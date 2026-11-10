後院擬蓋165呎電塔 華裔屋主挺身對抗電力公司

維州勞登郡已完工或處於不同施工階段的數據中心累計有233座，被喻為「數據中心走廊」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： AI帶動數據中心激增，電力公司擴建電網卻讓多地屋主面臨後院遭徵地與高壓電塔侵入的困境，引發抗爭。

華爾街日報報導，人工智慧(AI)設施擴張使得電力需求增加，愈來愈多屋主發現自家後院蓋起大型電塔而挺身抗爭。維吉尼亞州 阿什本(Ashburn)居民胡維琪(Vicky Hu，音譯)便是一例，道明尼能源公司(Dominion Energy)計畫在她的土地上興建一座高達165呎的輸電鐵塔。

2025年夏天，電力公司代表打電話告知她家後院將鋪設輸電線路並架設電線桿，胡維琪才意識到住家竟處於電力網絡的心臟地帶。她說，電力公司人員聲稱會將損害與影響降到最低，「妳甚至不會察覺後院有電線桿」。

然而，所謂的「電線桿」是165呎的50萬伏特輸電高塔，電纜將穿過胡維琪家的院子，形成一條100到150呎長的通道，且將占用她大約三分之一的土地。胡維琪持有的1.3英畝土地上的樹木必須砍掉，後方樹林數百棵樹木也要移除。

從事房地產與建築業的胡維琪在阿什本這條街居住20年，她親手打造的夢想之家，種了200株蘭花，還有一個大型花園，其中包括精心設計的菜園。住家後方緊鄰一片保育林區，她以為這片林地不可能開發，後來才知道道明尼能源公司擁有土地徵收權，只要支付合理補償，便有權為公共用途徵收私人土地。胡維琪陳情案已獲維州 最高法院受理。

胡維琪察覺自家就在全球規模最大數據中心市場不遠，截至今年3月為止，維州勞登郡(Loudoun County)已完工或處於不同施工階段的數據中心累計有233座，被喻為「數據中心走廊」(Data Center Alley)。

數據中心急速增加，電力需求隨之上升，電網升級引發的爭議讓居民受到波及。

在德州，鄉村歌手坦雅‧塔克(Tanya Tucker)也是加入抗爭行動的居民之一。她在伯納特郡(Burnet County)的農場可能被一條高壓輸電線路一分為二。

今年7月在一場公聽會上，塔克向州議員說：「你們不能闖進來，把別人的生活搞得天翻地覆。」

在喬治亞州，辛西亞‧范艾普斯(Cynthia Van Epps)花了一年多時間跟喬治亞電力公司(Georgia Power)對抗，因為一條輸電網路興建工程將穿越她的後院，這表示後院游泳池必須拆除，未來房子距離輸電線只有12呎。

范艾普斯聘請律師準備打官司，但後來跟電力公司簽訂保密和解協議，電力公司同意買下房子之後拆除。她表示，並不是所有跟她一樣面臨類似處境的民眾都請得起律師，希望能全面修改土地徵收法規。

電網升級引發的爭議讓居民受到波及。圖為道明尼能源公司在維州的電纜。(美聯社)