飛行夢不滅 28歲航管員駕駛動力飛行傘上班

科羅拉多州28歲的空中交通管制員赫茲勒，每周有一天，會駕駛動力飛行傘去上班。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 科羅拉多州28歲航管員赫茲勒每周一天駕動力飛行傘上班，既滿足飛行夢，也在與塔台保持通訊下安全通勤。

科羅拉多州 28歲的空中交通管制員赫茲勒(Jake Hutzler)平日在機場塔台指揮飛機，但每周有一天，他則會成為空中管制對象，在背上綁一具螺旋槳引擎，駕駛動力飛行傘去上班。

美聯社報導，赫茲勒會把一大片翼傘攤在公寓大樓外的道路上，發動馬達後奔跑，幾秒鐘內雙腳就會離開地面，接下來20分鐘以時速約35哩飛越普韋布洛(Pueblo)周邊廣闊的田野，經過一條高速公路、一座水塔，最後抵達機場。

起飛前，赫茲勒會致電自己工作的塔台，告訴同事他正準備過來。升空後，他也會持續向同事回報自己的位置和飛行高度，「我的體積很小，在雷達上不會顯示出來，所以他們需要掌握我的位置，並隨時了解我的進度。」機場映入眼簾後，他會等待許可降落在機場停機坪，收拾裝備、脫下外套便開始值班。

赫茲勒從小就對飛行著迷，他的祖父過去常帶他搭乘四人座小飛機翱翔天空。大學期間，赫茲勒曾累積大約20小時的飛行訓練時數，希望取得飛行員執照，但費用太高而無法繼續。後來他看到一支爆紅影片：一名男子駕駛動力傘飛到麥當勞，返程途中還在天上吃漢堡。

他立刻就被說服了，2021年開始在佛州接受動力飛行傘訓練，之後更升格為教練。動力飛行傘吸引力之一就是它相當容易入門，不需要取得執照，價格也比其他飛行方式更親民。

但今年稍早赫茲勒開始在機場塔台工作後，他能飛行的時間變少了，於是向主管提出希望駕駛動力傘通勤。兩人一起查閱相關規章確定並無違法，而且確認當他進入機場空域時可以與塔台保持雙向通訊。他在6月首次飛去上班，此後只要天候允許，就一直採用這種方式通勤。

不過，只要風速達到約每小時10哩(基本上只是微風)，就足以讓赫茲勒無法升空。如果太晴朗，陽光加熱地面形成上升氣流，也可能讓飛行過程變得非常顛簸。飛去上班其實也沒有比較快，從架設到最後收拾裝備所需的時間都算進去，其實比開車上班還稍微久一點。

但赫茲勒說這實在有趣太多了，令他很滿足，「駕駛動力飛行傘時，你能看到幾乎沒有人有機會體驗的景色，沒有駕駛艙，前面什麼都沒有。你就只是坐在空中，擁有完全的自由，想往哪裡去都可以。」

飛行動力傘的動力背包，包括一台二行程螺旋槳引擎，防護網和輕便座椅。(美聯社)

赫茲勒說，「駕駛動力飛行傘時，你能看到幾乎沒有人有機會體驗的景色。」(美聯社)

赫茲勒在路邊把一大片翼傘攤開，發動馬達後迎風起跑，幾秒鐘內雙腳就會離地升空。(美聯社)