力。圖為南猶他大學女生布蘭蒂．伍茲清潔宿舍床墊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國大學城出現「租媽媽」服務，家長付費請人代為照顧離家求學子女，提供生活與情緒支持，同時引發是否過度保護年輕人的爭議。

大學城近年興起「租媽媽」(Rent-A-Mom)服務，遠在千里之外的直升機父母付費請人照顧在校子女，從煮雞湯、洗衣服到送生日氣球。這類由地方媽媽發起的小型事業，從透過社群媒體 提供建議到實際接送學生，逐漸發展成專為離家求學的大學生量身打造的溫馨服務，卻也招致溺愛Z世代的批評。

紐約郵報引述聯合健保 (UnitedHealthcare)今年稍早公布的數據顯示，69%的大學生表示，過去一年曾出現心理或行為健康問題，且整體發生率高於未就學的同齡人，離家上大學正是這些新鮮人首次獨自生活的壓力來源。

在阿拉巴馬大學附近，人稱「巴馬媽媽」(Bama Mama)的卡莉艾克哈(Carrie Eckhardt)曾任優步(Uber)駕駛，她載學生時，發現他們被社團活動與繁重課業壓得喘不過氣，遂於今年1月起推出各項服務方案。

艾克哈的「安心」方案每學期1295元，內容包括洗衣、每月探視(附擁抱與禮盒)，以及「期末周生存包」；每學期2495元的「媽媽挺你」頂級方案，加入每月最多三間房間的宿舍清潔服務、每學期一次棉被清洗、免費乾洗取送與每月當面探視。

另有選配服務，如按摩、臉部護膚、生病送湯與機場接送，其中生日慶祝最受歡迎，可根據預算安排花束、杯子蛋糕和客製氣球。

艾克哈開玩笑說，曾有一名學生的前女友想雇用她監視心儀對象；她強調，不會主動告知家長子女的狀況，只會在學生生病或發生緊急狀況時通知家長。她說：「有些要帶小孩的雙薪家長會請送貨或協助家務，這是一樣的道理。」

身為12名孩子的寄養與收養母親，她認為照顧年輕人是畢生志業。對於外界批評，她反駁說：「這不是溺愛，也不是剝奪獨立。我認為這些孩子並非不會做家事，只是沒時間。」

在聖路易，明蒂霍維茨(Mindy Horwitz)創辦家長禮賓服務「明蒂都懂」(Mindy Knows)，服務華盛頓大學的學生。

霍維茨2018年因為長子入學的關係，常在家長臉書社團回答家長提問，進而萌生創業念頭，如今已擴展為橫跨賓州州立大學、威斯康辛大學麥迪遜等八所校園的代理媽媽網絡。

霍維茨自詡為「區域領航員」，協助學生聯繫在地醫師、可靠技師，並提供餐廳推薦、包裹管理與送藥服務，但不做家事。她說：「獨立不代表孤單，我們會察言觀色，學生需要時，可以像外送員一樣低調地把事情處理好。」

大學城近年興起「租媽媽」服務，遠在千里之外的父母付費請人照顧在校子女。「租媽媽」提供的服務，包括慶祝生日。(示意圖，美聯社)