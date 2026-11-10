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洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

編譯中心／綜合報導
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烘衣機的耗電量約為洗衣機的六倍，自然晾乾衣物可減少能源消耗。(美聯社)
烘衣機的耗電量約為洗衣機的六倍，自然晾乾衣物可減少能源消耗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

專家建議避開傍晚尖峰洗衣，改在非尖峰時段、週末或午夜優惠時段操作，並搭配冷水清洗、滿載洗衣與自然晾乾來節省電費。

電費不斷上漲之際，很多人開始想各種辦法節約能源，除了透過設定恆溫器、安裝百葉窗、更換LED燈泡等方式節電，洗衣服的時間點也很重要。Southern Living網站報導，洗衣約占整個家庭能源費用的5%，看似微不足道，但累積整年下來也很可觀。了解不同時段洗衣的電費差異，並透過申請加入用電時段費率計畫(time-of-use rate plan)、選擇節能洗衣機等方式，就能有效節省電費。

電力公司在尖峰時段會對用電客戶收取更高費用，通常是下午4時到9時，因為傍晚到晚上電網負載最高，大部分家庭在這一時段開燈、準備晚餐以及洗衣等家事，根據天氣狀況，可能還需要開暖爐或空調。

尖峰時段可能會因為季節和地點而有些差異。在冬季，有些電力公司早上9時以前也會收取較高費用，因為人們會在出門前一直開著暖爐；而在佛州，因為要開冷氣，夏季的尖峰時間可能是從中午到晚上9時。如果不確定自己居住地的尖峰時段，可以查看電力公司的用電時段費率，避免在尖峰時段洗衣服，每個月就能在電費帳單上省下幾塊錢。

大多數電力公司會在午夜時段提供電費大幅折扣，可能降低30%以上，不過沒有人會想要半夜2時起床洗衣服，所以可以利用非尖峰時段，例如早上或晚上8、9時以後洗衣服，就能省電費。或者安排在周末洗衣服，因為周末辦公室和工廠都關門，很多公用事業公司會提供較低的用電費率。

除了調整洗衣時間，還有其他方法可以省電，首先要記得向電力公司申請加入用電時段費率計畫，才能實際省下費用，電力公司會提供所在地區各時段的電價，就能知道何時電費最高、何時較低。如果洗衣機和烘衣機較舊，建議升級成節能家電，獲得能源之星(Energy Star)認證的家電，省電效果最佳。

其次，建議用冷水清洗大部分衣物，以減輕熱水器負擔，將水加熱消耗的能源，約占洗衣機能源消耗的90%。並且應該等洗衣機裝滿衣物後再開始洗，因為分多次清洗少量衣物明顯會消耗更多能源。最後，烘衣機的耗電量約為洗衣機的六倍，所以盡量選擇自然晾乾衣物，以減少能源消耗。

根據不同時段的收費差異調整洗衣時間，可以省些電費。(美聯社)
根據不同時段的收費差異調整洗衣時間，可以省些電費。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為多數電力公司採用用電時段費率，尖峰時段會收取較高電價。洗衣若集中在傍晚高峰，就會付出更多費用，長期累積下來對帳單影響明顯。

  • 一般可避開下午4時到9時的尖峰時段，改在午夜折扣時段、早上、晚上8、9時之後，或週末洗衣。各地尖峰時間不同，最好先查電力公司的費率表。

  • 可申請加入用電時段費率計畫，選擇Energy Star認證家電，並盡量用冷水洗衣、等洗衣機裝滿再洗，最後以自然晾乾取代烘衣，以降低整體耗電。

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