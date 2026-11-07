遇到插不進話的人怎辦？轉移話題、做球給他人... 5招搞定

當身邊有人滔滔不絕時怎麼辦？專家提出5個簡單方法；示意圖。（unsplash／Derek Colemam）

AI摘要 文章摘要整理： 文章提出5招應對愛插話、霸占發言的人，包括快速打斷、轉交他人、私下提醒、約定暗號與尋求主管協助，以維持團隊溝通順暢。

當身邊有人滔滔不絕、霸占所有對話時間的時候，我們通常只有兩種選擇：基於禮貌，要麼忍氣吞聲讓他掌控全場；或者硬著頭皮插話，但這又顯得有些過於張揚或不禮貌。

CNBC報導，針對這種兩難情況，曾任教於哥倫比亞商學院與杜克大學的溝通策略專家多利·克拉克（Dorie Clark）指出，我們完全可以在不破壞關係的前提下，重新掌握對話節奏。無論對方是自我中心，還是單純沒意識到自己霸占了發言權，這種行為都會阻礙團隊溝通與合作。

克拉克提出了5個簡單實用的應對技巧，幫助你優雅地搶回發言權：

1. 善用「快速打斷句」

當對方講個不停、完全不留空隙時，你必須主動出擊。選擇簡短且正向的語句作為「切入點」，例如：「太棒了，布萊德！」、「沒錯！」或「這個點子很好！」，接著迅速轉折：「我想順著你剛才提到的這一點補充…」。積極熱情的語氣能為你爭取發言空間，同時降低對方的戒心。

2. 採取「球轉交給他人」策略

如果無法單靠一己之力制止對方，可以透過團隊協作來打破僵局。先喊出對方的名字吸引其注意力，認同他講過的某個細節，接著順勢將對話主導權轉移給其他人。例如：「布萊德，很高興你提到那位作者！瑞塔，我記得你看過她的書對吧？」這種方式既肯定了對方的貢獻，又能自然地邀請其他人加入討論。

3. 私下點出對方的行為模式

多數愛講話的人並非出自惡意，只是習慣使然。若上述即時技巧無法根治問題，建議找機會私下與對方溝通。你可以說：「布萊德，你每次開會都有很多超讚的想法，但我也注意到其他人有時很難插上話。我知道你也想聽聽大家的意見，所以想提醒你一下，下次可以留點空間給其他人。」

4. 預先約定提醒暗號

若對方意識到問題並願意改善，卻容易在討論中舊疾復發，不妨事先與他約定一個專屬暗號。無論是特定的口頭禪、肢體手勢，還是在視訊會議中傳送私訊，都能在不給壓力的情況下及時提醒對方，幫助他逐漸建立自我察覺的能力。

5. 適時向上尋求主管協助

如果對方軟硬不吃，或者彼此關係較為疏離，不便直接溝通，可以尋求主管協助。在反映問題時無需刻意針對個人，而是著重於團隊整體表現，例如：「主管，我注意到會議中偶爾會有人占用太長時間，導致其他人無法充分發言。我們是否能聊聊，如何在下次會議中確保每個人都有機會提出想法？」由主管帶頭建立規範，能在不針對任何人的情況下有效改善團隊溝通風氣。