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數據中心推高電價？研究：其實沒太大關係

編譯中心／綜合報導
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新研究表明，數據中心對居民用電價格的影響可能微乎其微。圖為佛州一居民的電費單。(...
新研究表明，數據中心對居民用電價格的影響可能微乎其微。圖為佛州一居民的電費單。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

哈佛與賓大研究顯示，數據中心雖在部分地區推高用電需求，但對整體居民電價影響有限，電費上漲更主要來自燃氣、電網老化與災後重建。

美國民眾3日以壓倒性多數投票反對數據中心和人工智慧的發展。在全國41個地方選舉中，有40個選舉的選民選擇限制或禁止在其所在地區興建數據中心。人們對數據中心的反對聲浪日益高漲，主要源於不斷上漲的電價，這讓本已高企的物價和生活成本更加沉重。

但是華盛頓郵報報導，哈佛大學賓州大學的一項新研究表明，數據中心對居民用電價格的影響可能微乎其微。研究人員計算得出，過去五年中，數據中心營運僅占公用事業費率上漲的4%。

誠然，在某些地區，例如賓州、維吉尼亞州、俄亥俄州以及電網營運商PJM覆蓋的其他州，數據中心確實推高了用電需求，並將部分成本轉嫁給了居民用戶。

但多項由不同研究人員和機構進行的研究，均未能發現數據中心與近年來整體電價走勢之間有顯著關聯。麻省理工學院研究人員今年稍早的另一項分析發現，從2010年至2024年間，數據中心僅使居民用戶的平均電價上漲了2.1%。

去年，布拉特爾集團(Brattle Group)和勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的研究發現，數據中心實際上降低了某些地區的成本。電力研究所(Electric Power Research Institute)的另一項研究也指出，2019年至2024年間數據中心容量倍增，導致家庭電價下降了4%。

哈佛和賓大的最新研究發現，數據中心對工業用電價格(即製造商和大型設施的用電價格)的影響略高。對於這些用戶而言，數據中心導致2020年至2025年間電價上漲了15%。但賓州大學華頓商學院教授、研究的作者之一內特辛 (Serguei Netessine)表示，對一般民眾來說，這些變化並不顯著。

「到目前為止，我們沒有證據表明數據中心會大幅推高電價，」內特辛指出 ，電費上漲的真正原因是更日常的因素：天然氣價格上漲、電網老化，以及野火和颶風等災害後，需要對電網進行升級改造和災後重建。

但是專家表示，如果數據中心數量持續激增，未來居民用電價格可能會受到更大影響。預計未來幾年數據中心的電力需求將大幅成長，需要將新的發電設施，例如風能、太陽能或天然氣併入電網。

居民對數據中心的擔憂遠不止電價。這些新建案也因噪音過大、發電汙染嚴重以及破壞居民區和自然景觀而備受批評。

電費上漲的原因，與野火和颶風等災害後，需要對電網進行升級改造和災後重建更有關係。...
電費上漲的原因，與野火和颶風等災害後，需要對電網進行升級改造和災後重建更有關係。圖為加州消防員對抗野火。(美聯社)

精華 FAQ

  • 哈佛大學與賓州大學研究計算發現，數據中心營運在過去5年只占公用事業費率上漲的4%，顯示它對一般居民電價的拉升效果遠比外界想像的小。

  • 在賓州、維吉尼亞州、俄亥俄州以及PJM電網覆蓋的其他州，數據中心確實增加了用電需求，並使部分成本轉嫁給居民用戶，但整體影響仍未形成明顯的全國性電價上升。

  • 研究者指出，電費上漲更主要來自天然氣價格上升、電網老化，以及野火和颶風後的電網升級與重建成本；未來若數據中心持續擴張，才可能讓電價承受更大壓力。

華盛頓郵報 哈佛大學 賓州

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