送愛犬安樂死卻驚見牠活在別人家 動物醫院被控「拿錢不辦事」

喬治亞州的賽洛亞動物醫院（Senoia Animal Hospital）被寵物飼主指控收受替寵物安樂死的費用後卻未執行，醫院員工還把寵物帶回家飼養。寵物示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 喬治亞州飼主付費要求愛犬安樂死，卻發現牠未被執行手續。

喬治亞州飼主付費要求愛犬安樂死，卻發現牠未被執行手續。 重點二： 巴哥犬後來被醫院員工帶回家飼養，飼主因此向主管機關投訴。

巴哥犬後來被醫院員工帶回家飼養，飼主因此向主管機關投訴。 重點三：警方認為醫院涉有道德瑕疵，但不構成刑事犯罪，已交州方調查。

喬治亞州 一名寵物 飼主帶狗去動物醫院看病，被醫師告知寵物病重並建議實施安樂死 ，飼主同意也支付費用，沒想到後來竟意外發現寵物並未執行安樂死，還和醫院員工帶回家飼養，讓飼主氣得向主管機關投訴。這是該間動物醫院今年來第二起未執行寵物安樂死案件，當地警長說動物醫院的行為有道德問題，但並未構成刑事犯罪。

時人雜誌（People）報導，飼主貝洛特（Rebecca Belote）帶家裡養的四歲巴哥犬「查查」（Cha Cha）到賽洛亞動物醫院（Senoia Animal Hospital）就醫，醫院的負責人為兩位獸醫師巴格特（Robert Baggett）和菲力普斯（Jill Phillips）。

貝洛特接受WSB-TV採訪時說，院方當時說因為查查病情嚴重，器官衰竭且患有「糖尿病酮酸中毒」（diabetic ketoacidosis），建議她在3月時讓牠安樂死，這對她17歲的兒子打擊很大，因為他們如膠似漆，會穿一樣的衣服，查查幾乎不用走路，因為她兒子不管去哪都抱著查查。

貝洛特說雖然這是個艱難的決定，但她還是同意了醫院的建議，付了費用讓查查安樂死。沒想到幾個月後，貝洛特在臉書上瞥見一張查查的照片，她說她一下就認出來了，心想「那是我的狗」。

貝洛特說，一位賽洛亞醫院的前員工證實一名醫院員工把查查抱回家養，這名員工告訴貝洛特查查是他妻子養的狗而且牠很健康。

FOX 5 Atlanta報導指出，一位獸醫助理一直私底下幫查查治療糖尿病。

貝洛特說，賽洛亞的管理人員否認這項說法，醫院有律師，不願談論此事，她已向喬治亞州獸醫醫學委員會（Georgia State Board of Veterinary Medicine）投訴。

據稱這是賽洛亞醫院今年第二起沒有幫寵物執行安樂死的案例。今年9月，WSB-TV報導賈格特（Brian Jagt）去年2月付了將近3百元，要讓他病重的19歲布偶貓「安妮」（Annie）在賽洛亞安樂死和火化，賈格特說獸醫當時對他說「別擔心，我們會處理的」。

今年7月，賈格特的兒子從任職賽洛亞醫院的朋友那得知，安妮還活著，並由一位獸醫助理飼養，賈格特說那位助理竟還厚顏無恥地在自己的臉書帳號及醫院網站上，上傳自己抱著安妮的照片。安妮後來在8月13日安樂死。

巴格特當時回應WSB-TV時表示，員工把安妮留下來是「出於同情而犯下的錯誤」，並說照護團隊不認為安妮需要安樂死。

巴格特說，他們團隊的初衷始終是保護貓的生命和健康，然而，他們承認他們辜負了家屬對他們的信任，現在已盡一切努力彌補過失，他們很重視客戶對他們的信任，已在內部處理了此事，也強化了政策，確保客戶關於寵物的決定一定能獲得尊重。

WSB-TV報導，那位告知賈格特安妮狀況的朋友在手術後被解雇，但院方表示，該名員工被解職是因一起和該事件沒有關聯的獨立事件，他們不清楚該員工在安妮的事件中扮演何種角色。

FOX 5 Atlanta報導，賽洛亞警方和檢察官決定不對涉事獸醫和獸醫助理提起刑事訴訟，調查人員認為他們的行為不符合犯罪的法律定義。

當地警長埃爾科勒（Jason Ercole）說，賽洛亞動物醫院的行為顯然存在道德問題，但他們認為這並未構成犯罪行為，警方已將此事移交州監管機構，特別是州獸醫管理局，並表示任何進一步的訴訟都將由寵物主人在民事法庭提起。